- Мирослав, в воскресенье в Донецке началась дискуссия по поводу историко-культурной доктрины «Русский Донбасс». В ней принял участие глава ДНР Денис Пушилин, что говорит о том, что дискуссия и сама доктрина — это не просто инициатива тех или иных граждан ДНР, а фактически для республики — государственная доктрина. Правильно ли я все понимаю? Почему именно сейчас о ней стали говорить?
— Отвечая на первый вопрос, нужно отметить, что инициатива по разработке подобного документа исходила от патриотически настроенных представителей научного и экспертного сообщества ДНР. И в период Русской весны, и в первые годы после нее в Донбассе шел очень активный идейный поиск. Среди активистов на местах, а также в добровольческом движении были люди как правых, так и левых взглядов, но всех их объединяло понимание того, что Донбасс является частью Русского мира и исторической России. Что наш регион глубоко чужд украинскому проекту, практике построения нацистского моноэтнического государства, где высшей формой «національної свідомості» является демонстрация иррациональной ненависти к «москалям».
Вспоминая о попытках выработки единой идеологии республики в предшествующий период, можно назвать таких ее активных участников, как общественные движения — «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс», экспертные сообщества — «Изборский клуб Новороссии» и «Зиновьевский клуб Новороссии».
В результате этих идеологических дискуссий появились концепция «СССР», внедряемая первым главой ДНР Александром Захарченко, идеологические аспекты стратегии развития «Сила Донбасса». Однако в какой-то момент практические вопросы военного, социально-экономического, политического характера, а также государственного строительства оттеснили идеологические поиски на второй план. По моему мнению, тогда в недрах административного аппарата стихийно возобладало некое подобие этатизма, наш местный вариант государственничества, когда республика сама по себе рассматривалась как высший результат и цель общественного развития.
Одновременно с этим в информационном пространстве постоянно присутствовали различные несистематизированные идеологемы, элементы идеологий, в основном прорусской направленности.
Однако ДНР существует уже седьмой год. Все больше ощущается необходимость в целостном документе, который бы в развернутом виде дал ответы на ряд основополагающих для нас вопросов: кто мы, почему мы такие, какие есть, куда мы движемся?
С момента своего возникновения и до настоящего времени республика всегда была ориентирована на Россию. По многим линиям, особенно в последние годы, крепнут интеграционные связи с Российской Федерацией. Во многих сферах жизни общества вводятся российские стандарты.
На фоне этого глава ДНР, осознавая потребность в формировании стройной идеологической платформы для нашего государства, основанной на историко-культурной идентичности русского Донбасса и в то же время отражающей усилившиеся интеграционные процессы, поддержал инициативы общественности по выработке доктрины «Русский Донбасс». Как отметил Денис Пушилин, доктрина «призвана стать программным документом, руководством при принятии решений в системе государственного планирования, основой образовательных процессов».
Так что действительно, после широкого обсуждения и доработки доктрина будет утверждена на государственном уровне.
- Можете назвать какие-то краткие положения этой доктрины? Почему Донбасс русский, а не украинский? Кстати, помню, в Донецке ходило юморное выражение: «Не Украина ты, не Русь — боюсь, Донбасс, тебя, боюсь». Оно как бы говорило, что Донбасс — это нечто отдельное. А что сейчас?
— Ну что ж, приведу краткие положения доктрины, которые и расставят все точки над «и». А что касается «не Украина ты, не Русь…», думаю, тут акцент делался все же на том, что «не Украина» — ведь это выражение вошло в моду в тот период, когда де-юре Донбасс находился в составе так называемой «независимой» Украины, но фактически никогда не ощущал себя ее органической частью.
Да и украинский политикум, и многие «диячи» украинской культуры всячески это подчеркивали: «даунбассята», «обнести колючей проволокой», «собача мова», «спасибо жителям Донбасса…», «хто нэ скачэ, той москаль», «москалив на ножи»… Субъектом Российской Федерации мы тогда тоже не были, вот от этого и подчеркивали свою особость, как бы отгораживаясь от украинского националистического проекта. В форме региональной идентичности мы, русские за пределами России, видели возможность для самосохранения. Ну сейчас, на мой взгляд, никакой регионализм нам уже не нужен, мы часть русского народа и стремимся к воссоединению с исторической Родиной.
Итак, тезисно пройдемся по сути доктрины.
В первую очередь мы говорим о том, что Донецкая Народная Республика возникла в ходе освободительной борьбы народа Донбасса весной-летом 2014 года, эта борьба стала ответом на многолетнее систематическое уничтожение русского языка и культуры и исторической памяти русского народа на Украине.
Украину мы рассматриваем как сепаратистский по отношению к исторической России идеологический, политический и национальный проект, старт которому была дан в 1917 году внешними силами. Развитие Украины в моноэтническом русле не оставило народу Донбасса другого выбора, поскольку после антиконституционного переворота в феврале 2014 года она окончательно превратилась в русофобское, фашистское государство.
Создание ДНР — это в то же время естественный ответ народа Донбасса на антиконституционный переворот в Киеве.
Формирование альтернативных органов власти, народного сопротивления и ополчения, выдвижение народных губернаторов и мэров, проведение референдумов, учреждение народных республик — единственный путь, который в тех условиях остался для регионов Юго-Востока бывшей Украины. Успешный путь присоединения к России, который был проделан Республикой Крым и Севастополем в марте 2014 года, стал показательным для всей Новороссии. Началось массовое движение русского народа за обретение политической самостоятельности и выход из украинского проекта в регионах исторической Новороссии, которое стихийно получило название «Русская весна».
Прямое делегирование руководящих органов ДНР связано с отказом органов власти и местного самоуправления бывшей Донецкой области Украины выполнять свои обязанности перед народом и избирателями в кризисной ситуации фашистского переворота. Органы власти и местного самоуправления ДНР не имеют отношения к органам власти и местного самоуправления Украины.
Государство Донецкая Народная Республика — продолжение традиций русской государственности. ДНР считает себя также правопреемницей своей предшественницы и прообраза — Донецко-Криворожской Советской Республики, а также наследницей миссии по борьбе с украинскими нацистами.
Цель ДНР — сохранение русской государственности на исконно Русской земле и последующее воссоединение с другими русскими территориями; обеспечение вхождения Донбасса в состав России.
Донецкая Народная Республика — наследница идеи Новороссии как неотъемлемой части России будущего.
На сегодняшнем этапе Донбасс, находясь на передовых рубежах Русского мира, готовит почву для дальнейшего воссоединения как уже освобожденных, так и еще не освобожденных частей русского народа. Оформление русского национального государства в Донбассе — следующий закономерный этап развития процессов, начатых Русской весной.
Все эти положения строятся на глубоком историко-культурном обосновании, которое является органической частью доктрины «Русский Донбасс».
- Как проходила дискуссия в библиотеке им. Крупской? Было что-то интересное?
— Дискуссия проходила достаточно живо. Мне лично запомнилась полемика между нашими уважаемыми археологами Александром Колесником и Эдуардом Кравченко. Суть ее — в степени древнерусского влияния на средневековые городища среднего течения Северского Донца. Спор вышел о том, кем в этническом плане было христианское население этих укрепленных поселений — аланами или славянами? Что лично я вынес из этой полемики?
Во-первых, население донецких степей всегда было полиэтнично, однако даже если на каком-то временном этапе преобладал аланский или тюркский компонент (он тоже присутствовал на этих городищах), то все равно очевидно постепенно усиливающееся славянское, а потом и собственно древнерусское влияние на это население.
А во-вторых, это уже мое мнение, степной компонент был впитан и естественным путем ассимилировался с южнорусским населением посредством такого многогранного феномена, как казачество. Это моя личная формула примирения истории Древней Руси и Великой Степи. Причем эта ассимиляция началась еще в Средневековье, прекрасно известны союзные русичам отряды кочевых народов — черные клобуки, ковуи. Они несли сторожевую службу на степных окраинах древнерусских княжеств с ХІ-ХІІ веков и уже тогда явились предвестниками появления русского казачества.
- А как сами жители ДНР себя определяют: они русские или украинцы? Они сами считают Донбасс русским?
— Мне кажется, этот вопрос я осветил ранее, когда мы затронули краткие положения доктрины «Русский Донбасс». Жители ДНР в целом ответили на вопрос о самоопределении весной 2014 года.
Массовое участие в русском ирредентистском восстании, безоговорочная его поддержка, требование возвращения к русским культурно-историческим корням и воссоединение с Россией, неприятие украинского нацизма. Создание Республики, являющейся продолжением русской государственности, в конце концов. Это и есть свидетельства русского выбора жителей Донбасса.
- Помню какое-то интервью Прилепина или его пост в соцсетях, где он рассказывал, что они с Казаковым считали, что в ДНР живут не русские, а хохлы. Что думаете по этому поводу?
Там был, кажется, какой-то несерьезный контекст в этом высказывании. Но все же считаю, что использовать слова, термины или ярлыки, которые даже нечаянно могут вызвать рознь между территориальными или субэтническими группами русского народа, нужно крайне осмотрительно.
Если имелись в виду какие-то микроскопические региональные особенности, я не буду их отрицать, к ним же можно отнести и ставший известным благодаря исследованиям Вячеслава Теркулова донецкий региолект русского языка. Но эти особенности есть и внутри Российской Федерации. Сравните говор новгородца и кубанца, жителя Ленинградской области и сибиряка.
Внутри любого народа есть внутреннее многообразие, региональные или даже субэтнические черты, но это не мешает ему оставаться единым народом. Или кто-то считает, что нужно подчеркивать и доводить до абсурда эти различия? Ну так это прямой путь к повторению русского раскола, к появлению новых «нэзалэжных украин» на исторических русских землях.
Ведь еще более ста лет назад подобными экспериментами занимались не только большевики с их «украинизацией» и «белорусизацией», но и такие ребята, как сибирские областники. Уверен, что немало на Западе и сегодня желающих повторить эти практики скороспелого нацбилдинга.
Поэтому я бы концентрировался на том, что нас объединяет: это русский язык и культура, православие, единое происхождение, многовековое развитие в лоне русской государственности и отсюда — осознание общей исторической судьбы.
И подытожим: в ДНР живут русские люди, обладающие русской национальной идентичностью.