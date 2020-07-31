За "черной Америкой" стоят белые упыри, которые хуже Трампа раз в сто, и если победят они, то и санкции против России будут раз в сто хуже. Поддерживать их - безумие, считает консервативный православный активист из Москвы Филипп Грилль

- Филипп, выступления в Америке чернокожих граждан продолжаются. Продолжают гибнуть люди. Как вы, известный московский православный активист, считаете, это прекратится по окончании президентских выборов, или насилие продолжится и дальше?

Вадим Самодуров: Америка погибнет, как погибла и Римская империя. Но это не смерть, а трансформация © из личного архива Вадима Самодурова

- Думаю, что не прекратится, все зашло слишком далеко и "разогрето" до крайности. Выпущен "джин", и как его загнать в "бутылку", непонятно.

Итоги, увы, неутешительные: общество, закон, гражданские институты показали свою полную несостоятельность и бессилие, идет демонтаж американской и европейской истории, ценностей, сложившейся картины мироустройства.

-То есть, по-вашему, Америка больше не будет прежней? Можно ли говорить, что это начало конца «белой Америки», когда то, что происходило в стране, определяли белые американцы — WASP, или это преувеличение?

— Американское белое общество находится в "нокдауне". Многолетняя промывка мозгов американцев политкорректностью, толерантностью и мультикультурализмом сделали роковое дело, американцы стали бессильными и разобщенными, легко сдали памятники своим героям и отцам-основателям и основные свободы, которыми дорожили столетиями.

Не выдвинули из своей среды лидера и идеолога для объединения, для отпора погромщикам и разрушителям, не защитили и храмы от осквернения. Безусловно, грядет совершенно новый этап существования США, переформатирование общества продолжится дальше, и не в лучшую сторону. Базовые ценности поколеблены.

- Может нечто подобное тому, что сейчас происходит в Америке, случиться в России? Если да, то как это может происходить? Кто будет движущей силой протестов?

— Безусловно, ориентированные на США силы попробуют устроить в России нечто подобное происходящему в США и Европе. Уже есть тревожные моменты со сносом памятника солдатам Кавказской войны в Адлере, протесты в Сибири против установки памятного знака Ермаку.

Будет попытка использования национал-сепаратистов для раскачки ситуации в стране. Но уверен, что до американского сценария дело не дойдет, реалии в России суровые, никто так действовать не позволит. Хотя опасность существует.

- Вы верите в то, что кто-то может снести памятники генералу Ермолову в Пятигорске и Ставрополе? Или, например, Лермонтову и Толстому в Москве на том основании, что они принимали участие в "колониальной" войне на Кавказе?

— Насчет Ермолова есть горячие головы, мечтающие об этом не один год. По поводу Лермонтова и Толстого — это, конечно, из сферы фантастики.

- Может, русским патриотам все-таки стоит поддерживать "черную Америку", а не "белую", так как от белой Америки России одни только санкции, тотальная враждебность и другие неприятности?

— Конечно, НЕ СТОИТ, потому что за "черной Америкой" стоят белые упыри, которые хуже Трампа раз в сто, и если победят они, то и санкции будут раз в сто хуже. Потом, черный расизм и левачество, антихристианство. Поддерживать их — безумие.