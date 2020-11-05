Раскол в США начался не сейчас и не закончится после объявления результатов выборов. Мы только в середине этого процесса, уверен обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Владимир Корнилов: Выборы в США могут затянуться, и это угрожает всему миру © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Ростислав, победитель выборов в США по-прежнему неизвестен, в штабе Трампа уже заявили о требованиях пересчитать голоса в ряде штатов, готовятся иски в суд. Может ли затянуться процесс надолго, чтобы президента выбирали в ходе судебных разбирательств или уличных акций?

— Процесс и так затянулся, иски в суды уже есть, уличные акции уже есть. Тут и полагать нечего. Шансы одержать победу подобными методами есть у обоих. Раскол в США не закончится, он начался не сейчас и закончится не сейчас. Мы только в середине пути.

- Вы в своих интервью и публикациях говорите, что плавное приземление США по итогам глобального кризиса уже невозможно. А можно ли миру как-то подготовиться к жесткому приземлению?

— Нет, подготовиться нельзя. Можно понимать, что произойдет. Можно стараться каким-то образом накапливать ресурсы, но это все равно не обеспечит вам стабильность. Просто есть более устойчивые, более стабильные и более богатые страны. Кто-то будет жить относительно лучше, кто-то хуже. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Все будет зависеть от того, насколько реагирование системы управления на эти неожиданные обстоятельства будет оперативным и адекватным. Как системы будут реагировать, мы не знаем. Можно, конечно, сказать, что наша — лучше, ваша — хуже, но это можно определить только на практике. Вскрытие покажет.

- В ходе этого кризиса Америка будет замыкаться в себе или у нее возникнет соблазн обострить ситуацию в том или ином регионе?

— Технологически возможно и то, и другое. Байден предлагает обострять, Трамп предлагает замыкаться. Хотя и он в ходе своего президентства пытался кое-где обострять, хоть и позиционировал себя как изоляционист. Заранее сказать нельзя. Это решение американских властей, причем мы еще даже не знаем, кто будет американскими властями.

- А что будет с русофобскими режимами (Польша, Прибалтика, Украина, отчасти Турция) по мере ослабления Америки? Они будут слабеть или будут более агрессивными?

— Турция не русофобский режим. Это вполне самодостаточное государство, которое отстаивает свои интересы. Где-то наши интересы совпадают, где-то нет, но это не значит, что там установлен русофобский режим.

Что касается остальных, то все зависит от решения местных властей. Например, несмотря на то что раскол в Америке наблюдался весь текущий год и было понятно, что он непреодолим, поляки и прибалты пытались активничать. Украина же была погружена в свои внутренние проблемы, и ей было не до внешней активности.

Так что здесь тоже возможно и одно, и другое решение. Зачастую это будет зависеть не столько от внутриполитической ситуации в этих государствах или международных событий, а от того, какую манеру реагирования управленческий аппарат этих стран сочтет более эффективной.

Но это не значит, что сама манера реагирования будет более эффективной. Просто они могут посчитать ее таковой.