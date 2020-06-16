В Армении один из богатейших бизнесменов страны, депутат армянского парламента Гагик Царукян может стать фигурантом целого ряда уголовных дел после того, как подверг критике премьера страны Никола Пашиняна, утверждает ролитолог Александр Искандарян

- Александр, не могли бы вы рассказать о ситуации вокруг вызова на допрос бизнесмена и парламентария Гагика Царукяна?

— Вчера он был вызван на беседу в Службу национальной безопасности Армении (СНБ). Беседа продолжалась не более семи часов, как и полагается по закону, после чего его отпустили.

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Если он будет лишен депутатской неприкосновенности, на него могут завести уголовные дела. Согласно тем утечкам, которые есть, на него собираются завести три уголовных дела.

- Сообщалось, что были протесты в поддержку Царукяна. Сколько человек принимали в них участие?

— Вчера, когда был обыск у него в особняке на окраине Еревана, а самого Царукяна пригласили в СНБ на беседу, его сторонники перекрыли улицу, на которой находится это учреждение.

Полиция их растащила, я бы сказал, иногда довольно брутально, но в общем в рамках. Сказать, что их сильно били, я не могу.

Был задержан 91 человек. Их всех отпустили буквально через три часа. Всего по Армении было задержано существенно больше людей, но всех их тоже вскоре отпустили.

Но как будет дальше развиваться ситуация, будет видно после того, как сегодня парламент решит относительно лишения Царукяна депутатского мандата.

- СМИ пишут, что у Царукяна довольно тесные контакты с Лукашенко. Насколько это соответствует действительности?

— Действительно, у Царукяна были контакты с Лукашенко, своим бизнесом он связан с Белоруссией, у него были бизнес-проекты, связанные с Белоруссией, — он очень крупный бизнесмен.

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Но я не думаю, что в данном контексте это может иметь какое-то значение.