Карантин, который распространяется в большинстве городов, а теперь уже и стран, вызывает у населения различные страхи и опасения. Особенно заметно это в связи с тем, что основная часть населения не работает. Как живут , о чем беспокоятся люди. Издание Украина. ру решило опросить об этом людей в разных странах. Вот, что говорят в Украине

Мы решили задать всем одинаковые вопросы:

1. Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

2. Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

3. Как обстоят дела с работой и зарплатой?

4. Заметен ли рост цен?

Елена, Киев, журналист

1. Особой «жести» не чувствуется — люди гуляют с детьми на площадках, спокойно ходят по улицам. Стариков да, стало меньше — сидят по домам, напуганные страшилками из всех «утюгов». Многие лавочки, рынки, парикмахерские, салоны работали и работают, но подпольно — по звонку. Очереди на «Новую почту»: люди стоят по часу-два, чтобы получить посылку.

Иногда по району ездят машины, предупреждая об усилении карантинных мер. Но всем на это плевать. По району после 22.00 ходят патрули и «Муниципальная варта», бывшие атошники, требуют аусвайс и куда идёте. Разгоняют людей, которые собираются кучками, чтобы поговорить о происходящем в стране, — больше двух собираться нельзя!

Возле магазинов очереди — пропускают по 10 человек, в масках. Маски отправляют покупать в аптеку за углом, от 20 до 60 гривен. Многие магазины продают маски прямо на входе.

Увеличили число охраны: одни дезинфицируют руки покупателям, вторые температуру меряют, третьи раздают перчатки. Со вчерашнего дня (с 1 апреля. — Ред.) стали появляться совместные бригады врачей и полиции — отлавливают нарушителей режима в «концлагере», выписывают штрафы по 17 тыс. Такое же происходит в транспорте: пассажиров без маски и перчаток вышвыривают из автобусов.

Уже предупредили, что «запретят» поминальную неделю — Гробки — и закроют кладбища.

2. Эмоциональная атмосфера — разная, от пофигизма до откровенной боязни всех и всего. Больше всего люди боятся потерять работу, заработок. Боятся голода, поэтому скупают продукты, крупы. У многих денег есть на 1-2 месяца. Сворачивают свой бизнес мелкие лавочники: на многих ларьках, киосках, кофейнях объявления о продаже. В экономический подъем и помощь государства никто не верит.

Но больше всего боятся остаться без медпомощи. Уже никто не понимает, как работает реформа, как и где сдавать анализы. Врачи на вызовы ходить бояться, люди лечатся сами. Поликлиники все закрыты, общение с пациентами — по телефонам и прямым линиям, куда не дозвониться. Все звонят в перегруженную скорую. Проклинают власть.

Люди возмущены информацией о продаже масок и медикаментов за рубеж людьми президента, развалом медицины. Вспоминают эпоху Азарова с ностальгией, старики поминают СССР и медицинскую систему Семашко. Особенно негодуют киевляне по поводу мэра Кличко, который наживается на кризисе. В городе работают все магазины «Рошен» (принадлежит Порошенко) и «Эпицентры» — говорят, они платят мзду Авакову. Кличко же получает откаты с торговых сетей, поэтому, несмотря на разрешение Кабмина, запретил работу рынков в столице.

Метро закрыто, муниципальный транспорт по пропускам — их подделывают и продают в интернете. Такси не подорожало, но таксисты жалуются на безработицу — нет денег у пассажиров. Недовольство у людей растет, но не выплескивается дальше кухонных разговоров. Про «вынесем власть на вилах» никто не говорит, зато усилились миграционные настроения, и люди хотят бежать из «чумного барака», как только откроют границы. Но Аваков говорит, что карантин продлят до мая, и это повергает украинцев в уныние.

3. С работой и зарплатой все плохо. Пенсионеры ждут «вовину тысячу» (доплату в 1000 гривен малоимущим), очень боятся, что придёт время платить за коммуналку, а денег не будет и отберут квартиры. Ахметов поднял цены на электроэнергию, и снижения расходов на ЖКХ никто уже не ждёт. Пенсионеры периодически приходят в сберкассы, чтобы заплатить, но сберкассы, как и отделения многих банков, закрыты. И бизнес, и простые граждане негодуют из-за перевода банковской системы в онлайн, тем более что начались перебои. Многие люди не могут «вытащить» вклады и даже деньги из ячеек.

Мелкий бизнес сворачивается. Частники работают подпольно. Например, во дворы приезжают машины с картошкой, мёдом, мясом из окрестных сел. Быстро продают товар и уезжают.

Кабмин разрешил работать ломбардам, двери там не закрываются: люди продают последнее, чтобы пережить кризис. Видела мужчину, который пытался сдать серебряное обручальное кольцо и старую норковую шапку своей матери, говорил, что нет денег на помощь онкобольной матери. Не приняли и выгнали.

Многие молодые работают на удалёнке, жалуются на сокращение зарплат и невостребованность. Везде висят объявления о вакансиях дворников, уборщиков, дезинфекторов, курьеров — в Киев приезжают гастарбайтеры из Галичины, несмотря на запреты.

Невооружённым глазом заметно уменьшение количества тренингов, коучингов и т.п. Рестораны и кафе предлагают еду на вынос, но мало кто берёт — дорого. «Пищевая сфера» в кризисе, закрываются пиццерии, кофейни, бары. Видела, как распродают посуду и скатерти возле одного из кафе в моем районе.

Туроператоры в шоке: накрылся не один сезон. Многие турфирмы закрываются, туристам объясняют, что отпускного сезона не будет ни в Турции, ни в ЕС, ни в Украине, ни в Крыму, — границы закрыты. Многие отельеры и владельцы пансионатов под Киевом считают убытки — к ним сейчас пачками везут коронавирусных пациентов на обсервацию, государство за это не платит. Прогорают и владельцы фирм-перевозчиков, транспорт «стоит». Говорят, что заказывают автобусы в основном на похороны. Многие люди уезжают из столицы — поближе к земле, огородам.

Арендаторы жалуются на спад: никто не снимает квартиры, нечем платить, и неизвестно, сколько будет кризис. Говорят, что возрос спрос на загородные дома и дачи…

4. Рост цен очень заметен, все крупные торговые сети и аптеки моментально начали спекулировать на пандемии. Особенно выросли в цене лук и чеснок (от 120 до 200 грн), имбирь, лимоны (от 90 до 120). Но овощи вообще сильно подорожали, на 100% минимум. Очень дороги молодая капуста, огурцы, помидоры, редис. Они гниют в магазинах, мало кто берет. Как и апельсины. Выросли цены на хлеб, масло, молоко, мясо и рыбу. Люди жалуются, что раньше могли объехать ряд магазинов в поисках скидок и акций, сейчас из-за блокады транспорта это невозможно. Приходится покупать возле дома и дорого. Покупают пару яблок детям, к вечеру социального хлеба не найти. Народ пугают информацией, что продовольствие массово вывозится за рубеж, — крупные бизнесмены спешат нажиться.

Никакого госрегулирования цен нет, как нет и ограничения экспорта. Поэтому экспорт зерна вырос на 70% в неделю. Есть скидки на хамон, моцареллу и дорогие вина, но это уже никого не интересует. Гребут муку и дрожжи перед Пасхой…

В аптеке тоже все подорожало на 100-200%. Медицинских масок почти нет, зато появились самоделки или респираторы с национальной символикой и приколами — их продают через инет. Цена от 60 до 200 грн и выше. В аптеках отсутствуют спирт, дезинфицирующие средства, перчатки, но фармацевты говорят, что их придерживают на складах ради роста цен и нагнетания паники.

Начались перебои с лекарствами для диабетиков — закрыты границы. Остановлены поставки. В больницы и аптеки «возвращают» старых провизоров и врачей — молодёжь, студенты работать категорически отказываются на «медфронте». При этом слегка подешевел бензин, и проезд в такси тоже чуть ниже стал, но спроса все равно нет.