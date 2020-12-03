Главная проблема современной Украины – это отсутствие элит, заточенных на экономический рост и социально-экономическое развитие, считает экономист Алесей Зубец

Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, доктор экономических наук рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Алексей Николаевич, в одном из своих интервью нашему изданию вы рассказали, что рейтинг президента Владимира Путина среди украинцев на три четверти превосходит показатели Владимира Зеленского. В чем причина такой популярности российского лидера на Украине, которая отличается откровенной русофобской политикой в последние годы?

— По данным опросов, которые проводятся на Украине, отношение украинцев к России, хорошее или плохое, делится примерно пополам. При этом надо понимать, что в условиях русофобской политики заявить о своих симпатиях к России люди не могут, то есть данные о благоприятном отношении украинцев к России нужно умножать на два.

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец

В одном из своих предыдущих интервью вашему изданию я говорил, что все может закончиться в течение ближайших пяти-семи лет, однако в связи с тем, что сейчас происходит с бюджетом, коллапс украинского государства может оказаться гораздо ближе.

Потому что есть ощущение, что Запад отказал в финансировании Украине, а МВФ не дал денег на поддержку стабильности бюджета.

В этих условиях на Украине поднимается спрос на сильного национального лидера, который сможет исправить ситуацию в стране. Нужно ломать олигархические и бюрократические кланы, внешнюю зависимость Украины от США и Брюсселя. Это работа для сильной личности.

Отсюда и интерес к человеку, который сумел решить все эти проблемы, существовавшие в России в 90-е годы. Быстро ли, медленно ли, более эффективно или менее, но они в России решены.

Поэтому в связи с ухудшением собственной внутриполитической обстановки интерес украинцев к тому, как работает российская система власти, будет только расти.

- С 2014 года Украину хоронят регулярно, тем не менее государство продолжает существовать. В чем секрет такой живучести? Не слишком ли мы сгущаем краски в отношении ближайшего соседа?

— Думаю, что нет. Я сам еще в 2014-15 годах считал, что дни Украины как государства сочтены. Но есть три вещи, которые поддерживают Украину на плаву.

Андрей Золотарёв: У Украины есть всё, кроме национальной элиты © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Вторая история — это так называемый серый сектор. То есть когда у вас половина экономики в тени и не платит налогов, позволяя нормально жить большому количеству людей, — это серьезная поддержка.

В-третьих, это большой объем международной помощи. То, что лежит на поверхности, — деньги МВФ, займы Европейского союза. Есть и неявная помощь, о которой мало говорят, — это помощь США на развитие украинской армии.

Но все три потока будут сокращаться. Деньги гастарбайтеров будут сокращаться из-за того, что Европа закрыта. Евросоюз не сможет поддерживать в прежнем объеме, так как у ЕС собственные огромные расходы на борьбу с кризисом. В-третьих, украинское правительство занято борьбой с серой зоной, чтобы собирать больше налогов. То есть процессы бюджетного дефицита будут идти по нарастающей.

- В следующем году независимости современной Украины исполнится 30 лет. Кто из президентов Украины добился большего на своем посту за эти годы?

— Я не очень разбираюсь в украинских президентах, но, исходя из того, что говорят эксперты, думаю, это был Кучма.

- А какую оценку вы бы поставили последнему премьер-министру домайданного периода Николаю Азарову как экономисту?

— Опять же люди, которые разбираются в украинской политике лучше меня, говорят, что он был лучшим премьер-министром в истории Украины. Да, у него были свои проблемы, он управлял украинской экономикой в сложный период, находился в условиях внешнего давления и олигархического, и политического. Но говорят, что он справлялся с экономикой лучше, чем кто-либо до него. С точки зрения профессионализма лучшим, наверное, является Азаров.

- Кого еще из выдающихся украинских публичных деятелей вы могли бы назвать?

Кость Бондаренко: Современную Украину создали Кучма, Мороз и крупный капитал © РИА Новости, Нина Зотина

- А статус безъядерной державы, который Украина получила в начале своей независимости, — это достижение или провал?

— Украина никогда не была ядерным государством. Система хранения и обеспечения безопасности ядерных боеголовок изначально была вне контроля украинского правительства. Во-вторых, система запуска ракет тоже никогда не была в руках украинского правительства. То есть Украина была хранителем железок и не располагала ключами к запуску, поэтому нельзя говорить, что Украина была ядерной державой и отдала ядерное оружие.

Никакое оружие она не отдавала, она отдала железо, которое было для нее совершенно бесполезным грузом. Скорее всего, передачу России вещей, в которых украинские политики, инженеры и военные ничего не понимали, можно оценить положительно.

- Если вернуться к экономике, как вы в целом оцениваете деятельность украинских олигархов?

— Если мы говорим об олигархических группировках, то, безусловно, их влияние отрицательно. Это довольно разрушительная сила. Все украинские олигархи занимались тем, что использовали имевшиеся у них политические ресурсы для зарабатывания денег.

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Это касается и Ахметова с его замечательным тарифом «Роттердам+», это касается и Коломойского и многих других. Если бы не политический лоббистский ресурс, они были бы нищими и давно разорились. Поэтому их роль за последние 30 лет сугубо отрицательная. Они грабили страну разными способами и добились в этом деле больших успехов. Реальный вклад в развитие Украины если они и внесли, то очень небольшой.

- Назовите, пожалуйста, главный провал украинской власти в экономической сфере за годы независимости?

— Главный провал — это то, что они не смогли построить общество и экономику, заточенные на развитие.

Главная проблема современной Украины — это отсутствие элит, заточенных на экономический рост и социально-экономическое развитие. Они всегда пытались к кому-то прислониться, то к России, то к Европе.

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Была попытка создать национальную идею в виде «армия, мова, вира», но это жалкое подобие средневековья. Это даже не модерн, это премодерн, национальная идея времен Вестфальского мира 1648 года.

Это не современно и не работает, то есть объяснить украинцам, зачем им нужно государство, украинские элиты не смогли. Это самый большой принципиальный провал, который ставит под сомнение существование Украины.