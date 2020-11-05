Об этом обозреватель радиостанции «Говорит Москва» рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Александр, какие, по вашему мнению, основные выводы можно сделать о прошедших выборах в США?
— Это много раз обсуждалось во всех возможных обстоятельствах, что применение подобных правил и несоблюдение правил в любой другой стране, например, в России, приводит к моментальным последствиям, непризнанию выборов, оспариванию результатов, даже их отмене. А в Соединенных Штатах, которые считают свои электоральные инструменты максимально честными и прозрачными, это вполне допустимо и приводит, в том числе, к подобным последствиям. При этом никого это не смущает из политических элит.
Основной вывод таков: демократические принципы и необходимость их соблюдения в том, что касается выборов, для американцев — экспортный продукт. Это обязательно нужно соблюдать людям в других странах. А что касается их страны, то американские политические элиты обращаются с этим, мягко говоря, весьма вольно. Но при этом от лидеров других стран требуют неукоснительного соблюдения максимального уровня чистоты, прозрачности и так далее.
Мы понимаем, что для американцев это лишь повод для обвинения и применения политических и экономических санкций. А когда им необходимо, они спокойно используют то, в чем обвиняют других, и при этом не считают это нарушением электоральных прав граждан.
- В штабе Трампа уже заявили о требованиях пересчитать голоса в ряде штатов, готовятся иски в суд. Как считаете, как дальше будет ситуация развиваться? Процесс подсчета голосов затянется?
— Я думаю, что в любом случае это вопрос не одного дня. Хочется напомнить эпизод из прошлого, когда Альберт Гор (вице-президент в администрации экс-президента США Билла Клинтона. — Ред.) сопротивлялся системе до 13 декабря. Здесь, конечно, по закону срок меньше, до 28 ноября, но тем не менее эти правовые обсуждения, оспаривания и так далее могут продолжаться значительно дольше, чем один или два дня.
Я думаю, что будут суды, будут споры, будут пересчеты в тех самых колеблющихся штатах. Но, честно говоря, изменение результата, мне кажется, не повлияет на изменение победителя, но то, что спорить будут долго, — это факт.
В конце концов, даже проиграв выборы, Трамп остается президентом еще несколько месяцев до инаугурации.
- Общая оценка нынешнего положения в США: общество расколото как никогда. К чему это, по-вашему, приведет?
— В прогнозы о том, что буквально завтра начнется гражданская война, я не верю. Хотя действительно есть кризис социальных отношений, не только в США, но и во всем мире, просто в Соединенных Штатах это наиболее отчетливо видно.
Конечно, думаю, что приход к власти демократов вот таким образом, через потакание всем прихотям меньшинств, некоторые из которых носят весьма радикальный характер, может привести к тому, что система власти в США породит новые фигуры, которые получат поддержку. Их будут вести радикальные идеи. И к чему это приведет — неизвестно. Простой пример: мигрантские потоки в Германию и поведение мигрантов вызвало к жизни новую политическую силу «Альтернатива для Германии». Не будь этих проблем, этой партии бы не было.
Так что условно создание какой-нибудь «анти-BLM» централизованной силы, которая выставит кандидатов, способных решить все эти проблемы, пусть и радикально, может привести к изменению ситуации в худшую сторону.