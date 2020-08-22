Аркадий Инин — известный советский и российский писатель, драматург, сценарист — родился в Харькове 6 августа 1938 года. Харьковчанин Аркадий Яковлевич Инин в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказывает о судьбах Украины, России и своего родного города

- Аркадий Яковлевич, как же так получилось, что вы — один из самых известных ныне здравствующих харьковчан — сегодня не можете попасть в родной город. Получается, в какой-то степени Вы изгой? Счастливая трагическая жизнь: Вадим Мулерман и его Харьков © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

— Я не изгой. Я «угроза суверенитету Украины». Так записано в приказе киевского Министерства культуры, запрещающем мне появляться на моей любимой родине. Причина — поездки в Крым и на Донбасс с концертной бригадой — Лариса Лужина, Аристарх Ливанов, Борис Галкин, Борис Грачевский и другие киношники. Всем перекрыли украинскую границу.

- Я слышал, на харьковской «аллее звёзд» даже демонтировали стенд с отпечатком вашей ладони?

— Да, во время некогда прекрасного, но теперь, увы, запретного международного кинофестиваля «Харьковская сирень» на аллее возле оперного театра заложили отпечатки ладоней известных земляков-харьковчан. Этой чести был удостоен и я. А когда стал «угрозой суверенитету», мою ладошку выломали.

- Удаётся ли вам поддерживать отношения с родным городом, иметь объективное представление, что там происходит? У вас хватает времени и знания украинского языка знакомиться, так сказать, с «первоисточниками»?

— Крайний раз я был на родине в 2015 году. Не поверите, но по случаю 55-летия окончания Харьковского политехнического института. Да, наша студенческая группа с тех пор собиралась каждые пять лет. И на этот раз было человек двенадцать — естественно, с Украины, из России, Америки, Канады, Израиля, Германии. Вот такая у нас разбросанная по свету, но дружная и верная компания. Надеялись собраться и на 60-летие, но это в нынешнем году. Так что сами понимаете…

С тех пор мои связи с родиной, к сожалению, опосредованные — через телевидение, интернет. Что же до украинского языка, то он мой второй родной, я им владею в совершенстве (володiю досконало). А украинские песни я пою и плачу. Вот недавно в программе «Судьба человека» на канале «Россия» спел «Нiч яка мiсячна». Конечно, извинившись за вокал.

- Как бы вы оценили нынешнее положение дел на Украине в целом. Есть ли, по вашему мнению, разумный выход из ситуации, когда евреи становятся «жидобандеровцами», интеллигентные люди — фанатиками, а вчерашние комсомольцы — ультранационалистами?

— Как известно, Моисей вывел евреев из Египта и водил их по пустыне 40 лет. Прежде считалось, что он это делал, чтобы вымерли поколения рабов. Но теперь на это дело новый взгляд. Оказывается, Моисей водил евреев, дожидаясь, пока вымрут те, кто еще помнил, что там, в Египте, жилось не так уж плохо… Так вот, еще не за сорок, но уже за тридцать лет на Украине ушли и уходят люди, помнящие, что в советской семье народов жилось не так уж худо. А еще лет через десять подрастут поколения Иванов (Мыкол, Тарасов), абсолютно не помнящих родства. Так что никакого «разумного выхода из этой ситуации» я не вижу. Дай бог мне ошибиться!

- Как писателя и сценариста вас привлекают нынешние украинские типажи: киевские и львовские националисты (среди них тоже попадаются харизматичные типы), люди Донбасса, вечно колеблющаяся интеллигенция? Поддаётся ли художественному осмыслению то, что происходит на Украине? Харьков от Григория Сковороды до Геннадия Кернеса. Что стало с первой столицей Украины

— Нынешние украинские типажи, пусть даже весьма харизматичные, мне глубоко омерзительны. И осмыслить их художественно — это выше моих сил. Да и по жанру они мне не подходят. Я ведь юморист, даже лирический юморист. А тут требуется беспощадный сатирик.

- Возможно ли развитие подобных событий в России? Нет ли ощущения некоей расслабленности российского общества по отношению к происходящим вокруг событиям?

— О каких «подобных событиях» идет речь? На Украине произошел антироссийский переворот. Как же подобное может быть в самой России? «Хто не скаче, той москаль» или «Москаляку на гиляку»? Видимо, вопрос лишь в том, возможен ли в России майдан — государственный переворот.

На мой взгляд, нет. Но, может быть, и да. Потому что охлократия — власть толпы — жуткая вещь. Любой толпы: патриотической, коммунистической, националистической, ЛГБТической… Но повторяю, надеюсь, что в России этого не будет. Мои надежды связаны с тем, что «расслабленность российского общества» компенсируется твердой решимостью наших властей. Замечу, что готов поддержать самые жесткие, даже не слишком демократические методы, чтобы не допустить «русский бунт — бессмысленный и беспощадный».

- Не кажется ли вам, что отечественная культура — отчасти сознательно — стимулирует негативные процессы в обществе; что современная культура не справляется со своим просветительским и гуманистическим предназначением? Или такового предназначения не существует изначально?

— Ну, отечественная культура — это понятие безразмерное: от, скажем, Захара Прилепина до, к примеру, Кирилла Серебренникова. И внутри этого диапазона культура стимулирует или не стимулирует негативные или позитивные процессы или эксцессы… В общем, никакого однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. А что до просветительского гуманистического предназначения культуры, то я его не отрицаю, но всё чаще сомневаюсь.

- Возможно ли ещё позитивное культурное взаимодействие между Украиной и Россией, или вражда уже приняла необратимый характер? Или рассмотрим проблему в более узком варианте взаимодействия между русскоязычной Украиной и Россией? Харьковские выборы: продолжение преследует © paul-itk.livejournal.com

— К бесконечному моему сожалению, вражда наших стран приняла необратимый характер. А культурное взаимодействие у нас одностороннее: Россия открыта для любого украинского явления, а Украина перекрывает все каналы для культуры «российского агрессора». Но это жалкие потуги — русская культура столь могучая, огромная, всесильная, что бороться с ней бессмысленно. На Украине, как и во всем мире, будут читать Толстого, Достоевского, Чехова, слушать Чайковского, Мусоргского, Глинку, смотреть фильмы Эйзенштейна, Бондарчука, Тарковского…

А что такое русскоязычная Украина? Вся Украина — русскоязычная! Даже те, кто пользуется державной мовой, все равно владеют и русским языком.

- Харьков традиционно отмечает День города 23 августа, в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Лично для вас что означает этот праздник?

— Это «праздник со слезами на глазах». Лучше и точнее не скажешь! Детство, юность, зрелость мои прошли в предвкушении этого дня, когда весь город, позабыв повседневные проблемы, выходил на улицы, пел песни, дарил цветы, встречал друзей, вспоминал ушедших… И мы с мамой тоже — отец погиб в первый же год войны под Черниговом, в боях за советскую Украину.

И еще… Молодыми мы назначали свидания в двух традиционных местах — у памятника Шевченко или у памятника Ленину. Сегодня Ленина нет. Шевченко пока не тронули…

Я желаю моим родным, любимым до слез землякам добра, здоровья и удачи. И не забывать, что там и тогда… ну, выше сказано, когда и где… всем нам жилось не так уж плохо!