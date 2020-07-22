Ответ на враждебные действия Запада прост: нужно работать над ростом своей экономики, созданием рабочих мест, развитием промышленности, а самое главное — над созданием своей привлекательной для всего мира идеологии, считает Татьяна Родионова, коммерческий директор издательства "Питер"

- Татьяна, как вы оцениваете использование «мягкой силы» Россией? Она в ее руках эффективна или нет? Если нет, то почему? Что надо сделать для того, чтобы она была эффективной?

— Прежде всего хочу обратить ваше внимание на следующее. Для меня, простого обывателя, иезуитская сущность термина «мягкая сила» непонятна. На мой взгляд, такие термины запутывают наших патриотически ориентированных граждан. Например, мы можем что-либо назвать «сладкой солью» и массово начать вводить это словосочетание в оборот, но ведь соль не поменяет от этого вкус, так и «мягкая сила» — это то, что раньше, в советские времена, называли «звериным оскалом капитализма».

"Мягкая сила" — это способ запудрить гражданам той или иной страны мозги, чтобы заставить их добровольно совершить убийство своей собственной политической системы, своей собственной страны, как это было с СССР.

Для восприятия «мягкая сила» звучит хорошо, а по факту это разрушенные страны, предприятия и человеческие судьбы, так что тут надо не пользоваться калькой с западного термина, а найти свое, более точное определение.

Оценивать использование моей родной страной применения таких инструментов на территории других государств я не хочу, могу только сказать, что мне не хотелось бы, чтобы моя страна действовала такими же методами, как действуют западные страны в отношении нас и других не нравящихся им стран.

- В чем успех «мягкой силы» коллективного Запада — России и ЕС? Почему она эффективна? Ее эффективность в какой-то особой методике или просто в целом в силу привлекательности либерально-западной модели мира?

— Как я и говорила выше, «успехом» называть разрушенные и ограбленные страны, сломанные жизни я бы не стала. В плане получения дивидендов отдельными группами лиц эффект, разумеется, есть, но какой ценой…

Либерально — западная модель тут ни при чем. На мой взгляд, это такой же неточный термин, как и «мягкая сила». В мире первична не борьба идеологий и политических систем, а борьба за рынки, ресурсы, дешевую рабочую силу.

В корне всех действий наших западных «партнеров» лежит экономика, которая имеет свои законы, так же, как и любая другая точная наука. Западные страны создают для нас иллюзию моральной, правильной системы, к которой мы должны стремиться, а на самом деле там нет такой благостной картинки, и морали там тоже нет. Есть только война всех против всех.

- Как надо относиться к деятельности западных НКО и НПО на территории России, Украины и Белоруссии? Не кажется ли вам, что их роль сильно преувеличена, или это все-таки серьезный фактор?

— Поскольку мы живем в условиях капитализма, равняемся на «сияющий град на холме», а в «обители демократии» деятельность подобных "вражеских" организаций в итоге убивается на корню разными способами. Поэтому считаю целесообразным воспользоваться данным прецедентом.

- Как Россия должна бороться с западной «мягкой силой»? Что эффективней — запретительные меры или контрмеры гуманитарного порядка?

— Считаю, что на действия западных НКО на территории России надо ответить агрессивной борьбой, но на данный момент Россия находится в глубокой обороне.

Ответ на враждебные действия Запада прост: нужно работать над ростом своей экономики, созданием рабочих мест, развитием промышленности, а самое главное — над созданием своей привлекательной для всего мира идеологии. Мы такой опыт не раз имели в прошлом, сейчас уникальный шанс вновь подняться на Олимп.