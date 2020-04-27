Коронавирус может стать предлогом очередной масштабной войны, на этот раз между США и Китаем. Во всяком случае, многое из того, что сейчас происходит между двумя странами, напоминает сценарий, который предшествовал началу войны США в Ираке 18 лет назад

- Николай, США начали, а позже и другие страны присоединились к их обвинениям в сторону Китая о сокрытии информации о коронавирусе. Дональд Трамп даже пригрозил последствиями Китаю, если выяснится, что Китай намеренно допустил вспышку коронавируса. Некоторые американские издания пошли дальше и предположили, что этот вирус был создан в китайской лаборатории в городе Ухань. Как Китай реагирует на данные обвинения?

— Ситуация, которая сейчас разворачивается между Китаем и США, напоминает ситуацию начала XXI века: 2000-2003-й годы, когда после того, как рухнули башни-близнецы, войска Соединенных Штатов предприняли агрессию в отношении Афганистана и, в частности, Ирака. Тогда по надуманному поводу, что у иракской армии существует бактериологическое и химическое оружие, была обоснована агрессия войск США и их союзников в Ираке.

Потом обнаружилось, что никакого бактериологического оружия у Саддама Хусейна нет. Тем не менее, Ирак был разгромлен, и это не остановило американцев от прямой агрессии в отношении Ирака. Иракская армия считалась самой крупной на Ближнем Востоке, и даже были мнения о том, что у Саддама Хусейна было ядерное оружие, но, тем не менее, Пентагон это не остановило. Пентагон начал кампанию по дискредитации Саддама Хусейна (что у него есть некое так называемое бактериологическое оружие или химическое оружие) еще за год до проведения этой операции.

То есть СМИ, государственные органы, Государственный Департамент США начали подготовку своего населения, мирового общественного мнения о том, что образ врага — это Саддам Хусейн. И после этого началась операция вторжения, которая прекратила существование, соответственно, партии БААС в Ираке.

И нынешняя ситуация очень структурно напоминает то, что происходило 20 лет назад. Почему?

Во-первых, потому что бушует мировой кризис как и в начале XXI века — то есть 2000-2002 год — обвал фондовых рынков. Сейчас то же самое. Во-вторых, соответственно, у власти находится "ястреб" — то есть кандидат от республиканской партии. И мир хочет предъявить претензии Китаю и попытаться взять у него контрибуцию за разрушение экономики. Но мы вообще имеем дело впервые в жизни с таким биологическим расизмом. Целую нацию хотят осудить за то, что там началась болезнь. Что касается самого вируса, очевидно, что в природе очень сложно понять: что искусственно выведено, а что появилось, и поэтому эпидемия бушует уже четыре месяца.

Компетентные вирусологи и специалисты в данной области просто отказываются делать какие-то выводы, хотя у нас имеется огромная база данных по вирусу. Это естественный либо искусственный вирус, но очевидно, что никакой утечки и никаких доказательств того, что была утечка из лаборатории, не существует.

И при этом в этой истории очень много очень странных фактов, которые обращают на себя внимание. Например, практически до прошлой недели (13-19 апреля. — Ред.) в Сингапуре, где был обнаружен так называемый «первый пациент», практически было 10 смертей на 7-миллионное население. Это очень странно, что в Сингапуре болезнь не распространялась до прошлой недели, когда произошла вспышка. Недавно выступил руководитель этой лаборатории по центральному телевидению Китая и сообщил, что вирус не имеет никакого искусственного происхождения.

Но американцев сейчас не останавливает отсутствие доказательств, как и в истории с Саддамом Хусейном, в данном случае США действуют очень напористо, фактически идут на фальсификацию данных, говорят о том, что якобы в Китае было выключено восемь миллионов номеров в период кризиса, и, соответственно, это все погибшие. Эта информация не соответствует действительности.

Просто крестьяне, мигранты, которые работали на фабриках, отключили дополнительные сим-карты. А количество интернет-подключений домашних возросло, наоборот, из-за режима самоизоляции. То есть происходит подгонка фактов под теорию. Появляются заявления о несуществующих депешах дипломатов США в адрес Госдепа, что они как будто бы предупреждали за год о том, что в Ухане плохие условия. Невозможно, чтобы в уханьскую лабораторию допускали американских дипломатов. И даже иностранных граждан в принципе. Это невозможно, тем более непосредственно к исследовательской площадке. Могло быть такое, что они могли бы встретиться за столом переговоров, в каком-то офисном центре, но чтобы дипломатов допустили до экспериментальной площадки, и чтобы дипломаты из США могли иметь компетенцию о том, насколько уровень безопасности сохраняется, — это очень липовые обвинения.

При этом мы должны понимать, что происходит в Соединенных Штатах. Соединенных Штаты столкнулись с очень мощным кризисом, возможно, более сильным, чем Великая депрессия. По некоторым данным, тогда (в 30-е годы прошлого столетия. — Ред.) от голода погибло около 6 миллионов человек. В данном случае это более масштабный кризис. К концу месяца ожидается около 20 миллионов безработных. Это беспрецедентный исторический максимум в Соединенных Штатах. Американская экономика — более половины ее — построена на сфере услуг, а услуги практически сейчас не работают в период самоизоляции в США. То есть президент Трамп и весь американский истеблишмент поставлены перед выбором: как дальше существовать, кого объявить врагом. И сейчас идет поиск виноватых, для того, чтобы использовать это и в политической борьбе, и в достижении каких-то своих экономических интересов. Китай не виноват. Губернатор штата Нью-Йорк рассказал, откуда в США проник коронавирус © REUTERS, Eduardo Munoz

Крупнейшие юридические конторы, которые связаны одновременно и с Республиканской, и с Демократической партиями, начали формировать иски в отношении Китая, называются разные суммы, но речь идет о 6 триллионах долларов. Это гигантская сумма, она соответствует примерно половине ВВП Китая. К этому альянсу стран присоединяются Австралия, Германия, Франция, Израиль, и послышались даже некоторые голоса из России, но это не голоса официальных чиновников, а, скажем так, общественные деятели, бизнесмены и так далее. Даже некоторые востоковеды присоединились к тому мнению, что это мог быть искусственно созданный вирус. Но опять же повторюсь: искусственность вируса недоказуема. Это просто живой организм, который либо мутирует, либо его мутациям способствуют лаборатории. Реальных доказательств того, что это могло произойти, не существует.

- А чем Китай может ответить таким странам как США?

— Китай сейчас находится в ситуации загнанного в угол зверя. Дело в том, что американцы хотят контрибуции взыскать через арест собственности на территории Соединенных Штатов. У китайцев на территории США ее огромное количество. Китайцы занимают первое место по числу иммигрантов, получающих гринкарты по программе «инвестиции в обмен на гражданство». Огромное количество богатых китайцев эмигрировало в США, в частности, в штат Калифорния. Это одни из крупнейших владельцев земли, недвижимости, собственности в США. Это первый удар — оказывать давление на китайскую диаспору в Соединенных Штатах. И, соответственно, это диаспора оказывает влияние на руководство Китайской Народной Республики. А второе — это то, что Китай является держателем американских казначейских обязательств. То есть китайцы купили на 3 триллиона долларов долговые обязательства США, в частности, допустим, это Народный банк Китая.

В течение 30 лет китайцы покупали эти обязательства и хранили в них свои деньги. Сейчас некоторые сенаторы от республиканской партии выдвинули требования чтобы заблокировать выплату Китаю по американским долгам. Просто аннулировать все накопления китайцев, которые они держат в американской валюте. Это, конечно, страшный удар именно даже не по экономике Китая, потому что эти деньги все равно не в экономике Китая, а это очень сильный удар по той элите в Китае, которая сильно ориентирована на взаимодействие с США.

До нынешнего генерального секретаря в Китае существовала крайне проамериканская элита. Это были выходцы из китайской комсомольской организации. И они, соответственно, увеличили товарооборот Китая с США в несколько раз. И по сути дела интегрированы очень сильно в американскую экономику. Сейчас по этой элите наносится удар.

Естественно, она не хочет терпеть эти обвинения и не хочет терпеть эту ситуацию, когда фактически она лишается своего присутствия в США, лишается своих накоплений. По этой офшорной китайской элите наносится очень мощный удар со стороны Трампа. При этом мы должны понимать, что в самом Китае очень сложная и социальная, и экономическая, и политическая ситуации.

- Но, тем не менее, чем Китай может ответить, как он может отразить этот удар?

— Китаю, к сожалению, очень сложно чем бы то ни было отвечать. Он может предпринять беспрецедентные действия, но это очень рискованный вариант. Как и Ирак перед вторжением американской армии, Китай может перейти на собственную валюту или на евро. Я вам напомню, что перед вторжением американской армии в Ирак Саддам Хуссейн объявил об отказе от торговли нефтью за доллары, и, соответственно, перевел эту торговлю нефтью в евро. То есть это было одним из оснований американской армии войти в Ирак. Почему?

Потому что нефть — это одна из трех-четырех товарных позиций, которые обеспечивают доминирование доллара в мировой торговле. То есть пока мы торгуем нефтью за доллары, мы отчисляем процент на счет американцев и американского правительства. Соответственно Китай может отказаться от доллара. К этому предпосылки уже созданы. Например, на Шанхайской бирже с 18 января 2018 года уже торгуют фьючерсы на нефть на юани. И это реальная схема для реализации. Почему?

Потому что большинство нефтеэкспортеров ближневосточных, включая Иран, Саудовскую Аравию, Ирак и остальные страны, являются покупателями китайских товаров, то есть в принципе для замены доллара на юань в этом регионе созданы технические предпосылки. Здесь вопрос о политической воле: насколько политическая воля китайского руководства, в частности Си Цзиньпина, будет готова отказаться от сговора в международной торговле. Конечно, это нанесет очень сильный удар по Китаю.

- В китайском городе Ухань представители малого и среднего бизнесов вышли на протесты, это случилось несколько недель назад. Они требовали снижения налогов, а также снижения арендной платы. Довольны ли вообще китайцы действиями правительства в условиях пандемии коронавируса?

— Население в Китае склонно винить в своем тяжелом состоянии все-таки центральную власть, а не региональную. Люди находятся в таком полупаническом, полупарализованном состоянии, потому что, с одной стороны, они напуганы угрозой коронавируса, с другой стороны, они понимают, что заканчиваются средства к существованию. Но я хочу отметить, что, несмотря на достаточно масштабные проблемы в Китае, все-таки количество протестных акций не такое большое. Власти ведут разъяснительную работу с профессиональными коллективами. Они, соответственно, идут на уступки. Они рекомендуют крупным арендаторам понижать арендную плату либо ее как-то сокращать.

То есть идет очень масштабная внутренняя точечная работа по этим протестным настроениям. Но все-таки уже в более чем в десяти городах, не только в городе Ухань, были такие акции. Есть ощущение, что они, в принципе, согласованы. Потому что не могут арендаторы одновременно во всех десяти городах выходить в один и тот же час. То есть это какая-то определенная работа.

Есть также определенная работа в отношении, скажем так, подрыва суверенитета Китайской народной республики. Потому что стали появляться в сети требования о независимости отдельных провинций. Пока это все фейковые новости, пока это все, скажем так, какие-то независимые разжигатели, но дело в том, что уже видно, что есть такая целенаправленная работа в отношении вот таких китайских проблем. Здесь вопрос встает не о том, что китайское население винит или не винит центральную власть, а о том, как Народный банк Китая будет распределять средства из своих резервов для спасения тех или иных секторов экономики. Это вопрос сложный, потому что одновременно банк закрывает несколько «дыр»: прежде всего, сейчас идет попытка сохранить курс юаня, потому что население покупает доллары, есть и попытка поддержать стабильность биржи. Есть угроза, и она уже сейчас реализовывается, о массовом банкротстве банков региональных.

То есть, по сути дела, в региональных банках заемщики не исполняют своих кредитных обязательств — не отдают обратно деньги. И уже в течение прошлого года началась эта волна. Сейчас она усилилась. И Центральный банк Китая стоит перед угрозой того, что до половины банковского сектора в Китае придется просто выкупать. Здесь встанет вопрос: спасение населения, огромного количества мелкого и среднего бизнеса, либо спасение банковской системы.

Я не могу дать однозначный ответ, куда качнется маятник, и боюсь, что ситуация хаотизируется до состояния, когда роль начнут играть случайные факторы. То есть, например, настолько все сложно, что сейчас может произойти какая-то техногенная катастрофа. Кстати, недавно был арестован второй заместитель министра МВД. То есть вот такие вещи происходят. Какие-то такие случайные негативные события могут развернуть ситуацию в ту или иную сторону в течение ближайших 10 дней.

Почему я говорю о техногенных катастрофах — потому что во время пика эпидемии, оказывается, произошел сбой на одной из атомных электростанций Китая, но об этом написали только спустя две недели, чтобы не создавать панику. Там отключился насос на одном из энергоблоков атомной станции Хайян Шаньдун. После этого прошло заседание Политбюро, на котором было обращено внимание, что техногенная катастрофа является сейчас одной из больших рисковых ситуаций. После этого губернатор этой провинции ушел из руководства в отставку, а вместо него на этот пост встал специалист по ядерной безопасности. То есть провинцию Шаньдун, где произошла эта проблемная ситуация на АЭС, возглавил специалист по ядерной безопасности. Поэтому рассуждения о том, что Ухань — это Чернобыль, они имеют, скажем так, определенные намеки на ситуацию, которая может развиваться в Ухане.

Я напомню, что в провинции Хубэй находится самая большая гидроэлектростанция в мире — «Три ущелья». И пошли уже слухи, что не все стабильно на этой крупнейшей в мире ГРЭС, что если с ней произойдут какие-то проблемы, то затоплению подвергнутся много районов на территории провинции Хубэй. А сейчас сезон паводков. То есть здесь ситуация уже выходит в хаотическое состояние. На собрании Постоянного комитета парламента высшие руководители будут решать судьбу Китая в ближайшее время. При этом необходимо понимать, что население в Китае находится в очень неприятном страхе продовольственного кризиса. Из-за паралича экономики была отложена посевная.

Соответственно, уже официально руководители Министерства сельского хозяйства говорят, что ситуация будет сложная с посевной в этом году. Будет проблема засух, наводнений, вредителей, и, соответственно, население предупреждено о том, что будет рост цен, причем серьезный рост цен на продукты питания. И в Китае началась определенная такая лихорадка: люди скупают рис, все остальное. Естественно, голода в Китае не будет — запас прочности большой, но то, что население будет очень сильно расторможено, раздражено вот этими всеми событиями, этой напряженностью — это, конечно, факт.

- Вчера и позавчера (20-21 апреля. — Ред.) появлялась информация о том, что Китай все-таки скрывал информацию о количестве погибших. С чем это связано? Почему не было достоверной информации? Это какие-то внутриполитические причины? Или просто ошибка? Что на эту тему пишут китайские СМИ?

— У китайских СМИ в этом отношении нет никакой вообще позиции. Они просто публикуют то, что им говорит Комздрав. И, конечно, само население настроено на то, что от них все скрывают. Но в этом виновата не пресса, а действия Комитета по здравоохранению. Если вы просто проследите, как он публиковал свои данные, появится ощущение, что статистикой манипулировали. Это далеко не единственный случай, когда Комздрав постоянно менял цифры. То есть был в середине эпидемии такой момент, когда количество заболевших резко увеличилось на десятки процентов.

То есть Комздрав сказал, что «мы стали считать одновременно по симптомам — не по тестам крови и слюны на коронавирус, потому что тестов не хватает, и поэтому у нас количество на 40% выросло». То есть вы, например, попадаете в больницу с простой простудой, гриппом, а вам приписывают симптомы коронавируса. Так количество выросло, по-моему, на 40% таким образом. Потом Комздрав скорректировал, что бессимптомно происходит 80% случаев заражения — снова увеличилось количество.

Неужели не было понятно, что бессимптомно протекает сразу много случаев? Можно было сразу назвать эти цифры. И, соответственно, статистика бы не являлась предметом истерии. Но Комзрав действовал по-другому. Постоянно были очень странные заявления со стороны Комитета здравоохранения Китая. И самое интересное то, что комиссия ВОЗ, которая была в Китае в прошлом месяце, посетила все регионы, кроме города Ухань. Это очень было странно, что они приехали в Китай специально изучать коронавирус, их провезли по Пекину, другим провинциям, но Ухань они миновали.

- А почему?

— Не было объяснения. Так был составлен маршрут. И в Ухань сам Комитет по здравоохранению никого не допускал из иностранных наблюдателей. То есть здесь проблема: с одной стороны, определённые силы на Западе хвалят китайцев за открытость. С другой стороны, сам Комитет по здравоохранению постоянно не пускал иностранных наблюдателей. Даже российских, кстати, также не пустили в Ухань. Когда они прибыли в Пекин, они не были допущены до больниц. То есть, это была официальная встреча, но к заболевшим их не допускали. То есть здесь изначально была такая линия с манипуляцией статистикой и недопущением иностранных наблюдателей. Комздрав не комментирует это никак. Он только увеличивает количество заболевших. Идет нагнетание.

Например, было такое даже заявление заместителя руководителя Комитета по здравоохранению. Один из них, кстати, был понижен в должности и отправлен в Ухань фактически руководить местным здравоохранением. Заместитель сообщил, что в Китае коронавирусом заразилось две тысячи медицинских сотрудников. Это звучит страшно, когда заражается медперсонал. Но в Китае десять миллионов человек медперсонала. То есть это все статистическая погрешность, но тем не менее, Комздрав китайский постоянно фонтанировал вот такими странными манипулятивными заявлениями. То есть если вы хотите реально ситуацию показать, вам надо говорить, что две тысячи заразившихся медсотрудников на десять миллионов, но про десять миллионов мы никогда не услышали. Это уже наша статистика. Реальных случаев того, что количество зараженных в Китае было существенно больше от этого коронавируса, все-таки нет.

Пока коронавирус по количеству заболеваемости в Китае сохраняется в пределах сезонной эпидемии, обычного респираторного заболевания. Это не грипп, это другой вирус. Но это острое респираторное заболевание. Более того, недавно китайские исследования показали, что вирус, который есть в Италии, в Испании — он более агрессивный, чем китайский вариант. И в США в основном болеют именно итальянским, испанским вариантом, то есть европейским вариантом вируса, а не китайским. То есть в данном случае надо разбираться. Комздрав КНР действует в русле, скажем так, требований международных организаций, действуют в русле их интересов. Во всяком случае, со стороны кажется, что он нагнетает ситуацию.

И если мы посмотрим — это уже область политическая, внутриполитическая: руководитель Комздрава происходит из провинции Ляонин, в которой нынешний премьер-министр делал свою политическую карьеру. Курирующая социальный и здравоохранения блок вице-премьер Сунь Чуньлань также принадлежит к комсомольской проамериканской организации и тоже из провинции Ляонин. Кто-то это назовет конспирологией, попыткой выявить какую-то группу интересов. В данном случае видно, что группа интересов определенная есть. Соответственно, они действуют в определенном ключе и действуют крайне манипулятивно: постоянно идет игра со статистикой, поэтому люди перестали верить заявлениям Комздрава. А других данных нет, потому что это единственная организация, которая ведет учет.