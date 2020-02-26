Кандидат политических наук и блогер Денис Гороховский в разговоре с изданием Украина.ру прокомментировал новость о том, что известный в Украине бизнесмен и политик Сергей Тигипко может занять пост премьер-министра

Фесенко: Кроме Тигипко есть еще два кандидата в премьеры © wikipedia.org Алексея Гончарука, на смену которому придет именно Тигипко.

Президент Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что действительно встречался с Тигипко, пояснив, что ведет собеседования со многими людьми.

- Денис, насколько вероятен сценарий с премьерством Тигипко? Почему начались все эти разговоры?

— Со стороны Зеленского мы понимаем, что ему нужен сильный Кабмин для сохранения своего рейтинга и своей репутации. На сегодняшний день Кабмин Гончарука не только не представляет интересы украинского народа, но даже не представляет самого президента. Они представляют западную группу (Сороса и других инвесторов), и их активность идет во вред главе государства.

Тигипко сегодня действительно является одним из рассматриваемых кандидатов на пост премьера. С учетом того, что по сути Тигипко уже много лет не был в первом эшелоне политиков Украины, а у электората, как мы знаем, память достаточно короткая, то за ним нет сейчас какого-то явного негатива.

Если мы сейчас спросим у избирателей, какую позицию Тигипко занимал по вопросам Майдана, думаю, никто не вспомнит, потому что он ушел с арены немного раньше. Плюс Тигипко имеет управленческий опыт и в политике, и в бизнесе, поэтому хуже Гончарука явно не будет.

Зачем это нужно лично Тигипко, учитывая, что в последнее время он сконцентрировал все свои усилия на бизнесе, и с бизнесом у него все в порядке, это вопрос. Также нужно не забывать, что помимо Тигипко рассматривалась кандидатура Хорошковского. Поэтому пока преждевременно говорить, что Тигипко 100% станет премьером.

- Некоторое время назад эксперты высказывали мнение, что Зеленский не станет увольнять Гончарука до тех пор, пока он не сосредоточит на себе весь общественный негатив. Как вы считаете, настало ли такое время?

— Ни по одному из направлений работы Кабмина не стало лучше. Можно закрывать глаза на репутационные недостатки отдельных членов правительства и самого правительства в целом, если у них есть какая-то реальная работа. То есть мы понимаем, что не все реформы, которые нужны Украине, найдут отклик у населения. Иногда нужно жертвовать своим рейтингом. Ненаучная фантастика. Отчет украинского Кабмина нельзя читать без слёз и смеха © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но помимо лоббирования интересов западных групп Кабмин в целом и отдельные министерства занимаются решением каких-то своих вопросов и начислением себе заоблачных премий. Уровень недоверия к Кабмину в обществе сейчас заоблачный, и его отставка будет восприниматься как правильный шаг.

- Вы могли бы назвать конкретные участки работы, которыми Тигипко на посту премьера мог бы заняться в первую очередь?

— Не мог бы по одной простой причине — Тигипко очень своеобразный политик, который иногда принимал совершенно неожиданные решения. Те, кто давно следит за политической ареной, помнят, что у Тигипко была своя партия, которая потом ушла под Партию регионов, хотя это не полностью отвечало настроениям его избирателей.

Я допускаю, что, поскольку Тигипко сегодня продолжают ассоциироваться в первую очередь с «регионалами», от него ожидают каких-то компромиссных решений по конфликту на Донбассе и взаимоотношениям с Россией. Возможно, от него ждут каких-то шагов в части русского языка.

Но может оказаться так, что в рамках договоренностей со всеми участниками политического процесса (не только с президентом, но и другими группами влияния) он может занять такую позицию, которая не понравится его бывшему избирателю.