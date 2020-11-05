Приход к власти в США демократов через потакание прихотям меньшинств, иногда носящим весьма радикальный характер, может привести к еще большему расколу в американском обществе, считает политолог Александр Асафов

Об этом обозреватель радиостанции «Говорит Москва» рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Александр, какие, по вашему мнению, основные выводы можно сделать о прошедших выборах в США?

— Это много раз обсуждалось во всех возможных обстоятельствах, что применение подобных правил и несоблюдение правил в любой другой стране, например, в России, приводит к моментальным последствиям, непризнанию выборов, оспариванию результатов, даже их отмене. А в Соединенных Штатах, которые считают свои электоральные инструменты максимально честными и прозрачными, это вполне допустимо и приводит, в том числе, к подобным последствиям. При этом никого это не смущает из политических элит.

В Белый дом — через суд. Почему президента США определят в суде, а не на выборах © РИА Новости, Юки Ивамура | Перейти в фотобанк

Мы понимаем, что для американцев это лишь повод для обвинения и применения политических и экономических санкций. А когда им необходимо, они спокойно используют то, в чем обвиняют других, и при этом не считают это нарушением электоральных прав граждан.

- В штабе Трампа уже заявили о требованиях пересчитать голоса в ряде штатов, готовятся иски в суд. Как считаете, как дальше будет ситуация развиваться? Процесс подсчета голосов затянется?

— Я думаю, что в любом случае это вопрос не одного дня. Хочется напомнить эпизод из прошлого, когда Альберт Гор (вице-президент в администрации экс-президента США Билла Клинтона. — Ред.) сопротивлялся системе до 13 декабря. Здесь, конечно, по закону срок меньше, до 28 ноября, но тем не менее эти правовые обсуждения, оспаривания и так далее могут продолжаться значительно дольше, чем один или два дня.

Я думаю, что будут суды, будут споры, будут пересчеты в тех самых колеблющихся штатах. Но, честно говоря, изменение результата, мне кажется, не повлияет на изменение победителя, но то, что спорить будут долго, — это факт.

Протесты, подтасовки и нечестная игра. К американцам пришёл почтальон Печкин © REUTERS, Henry Nicholls

- Общая оценка нынешнего положения в США: общество расколото как никогда. К чему это, по-вашему, приведет?

— В прогнозы о том, что буквально завтра начнется гражданская война, я не верю. Хотя действительно есть кризис социальных отношений, не только в США, но и во всем мире, просто в Соединенных Штатах это наиболее отчетливо видно.

Конечно, думаю, что приход к власти демократов вот таким образом, через потакание всем прихотям меньшинств, некоторые из которых носят весьма радикальный характер, может привести к тому, что система власти в США породит новые фигуры, которые получат поддержку. Их будут вести радикальные идеи. И к чему это приведет — неизвестно. Простой пример: мигрантские потоки в Германию и поведение мигрантов вызвало к жизни новую политическую силу «Альтернатива для Германии». Не будь этих проблем, этой партии бы не было.

Так что условно создание какой-нибудь «анти-BLM» централизованной силы, которая выставит кандидатов, способных решить все эти проблемы, пусть и радикально, может привести к изменению ситуации в худшую сторону.