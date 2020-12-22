Украина оказалась в конце длинного списка, кого Запад предполагает вакцинировать от COVID-19. Но и российскую вакцину не берет. В связи с этим издание Украина.ру обратилось к доктору медицинских наук, экс-замминистра здравоохранения, бывшему народному депутату Украины Вячеславу Передерию. И вот что он, к нашему удивлению, рассказал

- Вячеслав, как известно, Украина не попала в список стран, которые получат вакцину в первую очередь. Как вы считаете, как сейчас поступить украинской власти? Как помочь людям, пока до страны дойдет очередь?

— Я врач, и я к этому отношусь так: получить устойчивую вакцину сейчас уже невозможно. Новый коронавирус в Англии, новая мутация — невозможно создать вакцину. Грипп ведь существует сколько лет, сколько мы о нем знаем? Более 100 лет, 1918 год — "испанка". Мы получили какую-то хорошую вакцину? Нет.

Мы знаем, что есть грипп A, B, С — их подвидов около 200. Мы знаем, что коронавирус был в начале 2000-х годов, только он назывался SARS. И сейчас это нагнетается искусственно. Я считаю, что никакого вакцинирования, а тем более обязательного, не должно быть вообще. Точка.

Вы же понимаете, что это все вопросы идиотизма, который существует между нашими двумя странами. Все нагнетается специально, идет борьба за власть. Я к этому отношусь очень прохладно, я не буду вакцинироваться, и это даже не обсуждается. Вячеслав Передерий. Кто он © bagnet.org

- Как вы считаете, может ли появиться у украинцев коллективный иммунитет? Вы вообще верите в него?

— Коллективный иммунитет там, где стойкий иммунитет. Если это оспа или туберкулез — есть смысл прививаться. Но если это вирус, да еще такой изменчивый, это же просто бред сумасшедшего. О вакцине говорят люди, которые не понимают ничего, политики. Научная элита — что в Украине, что в России — она назначенная, она возьмет «под козырек» любой приказ. Скажут завтра не креститься — они будут взрывать храмы. Скажут, что нужно креститься, — они будут бегать и рассказывать, какие они верующие. Надо же хоть чуть-чуть смотреть в свое прошлое.

Я это все понимаю прекрасно, но сделать ничего, к сожалению, не могу.

Меня потрясают врачи — я говорю: «Вы что, не учились в институте?» Сейчас покупают дипломы, заочное вечернее образование…

И люди тоже: идет по улице — в маске, едет один в машине — в маске. А он испуган, он ничего не соображает, его напугали, все говорят, что все посдыхают, люди после 60 лет, не выходите из дома, вы все сдохнете! Ну и что, сдохли все? Нет.

- Не все, можно так сказать…

— Ну послушайте, в мире же все это уже известно, все это просчитано давным-давно. И международный уголовный процесс немцы заколотили. Просто никто не говорит то, что не надо говорить, и у вас на телевидении, и у нас.

Я вообще против вакцин от гриппа. Каждую осень висят объявления по всему миру — и в Европе, и в Америке, и у нас, вот, вы можете прийти и сделать вакцину от сезонного гриппа. А какой будет сезонный грипп? Да кто знает!

При этом никто не гарантирует, что вы не заболеете. Они гарантируют, что если вы уколетесь, заплатите какую-то сумму денег, то вы переболеете легко. Ну или в средней тяжести. Но за что вы платите деньги? За болтовню и безграмотность.