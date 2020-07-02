Волна нападений националистов на представителей партии Шария и требование запретить эту политсилу, как и «Оппозиционную платформу - За жизнь», свидетельствуют о неспособности власти добиваться целей законными методами, считает адвокат и правозащитник Андрей Гожый

- Андрей, «Нацкорпус» провёл марш с требованием запретить деятельность партии Шария и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Как вы оцениваете вообще такую постановку вопроса?

— Такая постановка «Нацкорпусом» вопроса коррелирует с тем, какие именно вопросы говорит ставить этому «Нацкорпусу» власть. Скоро выборы, и недавно партия Шария проявила активность. Анатолий Шарий вывел своих сторонников к Офису президента, в ответ покатилась волна насилия в отношении представителей этой партии.

А партия, которую представляет господин Медведчук (ОПЗЖ — Ред.), является традиционно оппозиционной к той политике, которую вёл бывший президент Порошенко и которую ведёт нынешний президент Зеленский.

Поскольку в реальном правовом политическом поле, в легитимном, на данный момент партии войны, или те силы, которые являются сторонниками «ни войны, ни мира» на Донбассе, не могут переиграть оппозицию, поэтому власть прибегла к своему любимому способу — это запугивание, насилие и запрет. И вывели своих подконтрольных националистов, используя это как повод для того, чтобы показать: видите, общественность возмущена и требует запрета этих партий.

- Используя для этого националистов? Марш «Национального корпуса»: радикалы помогли Порошенко и Зеленскому © пресс-служба партии "Национальный корпус"

— Используя националистов. Хотя Конституция нам говорит о том, что никакая идеология не может быть признана как обязательная. Кроме того, у нас существует презумпция невиновности. Поэтому постановка вопроса (о запрете ОПЗЖ и партии Шария — Ред.) является как минимум незаконной, не говоря уже о том, что это вообще противоречит всякой здравой логике. И, конечно, это противоречит логике европейских ценностей, которые пытается будто бы выстраивать нынешняя политическая элита.

- Были совершены нападения на представителей партии Шария, люди серьёзно пострадали. На сторонников этой политсилы публично объявлена «охота», на них совершаются нападения, им угрожают. А власть… безмолвствует. И не предпринимает никаких шагов, чтобы защитить граждан. Чем можно объяснить такое поведение?

— Здесь нет, пожалуй, какого-то одного стандартного объяснения, их можно разделить на несколько категорий. Первая: всё-таки, эксцесс исполнителей. Представители националистических группировок на протяжении последних шести лет убедились в том, что они являются неподсудными, абсолютно безнаказанными. И максимально, что их ждёт в случае совершения тяжких уголовных нарушений — может быть, домашний арест, который быстро закончится.

Поэтому многие сейчас хотят стать, скажем так, популярными, хотят самореализоваться, продвинуться на этом маргинальном националистическом поле. Для чего пытаются выставить себя такими героями, борющимися против русского мира, в кавычках. Это раз.

Второе. Мы знаем, что «Национальный корпус» аффилирован с руководством этой страны. А руководство этой страны отвыкло бороться в честном легитимном политическом поле, бороться путём агитации и пропаганды своих ценностей, но зато научилось говорить только языком силы, запретов, давления. Поскольку сила, запреты, давление и насилие давали позитивный для руководства результат последнее время — единственный провал был с выборами Порошенко — то они и используют проверенный механизм.

Третий момент — это правоохранительная импотентность отреформированной системы, которая, в том числе, связана с деморализацией уголовной юстиции. Поскольку и суды, и прокуратура, и полиция прекрасно понимают, что в случае, если они попытаются взять под стражу или просто приструнить вот это вот псевдонационалистическое поле, то они получат в ответ насилие.

Всё это в комплексе и даёт такие плачевные результаты, когда жизнь и здоровье человека поставлены в зависимость просто от однодневной политической повестки.

- Как в таких условиях будут проходить местные выборы, существует ли вероятность их срыва? Уличная война продолжается: марш националистов против Шария и ОПЗЖ в Киеве © Скриншот с видео Украина.ру

— Всё идёт к тому, что выборы всё-таки состоятся. Чтобы они были сорваны, должно быть объявлено военное положение. Но у нас уже был один такой специалист по объявлению военного положения, которое закончилось грандиозным провалом. И народ Украины дал этому любителю военных положений без войны и, при этом, владельцу Липецкой фабрики свою оценку.

Конечно, в создавшихся условиях избирательный процесс не будет прозрачным. Но, всё-таки, человек в избирательной кабинке находится наедине с собой… И урок Порошенко, урок и президентских выборов, и выборов парламента — они показали, что такие действия, какие сейчас совершают силовики, «Нацкорпус», С14 — они просто подрывают авторитет власти. И я думаю, что Зеленского ждёт на местных выборах крайне, крайне неприятный сюрприз.