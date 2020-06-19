Статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне для американского журнала National Interest следует воспринимать как попытку обратить внимание мирового сообщества на сегодняшние проблемы в сфере международных отношений, считает директор фонда «Историческая память» Александр Дюков

Путин считает, что при рассмотрении событий Второй мировой войны надо исключить политизацию © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк - Александр Решидеович, насколько, на ваш взгляд, ожидания от этой статьи совпали с тем, что в итоге было написано?

— Еще до того, как эта статья была написана, в ряде сопредельных стран ее откровенно демонизировали. С польской стороны говорили о том, что Путин якобы неоднократно распространял о Польше ложь и будет распространять и сейчас. На Украине делали заявления, что эта статья якобы является ревизией истории.

Но что можно сказать сейчас, когда мы, наконец, эту статью увидели? Эта статья синкретического жанра. Это одновременно и историческая статья, и размышление об уроках событий, приведших к Второй мировой войне. И эти уроки президентом анализируются уже применительно к событиям современности.

- Что можете сказать о ней как историк?

— Если говорить об исторической составляющей, то она вполне адекватна. Все акценты, все события, которые указаны в статье, подтверждаются современной историографией. Я уверен, что практически любой историк, которого можно будет спросить, с основными тезисами согласится. Разумеется, если этот историк не будет демонстрировать историческую пристрастность.

Мне как историку, конечно, хотелось бы увидеть более широкую картину. Понятно, что в рамках одной сравнительно небольшой статьи нельзя затронуть все, и целый ряд, на мой взгляд, интересных вещей оказался за рамками этой статьи. Тем не менее, все основные точки, которые сейчас обсуждаются, в статье в принципе обозначены.

Это и вопросы, связанные с началом Второй мировой войны. И в отличие от утверждений польской стороны о том, что Путин якобы возлагает на Польшу ответственность за разжигание Второй мировой войны, там этого все-таки нет.

Там говорилось о том, что на какой-то стадии польское руководство соучаствовало в германской агрессии в отношении Чехословакии, но об участии Польши в начале Второй мировой войны не говорилось и не могло говориться. Напротив, президент отмечает, что сопротивление польских войск нацистам в 1939 году было героическим.

Обозначены причины, которые привели к началу Второй мировой войны. Обозначены страшные последствия этой войны. Упомянуты не только преступления нацистов, но и их пособников, среди которых в том числе был назван Бандера.

В принципе все обсуждаемые сейчас историками сюжеты в той или иной степени получили отражение в этой статье. Статья с исторической точки зрения дает адекватную картину. Хотя мне как историку хотелось бы видеть более углубленную картину.

- Какие тезисы вы могли бы выделить прежде всего?

— В статье исторические события вписаны уже в контекст современности. На протяжении статьи протягивается линия еще от Первой мировой войны и создания Лиги Наций к созданию ООН и впоследствии современной ситуации, а также необходимости провести саммит стран-членов Совбеза ООН, о котором наш МИД говорил еще в начале мая.

Выводы в статье из исторических событий уже переходят к современной злобе дня. Насколько я вижу основной посыл, то это обращение к лидерам мировых держав с указанием на то, что в условиях кризиса, который мы сейчас все в мире наблюдаем, необходимо не допустить развала системы международных отношений, как это произошло в конце 30-х годов, когда кризис системы международных отношений привел к Второй мировой войне. Сейчас, конечно, вряд ли он приведет к войне. Но негативные последствия могут быть очень и очень серьезными.

Я хочу также обратить внимание на место публикации — журнал «Национальный интерес». Обычно он не публикует исторические статьи. Этот журнал посвящен событиям в области международных отношений, безопасности. Статья, которую мы сейчас увидели, оказалась не чисто исторической статьей. На основе уроков событий 75-летней давности делаются выводы и призывы, которые могут быть актуальны уже сейчас.

Было бы ошибочно представлять, что это вещь, направленная в прошлое. Здесь есть четкий и актуальный современный посыл. И задачей этой статьи, как мне видится, является не желание зафиксировать какую-то картину прошлого, а желание поговорить о настоящем, учитывая уроки прошлого.

Ну и как историку-архивисту мне чрезвычайно важно, что в статью оказался включен призыв к рассекречиванию архивных документов. У нас это рассекречивание проходит. Может быть, конечно, оно будет более активно. Ну и, конечно, оно должно проходить в других странах, где, к сожалению, не всегда рассекречивание стоит на столь высоком уровне, как у нас.

У нас сейчас рассекречивается огромное количество документов, создаются онлайн-порталы с этими документами. Если в других странах будут создаваться такие же архивы документов, наше представление о Второй мировой войне сильно расширится. И внимание, уделенное в статье необходимости рассекречивать документы, мне как историку кажется очень важным.

- Будут ли все эти призывы, с которыми выступил Путин, услышаны? Какая вообще последует реакция мирового сообщества?

— Посмотрим. Когда восточноевропейские страны комментировали еще не состоявшуюся статью, они исходили из очень сильного убеждения, что эта статья будет направлена против них, что она будет направлена на спор с их историческими нарративами, на демонстрацию каких-то фактов и архивных документов, которые им неприятны.

Но из этой статьи было ясно, что европейские страны и их нарративы мало интересуют автора статьи. Адресатом этой статьи, вне всякого сомнения, не являются восточноевропейские страны: ни Польша, ни Прибалтика, ни Украина, и уж тем более Чехия или кто-нибудь еще. Адресатами этой статьи являются лидеры мировых держав. Будет этот призыв услышан — посмотрим.

Я хочу напомнить, что в 2007 году выступление Путина в Мюнхене услышано не было. Как мы видим спустя многие годы, все проблемы, которые там были обозначены, были обозначены адекватно. Если бы это выступление было услышано, а не отвергнуто с порога, многих проблем можно было бы избежать

- А можно ли вообще рассматривать эту статью как некий инструмент по защите исторической правды России и памяти о Великой Отечественной войне?

— Не думаю. Да, история здесь имеет место. Но посыл здесь не столько исторический. Да, все события изложены, и изложены адекватно. Под большей частью исторических тезисов этой статьи я готов подписаться, а некоторые я бы хотел уточнить. Но здесь посыл лежит не в области исторической политики или исторической памяти. Это посыл, который идет в современность, а не в прошлое.