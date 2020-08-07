- Владимир Владимирович, как вы оцениваете активность и заявления кандидата и действующего президента страны Александра Лукашенко за минувшую неделю? Обращение к народу 4 августа, слова о задержанных россиянах, интервью Дмитрию Гордону… Что главное вы могли бы выделить?
— Я могу сказать, что сейчас из всех этих заявлений и действий Лукашенко, в том числе из этого его пространного обращения к народу предвыборного, в общем-то можно сделать вывод, что позиция, пардон, оппозиция в общем-то особо его не волнует. Ее он уже элиминировал, так скажем, и маргинализовал, хотя он действительно опасается майдана после выборов. Даже не столько майдана, сколько поддержки этих протестов, беспорядков со стороны Запада.
- То есть можно сказать, что Лукашенко разыгрывает антироссийскую карту и заигрывает с Западом?
— Да, во многом он старается предстать перед Западом борцом с «российской угрозой», с тем чтобы как-то на Западе реагировали более спокойно на все эти протесты и действия белорусской власти.
То есть по большому счету все эти действия и заявления направлены на западную аудиторию, на штатных русофобов европейских и американских. С тем чтобы легитимировать в их глазах, в их СМИ свою власть, как минимум не допустив значительной критики и полного отторжения результатов выборов.
При этом мы видим по этому интервью большому, которое Лукашенко дал Гордону, что Бацька, похоже, сам понимает, что он зашел в некотором роде далековато в этой антироссийской риторике, поскольку это интервью было больше в комплиментарном стиле в отношении [президента РФ Владимира] Путина, в отношении России и, заметьте, не сжигает мостов. То есть он даже дает понять, что после выборов, скорее всего, он будет рассматривать вариант с возвращением этих россиян — 33 богатырей, как мы их называем, — в Россию.
Это говорит о том, что он все-таки понимает, что слишком далеко заходить, наверное, нельзя.
- И все-таки были заявления, вызвавшие недовольство у российских сенаторов, например, про Крым и то, как Лукашенко за него воевал бы на месте Украины.
— Интервью большое — он там наговорил очень многое. И я думаю, что даже не его заявление о том, что он сражался бы за Крым, сколько, прямо скажем, не очень красивая история, что он пытался цитировать, уж не знаю, выдуманные ли, реальные-нереальные разговоры личного характера с российскими деятелями, что не красит опытного политика, каковым является Лукашенко.
Если сейчас кто-то в Кремле начнет цитировать все то, что говорил Лукашенко за кулисами, в частных переговорах, как он говорит, за рюмкой вина, то, я думаю, сам Лукашенко этому не обрадуется.
- А какова позиция Запада? В зарубежной прессе активно критикуют Лукашенко, перерастет ли критика в более жесткие политические действия?
— Я бы не сказал, что активно. По крайней мере, если вспомнить, как она его, пардон, мочила на протяжении длительного времени. Знаете, я всегда слежу за тем, как его преподносят в заголовках в западной прессе, — это очень показательно. Как только он начинает ругать Россию, хаять ее (а это ж не первый раз), сразу же пишут «президент Белоруссии Лукашенко». Как только он сближается с Россией и начинает вовсю говорить о нашей интеграции совместной и критиковать Запад, тут же те же СМИ его называют «диктатор Белоруссии».
Вот сейчас его называют президентом Белоруссии, так что сказать, что его сильно избивают в этой прессе, нельзя. Наоборот, я вижу даже такое умиление в связи с этой антироссийской риторикой, но осторожное, поскольку, конечно же, нельзя подставлять белорусскую оппозицию, в которую вложено немало денег западных налогоплательщиков, соросовских денег. Это было бы расценено как поддержка Лукашенко в глазах белорусской оппозиции.
Поэтому да, конечно же, Лукашенко критикуют, как его критиковали и всегда, но не столь яростно, как это порой бывало.
- Тем временем Россия, во всяком случае в публичном поле, сохраняет нейтралитет по отношению к выборам в Белоруссии. Делает ли Москва ставку на кого-то из кандидатов?
— Смею вас заверить, в Москве реалисты находятся (это, кстати, отрицает все эти версии конспирологические с рассылкой каких-то боевиков в Белоруссию) и все понимают, кто победит на выборах. В этом плане нет сомнений по большому счету ни у кого. Белорусская оппозиция откровенно слаба, но при этом на Западе, как обычно, делают ставку на возможность каких-то потрясений после оглашения результатов выборов.
Так что в России тоже все прекрасно понимали и понимают, кто будет объявлен победителем этих выборов, и иллюзий никаких не строят.
- Будет ли некий ответ со стороны Москвы на действия Лукашенко?
— Собственно, ответ уже последовал — предупреждение, некие красные линии. В первую очередь усилия российских политиков и дипломатов: заявления [замглавы Совбеза РФ Дмитрия] Медведева, [директора Службы внешней разведки РФ Сергея] Нарышкина, [официальной представительницы МИД РФ Марии] Захаровой и так далее свидетельствуют о том, что Лукашенко нужно обязательно показать, что если даже кто-то из этих 33 богатырей будет выдан Украине, то это действительно станет определенной точкой невозврата. Это очень важно сейчас донести до Лукашенко.
Именно поэтому Украина сейчас делает колоссальное усилие для того, чтобы добиться вот этой точки невозврата, чтобы кто-то ей был передан. Поскольку после такого шага провокационного, конечно же, даже в случае любых дальнейших договоренностей восстановить прежние братские отношения между Белоруссией и Россией будет проблематично.
- И, возвращаясь к теме возможного майдана, как думаете, есть ли у оппозиции план по непризнанию выборов, ресурсы для протеста?
— Планы есть, к определенным акциям они готовятся, как и готовились всегда. Были и более жаркие выборы, и Лукашенко всегда оказывался к ним готовым. Но при этом надо заметить, что всегда в таких ситуациях Лукашенко пользовался поддержкой России. А вот сейчас он сделал несколько иные ставки, и, на мой взгляд, это значительная ошибка, поскольку в некотором роде он повторяет ошибки [экс-президента Украины Виктора] Януковича, которого он тоже упоминал в интервью [Гордону]. И это, конечно же, не самый умный шаг.
- Насколько велик шанс успеха протестных акций?
— Широкой поддержкой общественности белорусская оппозиция как не пользовалась, так и не пользуется, но тут же важно, как будут развиваться технологии этих цветных революций. Мы знаем, как иногда они оканчиваются успехом даже при отсутствии широкой поддержки в обществе. Пример Украины тому свидетельство.