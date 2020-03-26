В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев заявил, что президент США Дональд Трамп недооценил всю серьёзность ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 так же, как первый президент России Борис Ельцин — распад Советского Союза

Соединённые Штаты занимают третье место в мире после Китая и Италии по количеству заболевших коронавирусом — 68 581 подтверждённых случаев (1036 летальных), а по количеству выздоровевших — на девятом месте (428 человек). Всемирная организация здравоохранения предупреждают, что США могут стать новым эпицентром пандемии. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Почему такая развитая страна, первая экономика мира не способна эффективно противостоять новой инфекции, в интервью изданию Украина.ру объяснил американист Борис Межуев.

- Борис, почему США не могут сдержать распространение коронавируса?

— В негативную сторону сыграла федеральная система Соединённых Штатов: многое было отдано на откуп федеральным губернаторам, каждый начал принимать собственные решения, из них наиболее эффективно сейчас работает губернатор штата Нью-Йорк, но тем не менее каких-то общих единых мер не было принято, потому что была традиция, что с подобного рода бедствиями принято работать на уровне штатов. Отчасти по этой причине вирус пропустили, очень поздно осознали, с чем имеют дело. Сначала Дональд Трамп вообще говорил, что речь идёт о китайской заразе, потом посчитали, что это связано с Европой, думали, что удастся купировать ситуацию, как в Германии, а потом оказалось, что Соединённые Штаты приближаются к итальянской ситуации, в Нью-Йорке, по крайней мере.

Мне кажется, причина в этом — недостаточном и несвоевременном принятии необходимых мер, некая инерция аппарата, нужно было принимать быстрые решения, Трамп, к сожалению, сделать этого не успел.

- Как вы считаете, отмена Трампом наработок Обамы — системы медицинского страхования Obamacare, центров для отслеживания эпидемических угроз и реагирования в аппарате Совета национальной безопасности при Белом доме и в Министерстве национальной безопасности — повлияла на то, что сейчас заболевших коронавирусом много, а выздоровевших мало?

— Об этом, конечно, все будут говорить, и я тоже склонен об этом думать. Но дело не в Обаме, а вообще медицинская система Соединённых Штатов, как я её видел и знаю, предельно несовершенна.

Абсолютно уверен, что в результате этой пандемии будут закрыты все разговоры о том, чтобы не допустить социализм в медицине, что, условно говоря, каждый больной должен сам заботиться о своём здоровье и своей страховке. Эти идиотские разговоры, я, кстати, об этом всегда говорил, ещё раньше, что вся борьба республиканцев против, как они считают, социалистической европейской системы медицинского обслуживания абсолютно ужасна. Конечно, если у тебя есть деньги, ты можешь лечиться у замечательных частных дорогостоящих врачей, но для всех жителей страны должна быть построена единая система медицинского обслуживания, достаточная для того, чтобы каждый человек, вне зависимости от того, имеет он много денег или нет, мог пройти эффективную диспансеризацию, а в Америке такой возможности действительно не было. Это, конечно, сыграло определённую, но не центральную, роль, потому что в европейских странах, где другая система медицинского обслуживания, это тоже не особо сработало, но по другим причинам. Проблема на проблеме: почему США не могут справиться с эпидемией © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Проблема заключается в том, что если человек не имеет хорошей работы, то не может лечиться в Америке или может, но очень и очень плохо. И даже Obamacare не решала проблемы, эта система просто заставляла работодателя требовать от работника обязательного страхования под угрозой штрафа, вот что такое Obamacare. А если человек потерял работу, на пособие по безработице прожить можно, с голода не помрёшь, но хорошо лечиться или сделать серьёзную операцию не сможешь. Тебя, конечно, вылечат в какой-то дешёвой больнице, но лишний раз к врачу не обратишься, понимая, что получишь очень среднее медицинское обслуживание, с чем я лично мог столкнуться в Соединённых Штатах.

Безусловно, эта пандемия станет большим уроком. Думаю, очень много философии частного индивидуализма американского типа уйдёт в прошлое, по республиканизму в классическом виде нанесён удар, по консерватизму индивидуалистического англо-саксонского толка, для которого слово "солидарность" важно для военного сплочения, каких-то общеидеологических вещей, но с точки зрения социальной солидарности у американских консерваторов были большие проблемы. Были попытки как-то это решить, были люди, которые понимали, что так далеко не уйдёшь, в частности, сенатор от Флориды Марко Рубио, который говорил, что солидарность должна быть не только в плане общевоенного патриотизма, но и в плане социальной взаимопомощи, и не только волонтёрского типа, но и с помощью государственных органов. Тем не менее, стремление перечеркнуть робкие попытки Обамы наладить положение с медицинским страхованием, учитывая, что сейчас ситуация может взорваться в любом момент, безусловно, недопустимо.

- 25 марта Сенат с третьей попытки наконец одобрил пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса, на сумму $2 трлн. Что помогло демократам и республиканцам преодолеть разногласия?

— Помогло договориться общее понимание ситуации, что пандемия — это некоторый шаг к сильнейшей рецессии, ситуация войны фактически только без военных действий. И тут уже не до партийных споров.

Я пока не очень понимаю, как пройдёт избирательная кампания в США, учитывая, что праймериз в некоторых штатах переносятся на более позднее время. Мне кажется, может даже возникнуть вопрос о переносе президентских выборов, но это тоже сложный вопрос.

- Эксперты некоммерческой вашингтонской организации "Институт экономической политики" прогнозируют, что в частном секторе сократят до 10% рабочих мест (самые серьёзные потери понесут розничная торговля, индустрия развлечений и гостиничный бизнес), по оценке Bank of America, ВВП только во втором квартале может упасть на 12%. Чем обусловлены такие большие потери для американской экономики?

— Мне кажется, в значительной степени потому, что американская экономика очень сильно вписана в глобальную экономику, это экономика глобальной сферы услуг. Когда закрываются отели и туристические фирмы, прекращаются авиаперелёты, на какое-то время приостанавливается сфера глобальных коммуникаций, очевидно, что возникает спад рабочих мест, даже военные базы свёртывают. Как главная страна глобализации США от такого удара по глобализации несут приоритетные потери. Глобализированность американской экономики сейчас играет ей в минус, она очень сильно от этого зависит. Она, конечно, выдержит, но будет сильный удар по той части американского электорального сегмента, который поддерживает Демократическую партию, им будет тяжелее. Экономика важнее. Трамп готов перечеркнуть усилия всего мира по борьбе с коронавирусом © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

- Экономический рост и создание новых рабочих мест Трамп всегда называл своей главной заслугой. Как изменятся настроения избирателей: они объединятся вокруг президента или, наоборот, перестанут ему доверять?

— Сомневаюсь, что объединятся. Просто предельно неудачно выглядит Джо Байден, уже стар и немножко странный, если бы он выглядел поубедительнее, то, думаю, у Трампа вообще не было бы шансов. В любом случае неадекватность Трампа сейчас очень хорошо видна как лидера, потому что он, я ничего плохого не хочу сказать, не производит впечатление лидера кризисного момента, он человек сделок, выгодных бизнес-решений. Он не пришёл спасать мир и свою страну от катастрофы, он пришёл, чтобы страна добивалась выгодного положения в мире, а не сдавала карты ради призрачных глобальных приоритетов, и в такой ситуации он, конечно, выглядит растерянным.

Трамп сейчас немножко напоминает Бориса Николаевича Ельцина после 1991 года. Ельцин тоже несёт ответственность за распад Советского Союза, но психологически, наверно, думал, что просто усилит положение России внутри СССР, и Россия его всегда поддержит, потому что он выровняет положение по отношению к другим республикам. Думаю, у него была изначально националистическая программа в обозрении, но потом оказалось, что он председательствует при экономическом коллапсе, то есть он фактически вынужден каким-то образом решать проблему стабилизации страны в условиях гигантского геополитического коллапса, сопряжённого с экономической катастрофой. Вот Трамп в истории с эпидемией оказался в такой же ситуации. Он не ожидал, что будет главой страны в условиях коллапсирующего миропорядка.

Пока Трамп пытается изображать некоторую уверенность, делает какие-то странные заявления, что карантин отменят к Пасхе (12 апреля), что, по крайней мере, сейчас выглядит очень странным. Уже видно, что по какой-то причине, которую мы с вами гадаем, ссылаясь то на реформу здравоохранения, то на федеральную систему, Америка не смогла применить каких-то адекватных мер для сдерживания эпидемии на своей территории, а она была отделена океаном от Старого Света, в отличие от России, которая, наоборот, окружена со всех сторон эпицентрами эпидемии: Китай, Европа, Иран. Несмотря на это, США, в частности Нью-Йорк, столкнулись с заразой в самой страшной форме. И это вряд ли будет электоральным преимуществом Трампа. Плюс полное обнуление всего пакета его преимуществ, связанных с отсутствием безработицы, обеспечением рабочими местами и экономическим подъёмом. У демократов огромная фора в этих условиях, к этому ещё добавляется тот факт, что сейчас слово "солидарность" имеет не только национальный, но и общепланетарный смысл, и в этом смысле пафос национального эгоизма, с котором Трамп и победил 4 года назад, выглядит устаревшим, хорошо это или плохо — сложный вопрос, в то время это было абсолютно правильно, но сейчас выглядит странным. Да, сейчас национальный эгоизм важен в том плане, что нужно закрыться и не допустить проникновение заразы на свою территорию, но, с другой стороны, ясно, что пандемия носит глобальный характер, и меры, предпринимаемые человечеством, должны носить солидарный характер. В этом смысле нет ощущения, что у миропорядка есть лидер, по крайней мере, он точно находится не в Белом доме, даже Всемирная организация здравоохранения больше напоминает мировое правительство, чем ООН и тем более администрация американского президента.

Сейчас для избирателей Трамп выглядит странно. Если он реально переломит ситуацию к маю 2020 года, остановит вспышку коронавируса, как это сделал председатель КНР Си Цзиньпин, тогда сможет на что-то рассчитывать, но пока не производит впечатления, что сможет резко победить, даже не экономически, а в прямом смысле — эпидемию.