У Донбасса на фоне гражданской войны возникла своя идеология, которая резко отличается от «украинского проекта» и еще более делает его независимым, считает донецкий историк Мирослав Руденко

- Мирослав, в воскресенье в Донецке началась дискуссия по поводу историко-культурной доктрины «Русский Донбасс». В ней принял участие глава ДНР Денис Пушилин, что говорит о том, что дискуссия и сама доктрина — это не просто инициатива тех или иных граждан ДНР, а фактически для республики — государственная доктрина. Правильно ли я все понимаю? Почему именно сейчас о ней стали говорить?

— Отвечая на первый вопрос, нужно отметить, что инициатива по разработке подобного документа исходила от патриотически настроенных представителей научного и экспертного сообщества ДНР. И в период Русской весны, и в первые годы после нее в Донбассе шел очень активный идейный поиск. Среди активистов на местах, а также в добровольческом движении были люди как правых, так и левых взглядов, но всех их объединяло понимание того, что Донбасс является частью Русского мира и исторической России. Что наш регион глубоко чужд украинскому проекту, практике построения нацистского моноэтнического государства, где высшей формой «національної свідомості» является демонстрация иррациональной ненависти к «москалям».

Вспоминая о попытках выработки единой идеологии республики в предшествующий период, можно назвать таких ее активных участников, как общественные движения — «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс», экспертные сообщества — «Изборский клуб Новороссии» и «Зиновьевский клуб Новороссии».

В результате этих идеологических дискуссий появились концепция «СССР», внедряемая первым главой ДНР Александром Захарченко, идеологические аспекты стратегии развития «Сила Донбасса». Однако в какой-то момент практические вопросы военного, социально-экономического, политического характера, а также государственного строительства оттеснили идеологические поиски на второй план. По моему мнению, тогда в недрах административного аппарата стихийно возобладало некое подобие этатизма, наш местный вариант государственничества, когда республика сама по себе рассматривалась как высший результат и цель общественного развития.

Одновременно с этим в информационном пространстве постоянно присутствовали различные несистематизированные идеологемы, элементы идеологий, в основном прорусской направленности.

Однако ДНР существует уже седьмой год. Все больше ощущается необходимость в целостном документе, который бы в развернутом виде дал ответы на ряд основополагающих для нас вопросов: кто мы, почему мы такие, какие есть, куда мы движемся?

С момента своего возникновения и до настоящего времени республика всегда была ориентирована на Россию. По многим линиям, особенно в последние годы, крепнут интеграционные связи с Российской Федерацией. Во многих сферах жизни общества вводятся российские стандарты.

На фоне этого глава ДНР, осознавая потребность в формировании стройной идеологической платформы для нашего государства, основанной на историко-культурной идентичности русского Донбасса и в то же время отражающей усилившиеся интеграционные процессы, поддержал инициативы общественности по выработке доктрины «Русский Донбасс». Как отметил Денис Пушилин, доктрина «призвана стать программным документом, руководством при принятии решений в системе государственного планирования, основой образовательных процессов».

Так что действительно, после широкого обсуждения и доработки доктрина будет утверждена на государственном уровне.

- Можете назвать какие-то краткие положения этой доктрины? Почему Донбасс русский, а не украинский? Кстати, помню, в Донецке ходило юморное выражение: «Не Украина ты, не Русь — боюсь, Донбасс, тебя, боюсь». Оно как бы говорило, что Донбасс — это нечто отдельное. А что сейчас?

Паспорт ДНР — вожделенный и плохо достигаемый © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

— Ну что ж, приведу краткие положения доктрины, которые и расставят все точки над «и». А что касается «не Украина ты, не Русь…», думаю, тут акцент делался все же на том, что «не Украина» — ведь это выражение вошло в моду в тот период, когда де-юре Донбасс находился в составе так называемой «независимой» Украины, но фактически никогда не ощущал себя ее органической частью.

Да и украинский политикум, и многие «диячи» украинской культуры всячески это подчеркивали: «даунбассята», «обнести колючей проволокой», «собача мова», «спасибо жителям Донбасса…», «хто нэ скачэ, той москаль», «москалив на ножи»… Субъектом Российской Федерации мы тогда тоже не были, вот от этого и подчеркивали свою особость, как бы отгораживаясь от украинского националистического проекта. В форме региональной идентичности мы, русские за пределами России, видели возможность для самосохранения. Ну сейчас, на мой взгляд, никакой регионализм нам уже не нужен, мы часть русского народа и стремимся к воссоединению с исторической Родиной.

Итак, тезисно пройдемся по сути доктрины.

В первую очередь мы говорим о том, что Донецкая Народная Республика возникла в ходе освободительной борьбы народа Донбасса весной-летом 2014 года, эта борьба стала ответом на многолетнее систематическое уничтожение русского языка и культуры и исторической памяти русского народа на Украине.

Украину мы рассматриваем как сепаратистский по отношению к исторической России идеологический, политический и национальный проект, старт которому была дан в 1917 году внешними силами. Развитие Украины в моноэтническом русле не оставило народу Донбасса другого выбора, поскольку после антиконституционного переворота в феврале 2014 года она окончательно превратилась в русофобское, фашистское государство.

Создание ДНР — это в то же время естественный ответ народа Донбасса на антиконституционный переворот в Киеве.

Формирование альтернативных органов власти, народного сопротивления и ополчения, выдвижение народных губернаторов и мэров, проведение референдумов, учреждение народных республик — единственный путь, который в тех условиях остался для регионов Юго-Востока бывшей Украины. Успешный путь присоединения к России, который был проделан Республикой Крым и Севастополем в марте 2014 года, стал показательным для всей Новороссии. Началось массовое движение русского народа за обретение политической самостоятельности и выход из украинского проекта в регионах исторической Новороссии, которое стихийно получило название «Русская весна».

Прямое делегирование руководящих органов ДНР связано с отказом органов власти и местного самоуправления бывшей Донецкой области Украины выполнять свои обязанности перед народом и избирателями в кризисной ситуации фашистского переворота. Органы власти и местного самоуправления ДНР не имеют отношения к органам власти и местного самоуправления Украины.

Государство Донецкая Народная Республика — продолжение традиций русской государственности. ДНР считает себя также правопреемницей своей предшественницы и прообраза — Донецко-Криворожской Советской Республики, а также наследницей миссии по борьбе с украинскими нацистами.

Цель ДНР — сохранение русской государственности на исконно Русской земле и последующее воссоединение с другими русскими территориями; обеспечение вхождения Донбасса в состав России.

Донецкая Народная Республика — наследница идеи Новороссии как неотъемлемой части России будущего.

На сегодняшнем этапе Донбасс, находясь на передовых рубежах Русского мира, готовит почву для дальнейшего воссоединения как уже освобожденных, так и еще не освобожденных частей русского народа. Оформление русского национального государства в Донбассе — следующий закономерный этап развития процессов, начатых Русской весной.

Все эти положения строятся на глубоком историко-культурном обосновании, которое является органической частью доктрины «Русский Донбасс».

- Как проходила дискуссия в библиотеке им. Крупской? Было что-то интересное?

— Дискуссия проходила достаточно живо. Мне лично запомнилась полемика между нашими уважаемыми археологами Александром Колесником и Эдуардом Кравченко. Суть ее — в степени древнерусского влияния на средневековые городища среднего течения Северского Донца. Спор вышел о том, кем в этническом плане было христианское население этих укрепленных поселений — аланами или славянами? Что лично я вынес из этой полемики?

Во-первых, население донецких степей всегда было полиэтнично, однако даже если на каком-то временном этапе преобладал аланский или тюркский компонент (он тоже присутствовал на этих городищах), то все равно очевидно постепенно усиливающееся славянское, а потом и собственно древнерусское влияние на это население.

А во-вторых, это уже мое мнение, степной компонент был впитан и естественным путем ассимилировался с южнорусским населением посредством такого многогранного феномена, как казачество. Это моя личная формула примирения истории Древней Руси и Великой Степи. Причем эта ассимиляция началась еще в Средневековье, прекрасно известны союзные русичам отряды кочевых народов — черные клобуки, ковуи. Они несли сторожевую службу на степных окраинах древнерусских княжеств с ХІ-ХІІ веков и уже тогда явились предвестниками появления русского казачества.

- А как сами жители ДНР себя определяют: они русские или украинцы? Они сами считают Донбасс русским?

— Мне кажется, этот вопрос я осветил ранее, когда мы затронули краткие положения доктрины «Русский Донбасс». Жители ДНР в целом ответили на вопрос о самоопределении весной 2014 года.

Массовое участие в русском ирредентистском восстании, безоговорочная его поддержка, требование возвращения к русским культурно-историческим корням и воссоединение с Россией, неприятие украинского нацизма. Создание Республики, являющейся продолжением русской государственности, в конце концов. Это и есть свидетельства русского выбора жителей Донбасса.

- Помню какое-то интервью Прилепина или его пост в соцсетях, где он рассказывал, что они с Казаковым считали, что в ДНР живут не русские, а хохлы. Что думаете по этому поводу?

Там был, кажется, какой-то несерьезный контекст в этом высказывании. Но все же считаю, что использовать слова, термины или ярлыки, которые даже нечаянно могут вызвать рознь между территориальными или субэтническими группами русского народа, нужно крайне осмотрительно.

Баширов сказал, ждать ли массовой миграции из ДНР/ЛНР, когда их жители получат гражданство РФ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Вячеслава Теркулова донецкий региолект русского языка. Но эти особенности есть и внутри Российской Федерации. Сравните говор новгородца и кубанца, жителя Ленинградской области и сибиряка.

Внутри любого народа есть внутреннее многообразие, региональные или даже субэтнические черты, но это не мешает ему оставаться единым народом. Или кто-то считает, что нужно подчеркивать и доводить до абсурда эти различия? Ну так это прямой путь к повторению русского раскола, к появлению новых «нэзалэжных украин» на исторических русских землях.

Ведь еще более ста лет назад подобными экспериментами занимались не только большевики с их «украинизацией» и «белорусизацией», но и такие ребята, как сибирские областники. Уверен, что немало на Западе и сегодня желающих повторить эти практики скороспелого нацбилдинга.

Поэтому я бы концентрировался на том, что нас объединяет: это русский язык и культура, православие, единое происхождение, многовековое развитие в лоне русской государственности и отсюда — осознание общей исторической судьбы.

И подытожим: в ДНР живут русские люди, обладающие русской национальной идентичностью.