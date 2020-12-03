Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, доктор экономических наук рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Алексей Николаевич, в одном из своих интервью нашему изданию вы рассказали, что рейтинг президента Владимира Путина среди украинцев на три четверти превосходит показатели Владимира Зеленского. В чем причина такой популярности российского лидера на Украине, которая отличается откровенной русофобской политикой в последние годы?
— По данным опросов, которые проводятся на Украине, отношение украинцев к России, хорошее или плохое, делится примерно пополам. При этом надо понимать, что в условиях русофобской политики заявить о своих симпатиях к России люди не могут, то есть данные о благоприятном отношении украинцев к России нужно умножать на два.
То, что Украина движется к близкому и неизбежному коллапсу, понятно всем, в том числе и украинским политикам. Потому что с каждым годом качество жизни падает, медицина в разгромленном состоянии, и понятно, что взять деньги на улучшение социально-политической ситуации неоткуда.
В одном из своих предыдущих интервью вашему изданию я говорил, что все может закончиться в течение ближайших пяти-семи лет, однако в связи с тем, что сейчас происходит с бюджетом, коллапс украинского государства может оказаться гораздо ближе.
Потому что есть ощущение, что Запад отказал в финансировании Украине, а МВФ не дал денег на поддержку стабильности бюджета.
В этих условиях на Украине поднимается спрос на сильного национального лидера, который сможет исправить ситуацию в стране. Нужно ломать олигархические и бюрократические кланы, внешнюю зависимость Украины от США и Брюсселя. Это работа для сильной личности.
Отсюда и интерес к человеку, который сумел решить все эти проблемы, существовавшие в России в 90-е годы. Быстро ли, медленно ли, более эффективно или менее, но они в России решены.
Поэтому в связи с ухудшением собственной внутриполитической обстановки интерес украинцев к тому, как работает российская система власти, будет только расти.
- С 2014 года Украину хоронят регулярно, тем не менее государство продолжает существовать. В чем секрет такой живучести? Не слишком ли мы сгущаем краски в отношении ближайшего соседа?
— Думаю, что нет. Я сам еще в 2014-15 годах считал, что дни Украины как государства сочтены. Но есть три вещи, которые поддерживают Украину на плаву.
Первое — эти деньги гастарбайтеров. Это больше 10 миллиардов долларов в год, больше, чем вся международная помощь Украине от Европы и финансовых организаций.
Вторая история — это так называемый серый сектор. То есть когда у вас половина экономики в тени и не платит налогов, позволяя нормально жить большому количеству людей, — это серьезная поддержка.
В-третьих, это большой объем международной помощи. То, что лежит на поверхности, — деньги МВФ, займы Европейского союза. Есть и неявная помощь, о которой мало говорят, — это помощь США на развитие украинской армии.
Но все три потока будут сокращаться. Деньги гастарбайтеров будут сокращаться из-за того, что Европа закрыта. Евросоюз не сможет поддерживать в прежнем объеме, так как у ЕС собственные огромные расходы на борьбу с кризисом. В-третьих, украинское правительство занято борьбой с серой зоной, чтобы собирать больше налогов. То есть процессы бюджетного дефицита будут идти по нарастающей.
- В следующем году независимости современной Украины исполнится 30 лет. Кто из президентов Украины добился большего на своем посту за эти годы?
— Я не очень разбираюсь в украинских президентах, но, исходя из того, что говорят эксперты, думаю, это был Кучма.
- А какую оценку вы бы поставили последнему премьер-министру домайданного периода Николаю Азарову как экономисту?
— Опять же люди, которые разбираются в украинской политике лучше меня, говорят, что он был лучшим премьер-министром в истории Украины. Да, у него были свои проблемы, он управлял украинской экономикой в сложный период, находился в условиях внешнего давления и олигархического, и политического. Но говорят, что он справлялся с экономикой лучше, чем кто-либо до него. С точки зрения профессионализма лучшим, наверное, является Азаров.
- Кого еще из выдающихся украинских публичных деятелей вы могли бы назвать?
- Кравчук заложил основы государственности, но все негативные тенденции, которые есть в украинской жизни, в значительной степени берут начало именно с Кравчука. Он отличался двуличностью, хитростью и в результате обманул самого себя и свою страну. Но если говорить о лице современной Украины, то это, безусловно, лицо господина Кравчука.
- А статус безъядерной державы, который Украина получила в начале своей независимости, — это достижение или провал?
— Украина никогда не была ядерным государством. Система хранения и обеспечения безопасности ядерных боеголовок изначально была вне контроля украинского правительства. Во-вторых, система запуска ракет тоже никогда не была в руках украинского правительства. То есть Украина была хранителем железок и не располагала ключами к запуску, поэтому нельзя говорить, что Украина была ядерной державой и отдала ядерное оружие.
Никакое оружие она не отдавала, она отдала железо, которое было для нее совершенно бесполезным грузом. Скорее всего, передачу России вещей, в которых украинские политики, инженеры и военные ничего не понимали, можно оценить положительно.
- Если вернуться к экономике, как вы в целом оцениваете деятельность украинских олигархов?
— Если мы говорим об олигархических группировках, то, безусловно, их влияние отрицательно. Это довольно разрушительная сила. Все украинские олигархи занимались тем, что использовали имевшиеся у них политические ресурсы для зарабатывания денег.
Если бы у них не было политического ресурса для выкачивания денег из бюджета, ни один из них не был бы экономически успешным. То есть их бизнес всегда бы стоял на опоре на государственные ресурсы и эксплуатацию политического ресурса.
Это касается и Ахметова с его замечательным тарифом «Роттердам+», это касается и Коломойского и многих других. Если бы не политический лоббистский ресурс, они были бы нищими и давно разорились. Поэтому их роль за последние 30 лет сугубо отрицательная. Они грабили страну разными способами и добились в этом деле больших успехов. Реальный вклад в развитие Украины если они и внесли, то очень небольшой.
- Назовите, пожалуйста, главный провал украинской власти в экономической сфере за годы независимости?
— Главный провал — это то, что они не смогли построить общество и экономику, заточенные на развитие.
Главная проблема современной Украины — это отсутствие элит, заточенных на экономический рост и социально-экономическое развитие. Они всегда пытались к кому-то прислониться, то к России, то к Европе.
Это страна, у которой нет внутреннего самостоятельного стержня для роста, которая не понимает, зачем она существует, как будет выглядеть завтра, почему здесь люди живут вместе, а не в соседних государствах. Создать национальную идею, которая бы это объясняла, украинским элитам не удалось.
Была попытка создать национальную идею в виде «армия, мова, вира», но это жалкое подобие средневековья. Это даже не модерн, это премодерн, национальная идея времен Вестфальского мира 1648 года.
Это не современно и не работает, то есть объяснить украинцам, зачем им нужно государство, украинские элиты не смогли. Это самый большой принципиальный провал, который ставит под сомнение существование Украины.