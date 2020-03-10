- Александр, как, по-вашему, этот мировой кризис отразится на украинской экономике?
— В этом глобальном мире всё связано. Украина тоже интегрирована в глобальную экономику и от внешних рынков зависит даже больше, чем Россия. Любые колебания цен на нефть в таком глобальном масштабе, конечно, будут сказываться и на украинской экономике.
По идее, удешевление нефти должно быть на пользу украинской экономике, но, с другой стороны, вряд ли мы заметим снижение цен на энергоносители. Там есть свои проблемы, которые тоже связаны с мировыми рынками, — раздутые пузыри облигаций и так далее. Украина зависит как от импорта, так и от экспорта, сейчас проблематично будет зарабатывать на традиционных видах экспорта, так что можно ожидать, что приток валюты в страну может снизиться.
- Сейчас в стране резко вырос курс доллара — до 25,28 гривен. Как считаете, что дальше будет происходить с курсом?
- Возможностей у украинской экономики меньше, чем у российской, золотовалютного резерва там практически нет, а у России достаточно мощная подушка безопасности. Так что в любом случае будет колебание курса гривны, видно, что она и сейчас растет.
Но это совершенно не новое явление, мы переживали и другие «чёрные понедельники». Да, это достаточно сильный удар по экономике, но в рамках той катастрофы, которая произошла на Украине и продолжается 6 лет — это лишь один «чёрный» день в череде таких же.
- На прошлой неделе на Украине сменилось правительство. Как считаете, новые министры будут глобально менять экономическую политику?
— Единственный министр, от которого можно чего-то ожидать, — это министр здравоохранения. Но, по-моему, и в этом плане мы не добьёмся никаких изменений. Власть поставлена на рельсы, люди меняются, стратегия, заложенная еще в 2014 году, остаётся.
Ожидать каких-то изменений совершенно не приходится. Они изобразили, что якобы пришли какие-то технократы — но на это тоже рассчитывать не стоит, потому что они люди не самостоятельные. Будет продолжение такой же политики — превращение человека в фактор производства, не более того.