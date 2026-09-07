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"Удары стали интенсивнее": визит Уиткоффа и Кушнера в Киев продиктован успехами ВС России

"Удары стали интенсивнее": визит Уиткоффа и Кушнера в Киев продиктован успехами ВС России - 07.09.2026 Украина.ру

"Удары стали интенсивнее": визит Уиткоффа и Кушнера в Киев продиктован успехами ВС России

Американские эмиссары приехали в украинскую столицу "не от хорошей жизни". Немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил: визит Уиткоффа и Кушнера — прямое следствие успешных ударов российских войск по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом 6 сентября сообщил телеканал Welt

2026-09-07T13:09

2026-09-07T13:09

2026-09-07T13:18

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"Россияне наносят удары по металлургическим заводам, портовым сооружениям, логистическим центрам — всё это становится более интенсивным", — рассказал корреспондент.Он также напомнил о финансовой яме: дефицит украинского бюджета на 2027 год — около $32 млрд, и покрывать его нечем, несмотря на западные вливания.Российская армия продолжает методично выбивать логистику врага. Об этом – в материале Россия бьёт по 70% ВВП Украины: экономист раскрыл последствия ударов по логистикеБольше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин