Любое насилие над сотрудниками СМИ недопустимо, заявил в телеэфире министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, передает Sputnik Беларусь

По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), в стране с 9 по 12 августа задержали около 60 журналистов.

«Я всегда против любого насилия над журналистами. Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло!», — сказал глава МВД.

«Они на передовой». Футбольные ультрас играют большую роль в белорусских протестах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

После слов министра тысячи людей в Минске вышли на улицы в знак солидарности с задержанными.

Sputnik Беларусь со ссылкой на собственный источник в МВД сообщает, что задержанных журналистов начинают отпускать.