https://ukraina.ru/20240519/1055160550.html

Бои в Харьковской области. Итоги 19 мая на Украине

Бои в Харьковской области. Итоги 19 мая на Украине - 19.05.2024 Украина.ру

Бои в Харьковской области. Итоги 19 мая на Украине

В украинском Генштабе сообщили об интенсификации боёв в Харьковской области

2024-05-19T18:35

2024-05-19T18:35

2024-05-19T18:36

эксклюзив

хроники

харьковская область

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/13/1055160428_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_623e26bd4a83576a95d1919d140f3053.jpg

Как отмечалось в дневной сводке Генштаба Вооружённых сил Украины, по состоянию на 13:30 (время совпадает с московским — Ред.) за 19 мая на всей линии фронта состоялось 78 боестолкновений. Для сравнения — за все предыдущие сутки, по оценке Генштаба ВСУ, всего было 110 боестолкновений. В сводке сообщалось об активизации боевых действий на Харьковском направлении."Здесь на данный момент (13:30 — Ред.) произошело семь боевых столкновений. Ситуация динамичная, противник пытается потеснить подразделения Сил обороны около Волчанска, Старицы, Липцов. Около Лукьянцев нанёс авиационный удар, применив пять КАБов", - отмечалось в информации Генштаба ВСУ.Также сообщалось об ударах российской авиации по позициям ВСУ на Купянском направлении — в районе Петропавловки."По состоянию на нынешнее время украинские воины отбили четыре атаки, ещё две — продолжаются. Бои имели место около Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки", - сообщал украинский Генштаб.В дневной сводке Минобороны России также рассказывалось о боях на харьковском направлении."Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике "Иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области. Отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 пикапов, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также 122 мм боевая машина РСЗО "Град", - сообщалось в опубликованной в 13:04 в телеграм-канале Минобороны РФ сводке.Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк обратился к жителям региона."Уважаемые жители временно подконтрольной Киеву населённых пунктов Харьковской области. На территории региона функционируют так называемые территориальные центры комплектации (ТЦК и СП — аналог российских военкоматов — Ред.), сотрудники которых занимаются незаконной мобилизацией местного населения Харьковской области путём похищения и насильственного лишения свободы, применяя физическое и психологическое население к задержанным, сопровождающееся угрозой жизни и здоровью человека. Их действия противоречат основным принципам и законам Украины, а также международным конвенциям о защите прав человека. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были: будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение не могут служить оправданием насильственного исчезновения человека. Все эти действия являются незаконными и влекут за собой тяжкие последствия", - отметил он.Замглавы ВГА Харьковской области призвал жителей региона собирать информацию об украинских военкомах."В случае, если вы или ваши близкие столкнулись с античеловеческим и незаконным отношением к гражданам со стороны ТЦК, мы призываем вас сообщить всю имеющуюся информацию, в том числе персональные данные сотрудников в телеграм-бот обратной связи ВГА Харьковской области для дальнейшего возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления против свободы личности. В наших базах уже содержится информация о сотрудниках указанного незаконного вооружённого формирования и после ближайшего возвращения на территорию Харьковской области ваши сведения будут являться достоверным доказательством для привлечения к уголовной ответственности сотрудников территориальных центров комплектации", - подчеркнул Лисяк.Как ранее рассказывал украинский политолог Константин Бондаренко, в Офисе президента Украины была паника из-за наступления ВС РФ в Харьковской области."Андрей Юсов, советник (главы ГУР МО Украины. — Ред.) Кирилла Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), <…> не сказал о том, что были истерики у многих людей в Офисе президента и соответственно была абсолютная неуступчивость со стороны [главкома ВСУ Александра] Сырского, который говорил, что никакого наступления на севере не будет, это нам пытаются задурить голову", — рассказал Бондаренко украинскому журналисту Максу Назарову.По мнению политолога, украинское руководство "не готовилось" к наступательным действиям российской армии в Харьковской области.Тем временем украинские СМИ сообщают об ужесточении мобилизации о пропаже с улиц крупных городов мужчин, которые стараются лишний раз не выходить из домов после вступления 18 мая в силу закона о мобилизации. При этом власти намерены замалчивать проблемы с мобилизацией в стране."Наш источник сообщает, что Офис президента и СБУ запретили почти всем пабликам в Украине писать о протестах против мобилизации и о случаях беспредела ТЦК. Банковой необходимо замалчивать репрессии против своего народа и показывать, что всё хорошо - протестов нет. Всех, всё устраивает. Антирейтинг Зе мобилизации достигает 95%. Настроения общества взрывоопасны, но Банковая продолжает свою политику беспредела", - сообщал утром 19 мая популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".В сети уже появились видео из Кировограда (украинское название — Кропивницкий — Ред.), на котором на митинге женщины стыдят уклонистов."ОПшечка начала заказывать "митинги с требованием к уклонистам идти воевать", - прокомментировал эти видео украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Вечером того же дня украинское издание "Страна" сообщило, что в районных военкоматах Киева у военнообязанных изымают мобильные телефоны. В частности, телефоны забирают в Шевченковском ТЦК и СП. Об этом сообщила адвокат Надежда Шуляк."Сейчас запущены жалобы на должностных лиц этой организации. Я думаю, очень скоро будет реакция", - отметила Шуляк.По информации издания, аналогичная ситуация и в ряде других военкоматов."Очевидцы сообщили "Стране", что та же ситуация в Деснянском ТЦК столицы - там тоже изымают телефоны у на проходной", - писала "Страна".Ряд источников уже предупредил о максимальном ужесточении мобилизации с 19 по 22 мая, предупредив украинских мужчин о нежелательности появления на улицах в эти дни.

https://ukraina.ru/20240519/1055156218.html

https://ukraina.ru/20240519/1055151842.html

https://ukraina.ru/20240518/1055149681.html

харьковская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, харьковская область, украина, россия