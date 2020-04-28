Эксперт по безопасности Сергей Шабовта в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как правительства разных стран используют панику, возникшую вокруг пандемии коронавируса

- Сергей Борисович, какие силы в мире, по вашему мнению, извлекают наибольшую политическую и экономическую выгоду из происходящего?

— Мне кажется, что не только лидеры стран, но и все больше думающих людей понимают, что пандемия коронавируса стала глобальным политико-экономическим проектом. Как ни парадоксально, когда мир находится в преддверии достаточно серьезных экономических проблем, эта ситуация играет на руку очень многим правительствам.

Эксперт Шабовта: Действия властей и заявления Авакова несут угрозу государственности Украины © Facebook, Сергей Шабовта

Сейчас все медийные усилия, все заявления официальных лиц сосредоточены вокруг ничтожной для Украины по масштабам проблемы, и вдобавок все понимают, что эта проблема не решается.

Надо признать, что подобная ситуация не уникальна. Такие же жесткие оценки мы начинаем слышать в адрес правительств Италии, Испании и Австрии.

Кроме того, мы видим, что одним из выгодополучателей пытаются быть Соединенные Штаты Америки. Они значительно усилили давление на Китай, обвиняя его в происхождении самой пандемии, апеллируя при этом к собственным, абсолютно либералистским интересам.

- А как вы относитесь к разнообразным теориям о происхождении коронавируса? Мог ли он быть создан в лаборатории?

— Теоретически это возможно. Понятно, что целый ряд государств, обладающих высокими технологиями, тайно продолжают исследование вирусов с точки зрения их дальнейшего применения.

Но, поскольку нет ни одного подтвержденного экспертами исследования, эта версия остается на уровне конспирологии.

- На ваш взгляд, может ли кто-то умышленно влиять на решения Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии в своих целях?

— Пандемия вообще заставила многих задуматься о месте и роли Всемирной организации здравоохранения.

Слободчук: Коронавирус обнажил в Украине проблемы теневого и легального бизнесов © скриншот с видео "112 Украина"

Истерия сделал свое дело, в том числе и на Украине, где ее носителем была на тот момент премьер-министр Юлия Тимошенко.

Я убежден, что ВОЗ — манипулятивная организация, и это ее основная функция.

- Согласны ли вы, что экономические проблемы и эпидемия паники могут принести гораздо больше проблем, чем сам вирус?

— Безусловно. Поднятые, к сожалению, при активном участии медийных ресурсов паника, нагнетание страхов, формирование стойких стрессов, особенно у людей из групп риска, угнетающе действуют на саму возможность борьбы с коронавирусом. Потому что по сути они напрямую понижают иммунитет.

Во-вторых, я убежден, что мы наблюдаем тренинг различных правительств в использовании панических состояний как инструмента формирования необходимого состояния и реакций общества.

Сам прием не нов с идеологической точки зрения. Однако использование именно проблемы пандемии, угрозы якобы массовой смерти от вируса достаточно инновационно с точки зрения активного и масштабного применения этого инструмента.

- Можно ли уже говорить о контурах будущего мира — после коронавируса? Что глобально изменится: в отношениях государств, внутри обществ и для отдельной личности?

— Пандемия как рентген проявила некоторые моменты. В том числе невероятную проблематичность Европейского союза, который в условиях глобальной опасности превратился в группу испуганных государств, каждое из которых, вместо того чтобы формировать коллективные решения, стало думать о себе.

«Вместо геополитики будет биополитика». Эксперты о мире после коронавируса © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

То есть все почувствовали, что правительства, которые выступили на платформе дешевых обещаний и несбыточных решений, на самом деле занимались имитацией.

В отличие от них твердую позицию имели правительства Швеции, той же Белоруссии, Японии. То есть власти этих стран опирались на трезвые мнения.

И последнее. Произошла глобальная подмена профессиональных мнений от объективных специалистов из области вирусологии, паталагоанатомии, которые бы позволяли получить взвешенные и трезвые оценки о распространении вируса, об истинных причинах смерти людей, которых массово записали в жертвы коронавируса.

Биологическое оружие и разделённый мир. Эксперты о жизни после коронавируса © CC0, Pixabay

А вопросы поддержки общества, быстрого решения проблем малого и среднего бизнеса и социальной защищенности остались в стороне усилиями многих правительств.

Думаю, что произойдет пересмотр ценностей и пересмотр обществом своих ожиданий от государств как систем управления.