Эпидемия коронавируса ударит на Украине по простым гражданам, за них некому заступиться. Пострадает в результате карантинных мер и малый бизнес. Чрезвычайная ситуация показывает в очередной раз, что социальным государством Украина является только на бумаге. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист из Житомира Сергей Форест

- Сергей, когда мы договаривались об интервью, вы были в пути, ехали из Житомира в Киев. Можете сравнить, как люди ведут себя в период эпидемии и карантина в столице и в провинции?

— В Киеве мне нужно было попасть в Национальный союз журналистов Украины, я там получал пресс-карту Международного союза журналистов. Ехал на метро. Что могу сказать: сам я надел маску, но в вагоне было несколько десятков человек, в масках — единицы. Офис НСЖУ находится на Крещатике, там тоже людей в масках было не очень-то много. Так было вчера, может быть, сегодня ситуация изменилась…

- Сегодня метро в Киеве закрывают…

— Да, вовремя я съездил. Вернулся в Житомир, и тут картина примерно такая же. Вот я стою на улице, мимо проходят люди, в основном — без масок. Хотя встречаются и в масках, в основном — люди старшего поколения и молодёжь. Однако большинство без масок. Думаю, это не потому, что все легкомысленно относятся к своему и чужому здоровью, а потому, что маску не так просто найти.

- Вы проверяли?

— Да, вот сейчас зашёл в несколько аптек в центре города, что могу отметить — там ни масок, ни антисептика нет. А люди спрашивают. Возможно, в других аптеках их можно купить, но там, где я был — нет. При этом некоторые из аптек, куда я заходил, работают при больницах.

- В Житомирской области уже зафиксирован случай смерти от коронавируса…

— Да, это было в Радомышле.

- Это как-то сказалось на общей атмосфере?

— Пока нет, люди ходят спокойно, паники не наблюдается. Но, думаю, многие осознают серьёзность ситуации. Лично я, когда сегодня заходил в больницу по своим делам, надевал маску. И врачи были в масках, и медсёстры, и многие их посетителей. Да и в аптеках работники работают в масках. Вот только в продаже их нет. Я лично договорился, купил у производителей десяток масок многоразового пользования — по цене в 20 гривен за маску. Взял десять штук, чтобы раздать знакомым, коллегам, у кого нет…

- Практикуется такая взаимопомощь среди журналистов?

— По крайней мере, я всегда старался помогать. И всем советую: помогайте друг другу. Надо больше позитива, и тогда всё будет хорошо.

- В Житомире, как и в ряде других областных центров, объявлен карантин, закрыты школы, кинотеатры, развлекательные центры, рестораны и т.д. Как вы считаете, это оправданные меры?

— Мне трудно судить, но в СМИ сообщают, что на Украину из Европы вернулись десятки тысяч заробитчан. И вчера журналист Андрей Пальчевский в эфире телеканала NewsOne задал вопрос: они все едут из очага эпидемии, везде десятки и сотни больных, а у нас на сорок миллионов единичные случаи — как такое может быть? Вероятно, коронавирус распространён на Украине в гораздо больших масштабах, чем мы думаем. Это его личное мнение. Но он обосновал его тем, что ведь и тест-систем нет, никто не может знать точной картины.

Я так понимаю, что если масок нет — по понятным нам причинам — то что говорить о других средствах защиты. И не будем сравнивать уровень медицины в Европе, в Китае — и на Украине, где благодаря всем этим реформам она стала полностью отреформированной, в кавычках, разумеется.

Что касается самих карантинных мер, то у нас в Житомире, по крайней мере, закрывают кафешки, торговые центры…

- А люди, которые там работали, что им делать?

— Люди, я так понимаю, отправляются в отпуска за свой счёт во многих случаях. Хотя я поинтересовался вчера по поводу школ, учителей, так мне сказали, что учителям сохранена зарплата на этот период. Это я говорил с директором школы. А говорил с нянечкой из одного из садиков, она говорит, что отпуск — за свой счёт. Так что трудно сказать, где и как людей отправляют на карантин. Частники — кто как, я думаю. На видео мне, как журналисту, люди вряд ли скажут как есть, потому что боятся последствий. Даже если человек уйдёт в отпуск за свой счёт, он не скажет об этом на камеру. Потому что люди у нас не защищены ничем. А с новым Трудовым кодексом, который собираются принять, ситуация будет ещё хуже.

- Высказываются такие мнения, что этот карантин на руку власти, что могут, воспользовавшись таким случаем, принять, например, закон об открытии земельного рынка. Массовые протесты ведь сейчас не могут состояться.

— Тот же Пальчевский высказывал такую мысль, что под шумок, так сказать, этого карантина, могут принять законопроект о земле. Но позднее прошла такая информация от представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь», что будто бы было совещание, и этот вопрос отложили.

Тут много новостей. Ограничили доступ журналистам в Верховную Раду, только в пресс-центре им можно быть. Временная мера. Вопрос в том, чтобы это временное не стало постоянным, вот о чём коллеги беспокоятся.

- Но закончится же когда-то эпидемия…

— Да. Но, повторюсь, беспокоиться есть о чём. Меня беспокоит, что нет масок. Я вообще считаю, что в период пандемии маски и другие средства защиты государство должно бесплатно выдавать людям. Это же пандемия, а масок нет — почему? Потому что государство, власть имущие этого не обеспечили. Да что там маски. Вы слышали, что ляпнул — по-другому не могу сказать — министр охраны здоровья? Он сказал, что главный удар всей этой вирусной атаки на себя примут пенсионеры…

- Если точно — умрут все пенсионеры.

— Да, я смягчил несколько. Надеюсь, он просто оговорился, неудачно выразился, он извинялся потом. Но слова эти прозвучали и на многих произвели очень неприятное впечатление.

Другая проблема, знакомый предприниматель говорит: закрывают, карантин, а кто же людям возместит убытки? И работникам, и предпринимателям. В других странах, где чтят закон, предусмотрены компенсации, а у нас? При этом закрывают малые предприятия, а большой бизнес работает — не закрывают же большие производства. Снова давят, получается, малый бизнес. О работниках я и не говорю. Сколько человек может сидеть дома? Не у всех есть сбережения, а если есть, то надолго ли хватит.

- Кстати, о сбережениях: что в магазинах, не скупают ли продовольствие про запас в связи с карантином?

— Большой паники у нас не наблюдается. Я как раз был в молочном отделе: всё есть, и колбаска вот лежит. Но это как раз о сбережениях. Может быть, раскупили бы уже, если бы были деньги у людей. А если люди теперь не будут получать зарплату, то сколько они могут продержаться, где брать средства для жизни?

- Поднимают ли эти вопросы какие-либо политические силы, общественные организации на местном уровне?

— Не слышал о таком. Буржуазия ведь при власти, разве их интересует простой человек, его проблемы? Не интересует. Недаром министр «по Фрейду» оговорился о пенсионерах… Цинизм.

- Тут бы как раз левым политсилам и карты в руки…

— Карты в руки, но — где же они, эти левые силы? Пока, к сожалению, какой-то активности со стороны левых нет, разве что слышим высказывания отдельных лидеров. Но это — как глас вопиющего в пустыне. Тем более, что сейчас в связи с эпидемией запретили собираться больше трёх, условно говоря, за нарушение карантина предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Поэтому кто же будет собираться и протестовать. Можно так сказать, что левые есть, а сил нет. Как это ни печально.

Но мы видим, что даже в Америке, в империи капитала, огромная поддержка у Сандерса, очень многие поддерживают позицию — налоги для богатых и социальный пакет для бедных. Идея социального государства. А Украина, по Конституции, является социальным государством, но, как мы видим — только на бумаге. Остаётся надеяться, что люди опомнятся и поймут, что нельзя отдавать свой голос за гречку тем, кто потом их же и обворовывает, вгоняет в ещё большую нужду.

Возможно, свою роль сыграет молодёжь, которая вернётся из Европы — они видят, что левые идеи пользуются успехом в европейских странах, и, может быть, эти идеи они привезут с собой. И будут голосовать за те политсилы, которые обеспечат существование социального государства в реальной жизни. Тогда, возможно, ситуация в стране изменится, и, например, борьба с эпидемиями будет вестись совсем по-другому, с учётом интересов простых граждан.

А пока… Вот я стою на автобусной остановке, подъезжает автобус, а водитель без маски. Как я уже сказал, с масками проблемы, и мы знаем причину… Но как можно в таких условиях эффективно защитить людей? Это проблема. Должны быть приняты превентивные меры, и никто не должен быть забыт. Жизнь надо организовывать по другим правилам — по правилам солидарности и взаимопомощи.