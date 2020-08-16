Главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант рассказал изданию Украина.ру, о том, что сейчас происходит на площади Независимости в Минске, где проходит митинг сторонников президента Александра Лукашенко

- Алексей, какие лозунги у сторонников Александра Лукашенко, собравшихся на провластный митинг на площади Независомости?

— То, что слышу я, это «За Беларусь!», «Фашизм не пройдет», «Мы белорусы», «За Батьку», вот такие лозунги на площади сейчас.

- Кто пришел поддержать действующего президента?

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- Судя по опубликованным фотографиям люди, держат в руках государственные флаги Белоруссии.

— Да, видел также пару российских флагов. Есть флаги с георгиевской летной, флаги Минска, общественных организаций, партий.

- Какие политические организации присоединились к участникам митинга?

— Вижу флаги «Белой Руси» и КПБ (Коммунистическая партия Белоруссии).

- В это же время свой митинг собирает и оппозиция. Как вы считаете, возможны ли провокации и столкновения между участниками двух акций?

— Я сомневаюсь, потому что приняты серьезные меры безопасности. Думаю, что этого не допустят.

- На ваш взгляд, чем закончится нынешний политический кризис? Удастся ли достичь компромисса?

— Очевидно, нужен какой-то диалог, чтобы как-то сгладить политическое противостояние. Посмотрим, насколько оппоненты власти готовы к этому диалогу.

- Как вы считаете, почему выборы главы государства в Белоруссии всякий раз сопровождаются массовыми выступлениями оппозиции?

— Мне кажется, с тем, что какая-то часть общества в принципе не готова признавать никакие результаты выборов, кроме тех, которые ее устраивают и пытаются раскачать ситуацию в свою пользу.