Транзит власти - это навязывание обществу конкретной кандидатуры в интересах предыдущего лидера. Лукашенко на закулисные схемы не пойдет. Общество само предложит лидеров и выберет главу государства, считает Алексей Авдонин

Об этом аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин рассказал в игнтервью изданию Украина.ру

- Алексей, что такое Всебелорусское народное собрание? Именно на нем Лукашенко сообщит об изменениях Конституции?

— Это политическая традиция. Важнейшие ориентиры на ближайшие пять лет. Будут обозначены четкие линии будущего страны. Особенностью текущего ВНС станет принятие народной Конституции. То есть не спущенный сверху проект, а сгенерированный из поступивших предложений от общества.

- Лукашенко ни о каком транзите власти не говорит, и, как я понимаю, никакого отказа от многовекторности не будет?

— Транзит — это всегда навязывание обществу конкретной кандидатуры в интересах предыдущего лидера. Президент на закулисные схемы не пойдет. Общество само предложит лидеров и выберет главу государства.

Многовекторность — это прежде всего мир с ближайшими соседями вдоль границ. Поскольку они живут в разных геополитических мирах, а нам с ними жить и выстраивать отношения, то нам не избежать диалога по разным направлениям. И союз с РФ не исключает такого диалога.

- В Белоруссии стали появляться пророссийские политические силы. Есть у них перспективы?

— Это закономерное развитие политических процессов. У нас много прозападных сил с давней историей. Есть и убежденные сторонники развития дружбы с РФ. С их стороны выдвигаются политические инициативы. Это нормально и способствует здоровой конкуренции.

- Протесты пошли на спад, или это не так?

— Спад протестов очевиден. Большинство устало от политики и желает вернуться к прежней жизни. Несогласное меньшинство пытается взять реванш и радикализируется. Как результат — криминализация, жертвы. Безусловно, это оттолкнет общество от протестов.

- Кто, по-вашему, принимает участие в протестах? Это одни змагары? Какова, по-вашему, структура протеста? Кто в них в реальности принимает участие?

— На первом этапе в протестах участвовали граждане, поддавшиеся массированной пропаганде через телеграм-каналы и иные СМИ. По мере приобретения протестами идеологической окраски большинство поняло, что это ведёт к расколу общества, и на сегодняшний день уже хочет мира и стабильности. Оставшиеся протестующие — это уже маргинализированные слои, готовые к радикальным действиям.