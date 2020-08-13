По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), в стране с 9 по 12 августа задержали около 60 журналистов. 

«Я всегда против любого насилия над журналистами. Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло!», — сказал глава МВД.

«Они на передовой». Футбольные ультрас играют большую роль в белорусских протестах
«Они на передовой». Футбольные ультрас играют большую роль в белорусских протестах
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Кроме того, Караев извинился перед людьми, которые не участвовали в несанкционированных митингах и пострадали от рук силовиков.

После слов министра тысячи людей в Минске вышли на улицы в знак солидарности с задержанными.

Sputnik Беларусь со ссылкой на собственный источник в МВД сообщает, что задержанных журналистов начинают отпускать.

 

 