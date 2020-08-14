В первые дни протестов в Белоруссии власти удерживали инициативу. Казалось, что Лукашенко не даст улице победить. Однако сейчас похоже, что президент решил пойти на переговоры с Западом, и это может стать его роковой ошибкой. Об этом изданию Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. Несогласные с объявленной ЦИКом победой Александра Лукашенко люди массово выходят на улицы, проводят акции. В четверг появились сообщения о забастовках на крупнейших предприятиях страны.

В свою очередь министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в своем выступлении признал вину силовиков за несправедливые задержания и избиения протестующих. Установка на кровь. Майдановец дал совет белорусам и проговорился об убийствах © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

- Лукашенко поручил разобраться, насколько обоснованными были действия милиции в последние дни. После этого ночь с четверга на пятницу впервые после выборов прошла мирно. О чем это говорит? Лукашенко пошел на компромисс?

— По первым дням было видно, что есть указание на жесткое подавление протестов силовиками. Но, очевидно, теперь Лукашенко готовится вступать в переговоры с Западом. И это будет его стратегическая ошибка — идти на уступки. Эта разборка с милицией. Вероятно, будут какие-то административные взыскания заявлены и предъявлены общественному мнению в Белоруссии и за её пределами. Мне кажется, это ошибка.

Ранее Лукашенко, как мне кажется, со своей точки зрения, занял правильную позицию, то есть он не давал разгореться этим протестным акциям, не давал им двигаться вперёд. Несколько дней он всё держал под контролем. Хотя, естественно, силовые структуры в какие-то моменты перегибали палку, но это естественное явление. Все силовые структуры так действуют и в Европе, и в Америке, когда уже до такого противостояния доходит.

А теперь получается, что Лукашенко встал на путь Януковича, а этот путь — известно, чем заканчивается. Перед тем как Янукович сбежал, поджав хвост, из Киева, он, как вы помните, проводил несколько раундов переговоров с оппозицией при посредничестве трёх министров иностранных дел Европейского союза — Франции, Германии и Польши. И даже подписал с оппозицией соглашение 20 числа, а уже 21-22 числа начался (штурм. — Ред.). Янукович, напомню, выполнил один из пунктов этого соглашения, убрал из центра города «Беркут» и другие силовые подразделения. А 21-22 числа начался (штурм. — Ред.). И вот Лукашенко становится на этот путь. Интересно будет послушать, каким будет обоснование… Белоруссия на распутье. Кто кого переможет: ниспровергатели или власть предержащие наблюдатели? © REUTERS, Stringer

Мне кажется, что этот шаг Лукашенко навстречу Западу будет стоить ему утраты инициативы. А если он потеряет инициативу, вернее, отдаст её, она была у него до сегодняшней ночи, это будет означать, что Лукашенко покатился по дорожке Януковича.

- Тем более что оппозиция не прекращает своих действий, хотя сейчас они выглядят более мирными. Вот сейчас как будто бы начало шириться стачечное движение, судя по сообщениям СМИ и соцсетей. Насколько это может быть эффективно?

— Стачечное движение — тут надо посмотреть внимательнее, проверить. Рабочие выходят, но это не стачки, не забастовки в классическом понимании, насколько я видел, это такие манифестации. Предприятия продолжают работать при этом. А манифестации проходят на целом ряде предприятий.

Но это очень важный сигнал. В первый день протестов объявили, что со вторника начинается общенациональная забастовка. Не началась. Понятно, что не так всё просто, всегда есть довольные и недовольные. Где-то попытались выйти (на стачку. — Ред.), но их нейтрализовали. Не началась забастовка.

У меня есть предположение, основанное, например, на тех событиях, которые были у нас, да и в других странах, например, в Сербии, когда Милошевича валили осенью 2000 года.

Что происходит? Все эти вещи финансируются, они не случаются просто так. Есть часть людей, которые выходят на протесты, ведомые какими-то своими идеями, пожеланиями и представлениями. Но вместе с тем есть и проплаченные люди, проплаченные мероприятия и т.д. И я уже в статье для вашего издания высказал такое предположение, что, очевидно, на организацию забастовок были выделены средства. Это должно было произойти, но не произошло. Возможно, организаторы те деньги, которые были выделены для рабочих, до рабочих не донесли.

Американцы деньги считать умеют, но затраты у них на это идут миллионами и десятками миллионов. Я думаю, что они подкинули ещё деньжат, и вот теперь эти деньжата дошли и до предприятий, и там началось движение. Белоруссия. Хроника протестов, ночь c 13 на 14 августа

Ещё раз повторю, это не стачки, это манифестации рабочих на своих предприятиях. Но в трудовых коллективах находятся люди, и я думаю, что это стимулируется. Для Лукашенко это тоже плохой сигнал, потому что, если моё предположение верно, это значит, что новые деньги дали (протестующим. — Ред.), большой транш зашёл.

Протестуют не только рабочие. Например, учёные Академии наук подписали петицию. Это такие вещи, на которые надо обратить серьёзное внимание, потому что они в сумме дают ощущение, что вся страна поднимается против президента, а это не совсем так.

- Во время киевского майдана определённые события резко обостряли обстановку. Сейчас некоторые наблюдатели предостерегают, что и в Минске такие события могут организовать. Есть такая угроза?

— Думаю, это один из наиболее вероятных вариантов. Хотя ещё в среду вечером он казался, наоборот, маловероятным. Потому что силовые подразделения работали пусть немного жестче, чем могли бы, но, с другой стороны, работали эффективно. Они не позволяли (протестующим. — Ред.) захватить плацдарм, как, например, у нас это был Майдан, где можно поднимать градус протеста, где можно сцену ставить и показывать картинку, выгодную организаторам протестов, куда можно ораторов приводить. Сейчас у белорусской оппозиции нет такого плацдарма, они выступают где-то по средствам современных коммуникаций, а со сцены — нет.

В первые дни протестов власти взяли инициативу в свои руки, не дали противнику этого сделать. А сейчас… Думаю, в Минске есть бойцы, это мы уже видели — группы людей, которые занимались метанием чего попало в милицию, которые явно провоцировали работников ГАИ, и так далее. Бойцы есть. Но я думаю, что в Белоруссии есть уже и снайперы. Уже заготовлены — так, как это было у нас (на Украине. — Ред.).

Была опубликована фотография, которая, как мне кажется, не похожа на слепленную, — на крыше современного дома в Минске стоял вооружённый человек. И тогда написали, что это снайпер. Если этот снимок не подделка, то можно предположить, что у Лукашенко есть подразделение контрснайперов, то есть подразделение для подавления огня снайперов. Белоруссия. Хроника протестов, 13 августа

К сожалению, сейчас ничего нельзя исключать, за Лукашенко взялись серьёзно. В течение первых трёх дней — понедельник, вторник, среда — мне казалось, что он уже показал свою силу, и он устоит против уличной волны протестов. И его тогда западные партнёры протестующих будут выдавливать своими методами давления — санкциями, расколом элиты, военной, политической, чиновничьей. Но, думалось, что улицу он не проиграет. А вот сейчас он делает шаги, которые его положение в значительной степени осложняют и дают противоположной стороне шанс достичь успеха.

- Насколько велик этот шанс?

— Посмотрим, как организаторы протестов используют это в выходные, смогут ли продвинуться и перехватить инициативу. Это тоже не так просто, потому что в Белоруссии нет такой протестной инфраструктуры, которая была на Украине. Определённые очаги созданы, есть бойцы, сотники и тысячники, это обычная схема. Это есть, но такого, как было в Киеве (тогда писали, что миллионы, не было, конечно, миллионов, но тысяч пятьдесят протестующих собрались в городе), в Белоруссии, судя по всему, людей набрать не получается.

Это организационная работа, которую за день не сделаешь.