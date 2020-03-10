В понедельник, 9 марта, который в СМИ уже прозвали «черным», цена на нефть на мировом рынке обвалились на 30%. Это отразилось на валютном рынке – как российском, так и украинском. О том, чем это грозит Украине, в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Александр Дудчак

- Александр, как, по-вашему, этот мировой кризис отразится на украинской экономике?

— В этом глобальном мире всё связано. Украина тоже интегрирована в глобальную экономику и от внешних рынков зависит даже больше, чем Россия. Любые колебания цен на нефть в таком глобальном масштабе, конечно, будут сказываться и на украинской экономике.

По идее, удешевление нефти должно быть на пользу украинской экономике, но, с другой стороны, вряд ли мы заметим снижение цен на энергоносители. Там есть свои проблемы, которые тоже связаны с мировыми рынками, — раздутые пузыри облигаций и так далее. Украина зависит как от импорта, так и от экспорта, сейчас проблематично будет зарабатывать на традиционных видах экспорта, так что можно ожидать, что приток валюты в страну может снизиться.

- Сейчас в стране резко вырос курс доллара — до 25,28 гривен. Как считаете, что дальше будет происходить с курсом?

«Черный понедельник». Почему упали рубль и нефть и что будет дальше © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Но это совершенно не новое явление, мы переживали и другие «чёрные понедельники». Да, это достаточно сильный удар по экономике, но в рамках той катастрофы, которая произошла на Украине и продолжается 6 лет — это лишь один «чёрный» день в череде таких же.

- На прошлой неделе на Украине сменилось правительство. Как считаете, новые министры будут глобально менять экономическую политику?

— Единственный министр, от которого можно чего-то ожидать, — это министр здравоохранения. Но, по-моему, и в этом плане мы не добьёмся никаких изменений. Власть поставлена на рельсы, люди меняются, стратегия, заложенная еще в 2014 году, остаётся.

Ожидать каких-то изменений совершенно не приходится. Они изобразили, что якобы пришли какие-то технократы — но на это тоже рассчитывать не стоит, потому что они люди не самостоятельные. Будет продолжение такой же политики — превращение человека в фактор производства, не более того.