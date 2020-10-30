Президент Украины не имеет права по Конституции инициировать отставку судей Конституционного суда, поэтому действия Владимира Зеленского незаконны, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру.

Ранее Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Причиной для рассмотрения этого вопроса в КСУ послужило то, что нарушения в е-декларациях не раз становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении депутатов или чиновников.

Таким образом, Конституционный суд лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения КС, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский созвал по данному поводу срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.

— Михаил Борисович, как вы считаете, оправданны ли действия президента и его Офиса в нынешней ситуации с Конституционным судом?

— Действия президента явно антиконституционны. В Конституции есть исчерпывающий перечень прав президента, и инициировать отставку судей Конституционного суда он не имеет права.

Кроме того, в разделе, о котором идет речь в Конституции, о Конституционном суде есть исчерпывающий перечень причин, по которым может быть отправлен в отставку судья Конституционного суда. И способ по решению Верховного совета по подаче президента там отсутствует. Это значит, что даже если они (депутаты. — Ред.) это проголосуют, он (судья. — Ред.) может остаться на своем месте, так как это незаконно.

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- А что насчет решения КСУ? Оно оправданно?

— Решение Конституционного суда, на мой взгляд, совершенно законно, поскольку целый ряд статей, о которых там идет речь, очевидно, противоречат Конституции. Мне как неюристу понятно.

- Может ли в таком случае сейчас запуститься процесс импичмента Зеленского из-за его действий? Будут для него политические последствия?

— Могут быть. Но дело в том, что среди тех, кто категорически не согласен с этим, по-моему, будет не только «Оппозиционная платформа — За жизнь», это моя гипотеза. Короче говоря, важно, что в парламенте даже и речи быть не может о какой-то процедуре импичмента, потому что не соберутся голоса.