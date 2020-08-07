В воскресенье, 9 августа, белорусы проголосуют за своего президента. С чем главные действующие лица подходят к выборам? Какова позиция внешних сил? Итоги избирательной кампании в Белоруссии подвел обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Горькое послевкусие. Лукашенко наделал столько ошибок, что его победа на выборах станет поражением Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк - Владимир Владимирович, как вы оцениваете активность и заявления кандидата и действующего президента страны Александра Лукашенко за минувшую неделю? Обращение к народу 4 августа, слова о задержанных россиянах, интервью Дмитрию Гордону… Что главное вы могли бы выделить?

— Я могу сказать, что сейчас из всех этих заявлений и действий Лукашенко, в том числе из этого его пространного обращения к народу предвыборного, в общем-то можно сделать вывод, что позиция, пардон, оппозиция в общем-то особо его не волнует. Ее он уже элиминировал, так скажем, и маргинализовал, хотя он действительно опасается майдана после выборов. Даже не столько майдана, сколько поддержки этих протестов, беспорядков со стороны Запада.

- То есть можно сказать, что Лукашенко разыгрывает антироссийскую карту и заигрывает с Западом?

— Да, во многом он старается предстать перед Западом борцом с «российской угрозой», с тем чтобы как-то на Западе реагировали более спокойно на все эти протесты и действия белорусской власти.

То есть по большому счету все эти действия и заявления направлены на западную аудиторию, на штатных русофобов европейских и американских. С тем чтобы легитимировать в их глазах, в их СМИ свою власть, как минимум не допустив значительной критики и полного отторжения результатов выборов.

При этом мы видим по этому интервью большому, которое Лукашенко дал Гордону, что Бацька, похоже, сам понимает, что он зашел в некотором роде далековато в этой антироссийской риторике, поскольку это интервью было больше в комплиментарном стиле в отношении [президента РФ Владимира] Путина, в отношении России и, заметьте, не сжигает мостов. То есть он даже дает понять, что после выборов, скорее всего, он будет рассматривать вариант с возвращением этих россиян — 33 богатырей, как мы их называем, — в Россию.

Это говорит о том, что он все-таки понимает, что слишком далеко заходить, наверное, нельзя.

- И все-таки были заявления, вызвавшие недовольство у российских сенаторов, например, про Крым и то, как Лукашенко за него воевал бы на месте Украины.

— Интервью большое — он там наговорил очень многое. И я думаю, что даже не его заявление о том, что он сражался бы за Крым, сколько, прямо скажем, не очень красивая история, что он пытался цитировать, уж не знаю, выдуманные ли, реальные-нереальные разговоры личного характера с российскими деятелями, что не красит опытного политика, каковым является Лукашенко.

Если сейчас кто-то в Кремле начнет цитировать все то, что говорил Лукашенко за кулисами, в частных переговорах, как он говорит, за рюмкой вина, то, я думаю, сам Лукашенко этому не обрадуется.

Кость Бондаренко: Белорусы должны еще раз посмотреть на новейшую историю Украины, чтобы не повторять наши ошибки © РИА Новости, Нина Зотина - А какова позиция Запада? В зарубежной прессе активно критикуют Лукашенко, перерастет ли критика в более жесткие политические действия?

— Я бы не сказал, что активно. По крайней мере, если вспомнить, как она его, пардон, мочила на протяжении длительного времени. Знаете, я всегда слежу за тем, как его преподносят в заголовках в западной прессе, — это очень показательно. Как только он начинает ругать Россию, хаять ее (а это ж не первый раз), сразу же пишут «президент Белоруссии Лукашенко». Как только он сближается с Россией и начинает вовсю говорить о нашей интеграции совместной и критиковать Запад, тут же те же СМИ его называют «диктатор Белоруссии».

Вот сейчас его называют президентом Белоруссии, так что сказать, что его сильно избивают в этой прессе, нельзя. Наоборот, я вижу даже такое умиление в связи с этой антироссийской риторикой, но осторожное, поскольку, конечно же, нельзя подставлять белорусскую оппозицию, в которую вложено немало денег западных налогоплательщиков, соросовских денег. Это было бы расценено как поддержка Лукашенко в глазах белорусской оппозиции.

Поэтому да, конечно же, Лукашенко критикуют, как его критиковали и всегда, но не столь яростно, как это порой бывало.

- Тем временем Россия, во всяком случае в публичном поле, сохраняет нейтралитет по отношению к выборам в Белоруссии. Делает ли Москва ставку на кого-то из кандидатов?

— Смею вас заверить, в Москве реалисты находятся (это, кстати, отрицает все эти версии конспирологические с рассылкой каких-то боевиков в Белоруссию) и все понимают, кто победит на выборах. В этом плане нет сомнений по большому счету ни у кого. Белорусская оппозиция откровенно слаба, но при этом на Западе, как обычно, делают ставку на возможность каких-то потрясений после оглашения результатов выборов.

Так что в России тоже все прекрасно понимали и понимают, кто будет объявлен победителем этих выборов, и иллюзий никаких не строят.

- Будет ли некий ответ со стороны Москвы на действия Лукашенко?

— Собственно, ответ уже последовал — предупреждение, некие красные линии. В первую очередь усилия российских политиков и дипломатов: заявления [замглавы Совбеза РФ Дмитрия] Медведева, [директора Службы внешней разведки РФ Сергея] Нарышкина, [официальной представительницы МИД РФ Марии] Захаровой и так далее свидетельствуют о том, что Лукашенко нужно обязательно показать, что если даже кто-то из этих 33 богатырей будет выдан Украине, то это действительно станет определенной точкой невозврата. Это очень важно сейчас донести до Лукашенко.

Владимир Корнилов. Биографическая справка © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

- И, возвращаясь к теме возможного майдана, как думаете, есть ли у оппозиции план по непризнанию выборов, ресурсы для протеста?

— Планы есть, к определенным акциям они готовятся, как и готовились всегда. Были и более жаркие выборы, и Лукашенко всегда оказывался к ним готовым. Но при этом надо заметить, что всегда в таких ситуациях Лукашенко пользовался поддержкой России. А вот сейчас он сделал несколько иные ставки, и, на мой взгляд, это значительная ошибка, поскольку в некотором роде он повторяет ошибки [экс-президента Украины Виктора] Януковича, которого он тоже упоминал в интервью [Гордону]. И это, конечно же, не самый умный шаг.

- Насколько велик шанс успеха протестных акций?

— Широкой поддержкой общественности белорусская оппозиция как не пользовалась, так и не пользуется, но тут же важно, как будут развиваться технологии этих цветных революций. Мы знаем, как иногда они оканчиваются успехом даже при отсутствии широкой поддержки в обществе. Пример Украины тому свидетельство.