Новая администрация США продолжит работу с нынешним украинским руководством, так как для Америки принципиальны не персоналии, а лишь роль Украины в Европе как сдерживающего фактора для России, отметил политолог Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Андрей Золотарев рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Андрей Владимирович, после победы Джо Байдена на выборах в США появились слухи о возможном реванше в Украине условных «политиков Евромайдана»: мол, могут укрепиться позиции экс-президента страны Петра Порошенко, вернутся другие знаковые фигуры. Как думаете, сумеет ли президент Украины Владимир Зеленский найти общий язык с администрацией Байдена?

— Я прекрасно понимаю, что в рядах соросят и промайданной части политикума такое радостное оживление, вот счастье привалило. Но это может получиться, как говорят в Украине, «дурень думкою багатіє» («дурень думкой богатеет». — Ред.). Поскольку внешняя политика Соединенных Штатов очень консервативна. Взять того же Трампа, который за всю свою каденцию не смог решить вопрос с послом Соединенных Штатов Америки в Украине.

И обратите внимание на акценты, которые делает команда Байдена: у них Освенцим освободили американские танки. Это ярко иллюстрирует уровень знания истории, но, в отличие от команды Трампа, Украину с Угандой они путать не будут.

Но акцент на то, что основной противник — это Китай, Россию надо сдерживать в Европе, а инструментом сдерживания — то ли затычкой в бочке, то ли тампаксом — будет Украина. Да, будет оказываться военная помощь, но кардинально каких-то радикальных изменений не будет. Мы уже видим поставки «Джавелинов», но это те виды вооружений, которые стратегически не меняют баланс.

Что это означает? Что команда Байдена — и они прямо об этом говорят — будет уходить от момента конфронтации с Россией, используя Украину как инструмент сдерживания России.

Это значит, что будут настраиваться на работу с той администрацией, которая сейчас сидит на Банковой. Да, это не их люди, но, с другой стороны, Зеленский не сделал фатальных ошибок, чтобы Байден был на него серьезно обижен.

В отличие от того же Порошенко, который действительно сложил все яйца в одну корзину, Зеленский не допустил таких ошибок. Опираясь на двухпартийную поддержку Украины, он дистанцировался, и это была правильная линия, потому что ничего реально он не сделал бы, но большие неприятности себе нажил бы. Поэтому будут работать с теми, кто есть.

Куратор по-киевски: что Джо Байден говорил об Украине © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк - Сегодня проходит инаугурация Байдена. Известно, что Зеленский там присутствовать не будет — его не приглашали, а вот, по данным ряда источников, Порошенко должен быть в Вашингтоне. У него там якобы запланирована программа из встреч с американскими политиками, диаспорой и собственно посещением церемонии инаугурации. При этом не совсем понятно, откуда у него взялся пригласительный. Эта ситуация говорит что-то о будущих отношениях Байдена с украинскими политиками?

— Не знаю, поехал сегодня Порошенко или нет, но политических туристов там хватает в этот день. Не будем забывать про то, что инаугурация президента в Соединенных Штатах Америки — это внутриполитическое мероприятие, которое обычно не освещается присутствием сонмом иностранных лидеров.

Возможно, Петр Алексеевич где-нибудь сфотографируется и будет выдавать это как, дескать, получил ярлык на княжение. Но это кейс из разряда выдавать желаемое за действительное.

- Сейчас на фоне тарифных протестов в Украине пошли разговоры о возможной смене Кабмина. Причем среди кандидатов на пост нового премьер-министра называются бывшие главы украинского правительства Арсений Яценюк и Владимир Гройсман. Может кто-то из них вернуться?

— Ну, если Гройсман еще более или менее, но скорее все-таки менее, то Яценюк не избираем. Он по-прежнему остается предельно токсичным политиком, чтобы Зеленский пошел на такой непопулярный шаг. Это (значит) убить остатки своего рейтинга и превратиться в хромую утку.

Скорее, мы можем говорить о [и.о. министра энергетики Украины Юрии] Витренко или [экс-премьере Юлии] Тимошенко, но не о Яценюке. Потому что Яценюк был бы политически самоубийственным перебором для Зеленского.

Про орлов и ограду. Как украинцы научили Байдена плохому © AP, Carolyn Kaster - Про Тимошенко говорят как про уже отыгранную карту. У нее еще есть шансы возглавить правительство?

— Юлия Владимировна раз за разом доказывала, что те, кто ее спешил списать со счетов, ошибаются. Если Витренко более приемлемый как раз для коллективного Запада персонаж, то для украинского крупного бизнеса более приемлема Тимошенко. Как раз Тимошенко сейчас выступает за усиление суверенитета, за то, чтобы решения принимались в Украине, и за большую социальную ориентированность в Украине. Политически она на три головы выше Витренко.

Кроме того, сейчас ему как раз вспоминают и повышение тарифов, и меморандум с МВФ (Международным валютным фондом. — Ред.), а негативные моменты в политической истории Юлии Владимировны уже подзабылись. И как политика, который лучше всего раскрывается в моменты кризиса, я бы не спешил ее сбрасывать со счетов.

Называют еще [депутата Верховной Рады от группы «За будущее» Игоря] Палицу, но Палица слишком близок к [бизнесмену Игорю] Коломойскому — это тоже токсично и сейчас исключено.

- У Коломойского же довольно напряженные отношения с США, при этом он по-прежнему сохраняет большое политическое влияние в Украине. Для него сейчас что-то поменяется?

— Да, не в лучшую сторону. Очевидно, на него будет давление, но также будет идти большое давление на Зеленского по линии Коломойского, чтобы он дистанцировался от него, его людей, вплоть до, если того потребует ситуация, выдачи Коломойского американской Фемиде.

Байденизм и ожидания Украины © AFP, NARINDER NANU - Зеленский пойдет на это?

— Я думаю, что он не готов пока на такие радикальные шаги, поскольку Коломойский — системный игрок. Он еще успеет устроить политический кризис с тектоническими последствиями, а это Зеленскому сейчас меньше всего надо. Я думаю, что люди, которые будут работать в посольстве и курировать это направление, тоже увидят такую перспективу и не будут гнать лошадей.

Но то, что системно команда демократов будет выдавливать украинский олигархический кооператив с командных высот, совершенно очевидно.

- К слову о посольствах. Вы в начале говорили про курс Байдена на сдерживание России. Недавно команда Байдена попросила Джона Салливана, назначенного Трампом, продолжить руководить посольством США в РФ до тех пор, пока не найдет ему замену, «поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной». Как вы считаете, новый посол будет «ястребом» или, наоборот, человеком умеренным и договороспособным?

— Знаете, раз за разом, когда эти ребята выпрыгивают из штанов по поводу победы Байдена, я говорю, что как раз у тех, кто излишне рассчитывал на Америку именно при демократах, случались самые большие неприятности. Вспомним Грузию, вспомним 2014 год. И тут Трамп был абсолютно справедлив, когда говорил, что это же, собственно, [демократ, экс-президент США Барак] Обама позволил России забрать Крым.

Поэтому мне кажется, все-таки будут стремиться договариваться, будет меньше «ястребиной» риторики, но не стоит рассчитывать на смягчение санкционного давления. Впрочем, выхода на прямой конфликт тоже не будет. Этим, на мой взгляд, будет характеризоваться политика Соединенных Штатов.