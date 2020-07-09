Актуальность изложенных и систематизированных в книге харьковского писателя-эмигранта Константина Кеворкяна материалов состоит в изложении применения технологии нацистской пропаганды в области прессы, уличной агитации, организации массовых шествий, кинематографа, радио и даже телевидения, которое тогда делало свои первые шаги

- Константин, ваша книга была издана еще на Украине. Почему ваш издатель решил переиздать ее в РФ?

— Действительно, первое издание этой книги вышло в Харькове, в известном издательстве «Фолио». Ее оригинальное название «Опасная книга. Феномен нацистской пропаганды». Оно разошлось довольно быстро и даже оказалось в листе известной российской премии «Просветитель», что для меня, автора из Украины, стало приятной неожиданностью. Возникла необходимость во втором издании, которое тоже довольно быстро нашло своих читателей.

Следовательно, читательский интерес был довольно значителен, что, по-видимому, привлекло внимание популярного московского издательства «Книжный мир», которое в России переиздало книгу под названием «Четвертая власть Третьего рейха».

- В чем причина ее актуальности?

— Как я могу предположить, актуальность изложенных и систематизированных в книге материалов состоит в изложении применения технологии нацистской пропаганды в области прессы, уличной агитации, организации массовых шествий, кинематографа, радио и даже телевидения, которое тогда делало свои первые шаги.

Многие из этих приёмов используются до сих пор, хотя мы даже и не подозреваем об их первооткрывателях. Не будем забывать, что нацистская пропаганда стала своего рода «классикой жанра», а Гитлер, Геббельс и многие их подручные были действительно незаурядными пропагандистами. Как мы видим по многим событиям в мире, их дело живет, а потому способы манипуляции сознанием и воздействия на толпу (прекрасно известные их наследникам) нуждаются в максимальном изобличении.

- С чем связано то, что предисловие к российскому изданию написал главный редактор портала Украина.ру Искандер Хисамов?

— Для меня большая честь, что автором предисловия стал главный редактор Украины.ру, блестящий журналист Искандер Хисамов — человек, глубоко разбирающийся в вопросах информации и ныне происходящих на Украине событиях.

Ему понравилась книга, и когда стал вопрос о ее российском издании, он согласился предварить его вступительным словом. Его предисловие это самодостаточное философское эссе, которое не только украшает книгу, но и ставит перед читателем ряд вопросов о нашем прошлом и будущем. С этой точки зрения, оно тоже является мощным дополнением к книге.

Вообще, должен заметить, для меня большая честь быть колумнистом в таком высококлассном издании, как Украина.ру. Здесь что ни автор, то имя, судьба, талант. Приходится соответствовать — в том числе и книгами.

— Отличается ли российское издание от украинского? Оно вами дорабатывалось?

— Да, разумеется. В книге на семьсот страниц всегда найдётся что подправить, переделать, уточнить по библиографии, представленной более чем сотней первоисточников. Да и сама историческая наука не стоит на месте, какие-то сведения устаревают, иные входят в научный оборот. Но самое главное — эта книга именно для российского читателя, изданная в России, российским издательством — следовательно, доступная максимальной аудитории. А для автора это чрезвычайно важно.

- Какие проблемы идеологического порядка подняты в книге «Четвертная власть Третьего рейха»?

— Основной массив информации — более тридцати глав по каждой сфере пропагандистской деятельности, как прикладной, так и идеологической. Здесь и истоки германского нацизма (кстати, расовое учение не изобретение Гитлера, а вполне респектабельных учёных, в том числе, французских и британских), и его победное распространение в среде германской интеллигенции. Сотрудничество Гитлера с интеллектуалами, причины этого сотрудничества — они же актуальны до сих пор.

- А в чем, по-вашему, была привлекательность нацистской идеологии?

— Это причудливая смесь формального равенства и братства представителей одной нации на фоне их совместной эксплуатации неких отсталых племён, «низших рас». И, обратите внимание, этот народ не был исключительно немецким (который сам по себе довольно причудливая этническая смесь). В гитлеровском новом орднунге находилось место почти всем европейцам (кроме евреев, цыган и большинства славян).

Это проект «Европы двух скоростей», где политическое и экономическое первенство принадлежало германскому Рейху. По-моему, данный проект объединённой Европы до сих пор многим симпатичен.

- Как сформировалась эта идеология?

— Пересказывать семьсот страниц детального текста — очень неблагодарное занятие. Но если вкратце — она абсолютно закономерный продукт развития европейского общества, пресловутого «бремени белого человека», его в те годы неоспоримого превосходства. Напомню, это было время колониальных империй и расовой сегрегации, легитимизировавшей подобный подход к устройству человеческого общества.

А потому чрезвычайно важно было появление и противопоставление ему советской доктрины всемирного братства всех людей труда, всех народов и рас. Эти две доктрины не только не союзны (как это уверяют некоторые), но диаметрально противоположны. Столкновение между ними было неизбежно.

- Насколько популярна сегодня нацистская идеология на просторах Украины?

— В какой-то степени, это последствия тех давних сражений. Доктрина украинского радикального национализма в конце двадцатых годов прошлого века испытала колоссальное влияние германского нацизма. Такие его идеологи, как Донцов, Сциборский, Липа и прочие, напрямую воспевали гитлеровский «новый порядок».

А «игроки в поле» — типа Коновальца, Мельника, Бандеры — были напрямую связаны с гитлеровскими спецслужбами. Пропагандистская работа в ОУН тщательно копировала приёмы, структуру и, как правило, тесно сотрудничала с ведомством Геббельса.

В частности, члены ОУН редактировали оккупационные украиноязычные газеты. И если мы посмотрим их содержание, заголовки, оценим их звериную ненависть к России, то можно подумать, что они напечатаны вчера. А почему так получилось, тоже описано в книге «Четвёртая власть Третьего рейха».