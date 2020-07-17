Если американские правоохранители расследуют дело о разворовывании финансовой помощи Украине и накажут виновных, точно так же будут вынуждены поступить и украинские правоохранители, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник

Политолог Попов: В Америке происходит майдан, который не даст Трампу выиграть выборы © sobityadnya.ru - Руслан, вы в прошлом интервью сказали, что на местных выборах «Слуге народа» придется вступить в коалицию с «Оппозиционной платформой» и «Европейской солидарностью». Насколько это может быть эффективно? Не получится ли так, что электорат Зеленского будет обвинять его в том, что он якобы продался «агентам Кремля» или националистам?

— Главная цель «Слуги народа» — вступить в коалицию с местными региональными элитами. Это не так токсично. Но не всюду это будет возможно. В некоторых советах на востоке Украины как раз возможен союз с ОПЗЖ и местными элитами, а на западе Украины — с региональными элитами и "Европейской солидарностью".

Возможно, что где-то «Слуге народа» на местном уровне придется вступить в формальные или неформальные коалиции и с одной, и с другой политической силой. Это для них уже токсично, и они будут пытаться всячески избежать такого сценария. Но я не уверен, что всюду этого удастся избежать.

Тем более мы же понимаем, что те или иные партии на местном уровне — это просто франшизы местных элит. Они на эти различия смотрят спокойно и прохладно.

- Верховная Рада приняла постановление, в соответствии с которым выборы на Донбассе возможны только после передачи границы под контроль Киева. Означает ли это фактический отказ украинской стороны от Минских соглашений?

— Это не означает отказ. Это, возможно, означает повышение ставки в политических торгах. Это означает, что уже новая команда Зеленского фактически подтвердила те позиции, которая в этой части занимала предыдущая команда Порошенко.

Это означает, что они сами для себя рисуют очередные «красные линии», которые, с одной стороны, успокаивают радикально настроенную публику внутри страны, а с другой стороны, сужают пространство для политического маневра и поиска компромисса.

- Какова будет реакция Берлина, Парижа и Москвы на эти действия?

— На данном этапе это ведет к обострению политической риторики. Стратегически это может привести к замораживанию диалога по Минским соглашениям, постепенному замораживанию конфликта, продолжению, углублению интеграции так называемых ЛДНР де-факто в состав России и переходу этого конфликта в "теплый" нагорно-карабахский сценарий.

- Адвокат Трампа и его советник Рудольф Джулиани заявил о масштабном разворовывании 5,3 млрд финансовой помощи Украине, из которых $3 млрд были американскими. Будет ли эта информация иметь масштабные последствия для американской и украинской политики?

— Если американские правоохранительные органы расследуют эти разоблачения Джулиани и по ним будут вынесены приговоры кому-то из участников этих схем, то, я думаю, и украинские правоохранительные органы тоже будут вынуждены следовать логике американской правоохранительной системы и тоже вынуждены будут начать расследование.

Если же это просто останется обвинением в рамках президентской избирательной кампании в США, то и в Украине эта тема не будет вызывать большого внимания и быстро забудется.

- А возможно ли рассмотрение этого дела в Америке чисто в юридических рамках?

— Что касается политики и юридической части, то, учитывая, что в США было рассмотрение дела Пола Манафорта, думаю, что это возможно.

- Сейчас говорят о засилье в украинской политике представителей демократов. А почему, как вам кажется, Трамп не поставил туда своих людей?

— Это главный вопрос, который я ставлю уже как минимум в последнюю неделю. Почему, если Украина так важна для Трампа, он до сих пор не поменял демократов, которые контролируют набсоветы и антикоррупционные структуры, на своих людей или на людей республиканцев за почти четыре года своего президентства?

Ответ здесь такой. Сегодня в США двухпартийный консенсус, и на самом деле Украина для Трампа абсолютно не важна. Он просто не обращает на нее внимания.

- Поменяет ли он свое отношение в случае своей победы? Ведь с украинского направления ему постоянно наносятся удары?

— Его позиция может поменяться после выборов. Если Трамп будет переизбран на второй срок, то тогда можно будет ожидать зачистки американских кадров в Украине.