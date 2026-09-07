"Удары стали интенсивнее": визит Уиткоффа и Кушнера в Киев продиктован успехами ВС России
13:09 07.09.2026 (обновлено: 13:18 07.09.2026)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Американские эмиссары приехали в украинскую столицу "не от хорошей жизни". Немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил: визит Уиткоффа и Кушнера — прямое следствие успешных ударов российских войск по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом 6 сентября сообщил телеканал Welt
"Россияне наносят удары по металлургическим заводам, портовым сооружениям, логистическим центрам — всё это становится более интенсивным", — рассказал корреспондент.
Он также напомнил о финансовой яме: дефицит украинского бюджета на 2027 год — около $32 млрд, и покрывать его нечем, несмотря на западные вливания.
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