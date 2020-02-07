Польский политический аналитик рассказал изданию Украина.ру, что Польша не собирается нападать на Украину, но поляки должны быть готовы к обвалу украинской государственности – как экономически, так и политически

- Пан Рэнкас, лидер правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский в интервью немецкой газете Bild актуализировал тему претензий Польши к Германии и России. Но почему польские власти и оппозиция не предъявляют претензий к Украине, хотя причин и поводов для этого более чем достаточно?

— Нынешние польские власти рассматривают вопрос так называемых репараций, а также все другие действия и выступления, затрагивающие международную сферу, исключительно инструментально, для использования в качестве внутренней пропаганды. Вот почему политики польской правящей партии часто удивляются, когда кто-то в мире воспринимает их всерьёз (как в случае проигранного Польшей спора с Израилем о правовой защите поляков от обвинений в их соучастии в Холокосте). На самом деле они сами не придают большого значения тому, что говорят в рамках «дипломатических действий». Ни у кого в варшавском политикуме нет никаких иллюзий относительно каких-либо «компенсаций» от Германии или России. Сегодня у Польши нет никаких инструментов или геополитических позиций, чтобы серьёзно сформулировать такие требования и сделать их частью дипломатического дискурса, не говоря уже об их реализации вообще.

Это просто попытки усыпить польских избирателей, чтобы те не спрашивали: где, в конце концов, правительство возьмёт деньги на социальную политику, растущие бюджетные расходы и обеспечение претензий международных еврейских организаций при американской поддержке — претензий, в отличие от польских, серьезно воспринимающихся в мире и фактически обречённых на удовлетворение. Речь идёт о перспективе банкротства польского государства, поэтому правительство и придумывает невероятные миллиарды, будто надеясь выиграть в лотерею.

«Право и Справедливость», конечно, не знает, где взять деньги, поэтому там лишь молятся о том, чтобы счета нужно было оплатить тогда, когда эта партия отдаст власть. Чтобы обратиться к наиболее реальному источнику, то есть к возвращению собственности и выплате компенсаций полякам от Украины, нынешним польским властям не хватает ни политического воображения, ни независимости. Конечно, это не означает, что до возвращения того, что по праву принадлежит полякам, никогда не дойдёт. Напротив, возвращение поляков на Восточные Кресы (территории Польши, которые отошли к СССР в 1939. — Прим.), пока что имущественное, является исторически и экономически неизбежным. Просто поначалу будет сделано по принципу «снизу вверх», волей самой польской нации, несмотря на инерцию и слабость проамериканских и прокиевских властей в Варшаве. Мероприятия в Освенциме как отражение антиизраильской политики Польши © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Думаю, не будет упрощением утверждение, что именно разваливающаяся Украина в конечном итоге оплатит все долги и счета Польши. Независимо от того, кто будет править Польшей.

- Время от времени тот же Качиньский, другие польские политики и дипломаты протестуют против героизации на Украине руководства и членов ОУН*-УПА*, членов дивизии СС «Галичина» и других лиц, ответственных за убийства тысяч мирных жителей, в том числе поляков. Однако почему эти протесты не поддерживаются реальными действиями в стиле Венгрии, которая блокировала интеграцию Украины с НАТО в ответ на притеснение украинских венгров в сфере образования?

— Польское правительство не только пассивно, но и несамостоятельно, по отношению к Украине оно лишь выполняет американские поручения. Поэтому оно не способно на какие-либо решительные действия — будь то в своей любимой области исторической политики, защиты прав польского меньшинства или даже защиты польского культурного наследия. А ведь последнее является самой ценной частью того, что украинцы безосновательно считают своей собственной культурой. Более того, Польша не способна даже обеспечить свои собственные экономические интересы на Украине, что является необходимым и очевидным в свете миллиардов долларов, которые закачивают в разворовываемую украинскую экономику.

Грубо говоря, Украина переживает экономическую колонизацию, и грех не поучаствовать в ней. Имущество и промышленный потенциал Украины разбирают между собой американцы, немцы, англичане — так почему бы не присоединиться полякам? Ведь у нас самый большой опыт в этом плане, мы ведь так гордимся своим «образцовым сотрудничеством» с украинскими гастарбайтерами в Польше? Вместо привлечения украинских рабочих в Польшу давайте просто заполучим их украинские заводы, это будет быстрее, эффективнее и выгоднее.

С моей точки зрения, программа польско-украинских отношений проста. Прежде всего в символическом поле, ведь от Буга до Подолья бывшие восточные польские земли, в настоящее время занятые Украиной, полны следов польскости, каждый камень там кричит на польском языке. Любым способом, в том числе «вставляя ногу» в европейские и евроатлантические двери, куда ломится Украина, Польша должна заставить Киев сохранить все свидетельства польского характера этих территорий: памятники, кладбища, церкви, усадьбы, наших Белых Орлов на Восточных Кресах.

Во-вторых, польское меньшинство. Более миллиона наших соотечественников, не только из Житомира и Винницы, но и каждый поляк на Украине, должны не просто иметь полную гарантию языковых, культурных и образовательных прав, не только пользоваться персональной защитой польского государства, чтобы он и его семья выделялись среди других жителей. За каждым поляком на Украине должна стоять решимость Польши, чтобы даже гримаса в ответ на звуки польской речи была немыслимой. Это относится не только к нашим соотечественникам, которые являются автохтонами на Восточных Кресах, но также и к польским туристам, инвесторам и возвращающимся бывшим изгнанникам, а они будут возвращаться во всё большем количестве, мы можем быть уверены. Грубо говоря, давайте не будем питать иллюзий, что удастся научить украинских шовинистов любить или хотя бы уважать поляков. И мы не хотим этого вообще — пусть они только нас боятся.

И в-третьих, как я уже говорил, Польша должна возвращаться на Восточные Кресы экономически, возвращая польскую собственность и получая под контроль неэффективные предприятия и целые отрасли украинской экономики. Поскольку сами украинцы не могут или не хотят эффективно управлять теми территориями, которые в настоящее время принадлежат их стране, пусть они отдают их тем, кто хочет и может. То есть полякам.

- Во время встречи президентов Польши и Украины в Освенциме 27 января Владимир Зеленский заявил, что польские эксперты провели первую после отмены моратория экспертизу могил поляков в Украине. Однако речь идет о могилах польских солдат, павших в боях с Германией в сентябре 1939 года, в то время как эксгумация могил мирных поляков на Волыни еще не началась. При этом Зеленский пообещал, что польская сторона восстановит могилу бойцов УПА* на Горе Монастырь, и украинские активисты, финансируемые из польского бюджета, немедленно принесли крест и таблички на эту могилу.

— У меня есть такое странное ощущение, что ни один памятник или другая форма поминовения бандитов из УПА* в Польше не продержится долго. Они чертовски хрупкие, опрокидывающиеся, практически сами взрываются и легко пачкаются… Поверьте мне — вот так оно есть и будет. В Польше не будет бандеровских памятников, конец, точка.

С формальной стороны — да, в Польше есть прецеденты с немецкой стороной. Конечно, солдатские кладбища существуют, но поминать преступные организации, особенно СС, невозможно. А УПА*, дивизия СС «Галичина», батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» и другие соединения украинских националистов имеют только одно отличие, например, от палачей из лагерей смерти — они были еще хуже и более жестокими.

Что касается польских некрополей на Кресах, то наши мертвые соотечественники лежат там на своей родной земле, в то время как, например, бандиты УПА* бежали в Закерзонье от страха перед Красной армией… Поэтому проведение дополнительных эксгумаций и исследований в районах Волынской резни является бесспорным вопросом, непременным условием любого польско-украинского диалога вообще.

Лично я придерживаюсь мнения, особенно когда наблюдаю за развитием ситуации на Украине, что настанет день, когда памятники невинно убитым полякам на Волыни и в Восточной Малопольше (территория нынешних Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. — Прим.) будут установлены в каждом польском городе Кресов, в Луцке, Ровно, Ковеле, Владимире-Волынском, не исключая Львов, Станиславов и Тарнополь.

- Вы являетесь президентом ассоциации Powiernictwo Kresowe, цель которой — вернуть имущество поляков, переселенных с территории современной Украины, или получить за него денежную компенсацию по рыночной стоимости. Какова сумма возможных претензий и насколько реально их удовлетворение? Может ли Польша принять закон типа знаменитого американского «Акта 447» о возвращении имущества поляков, погибших во время Второй мировой войны и не оставивших наследников, польским международным организациям?

— По оценкам наших экспертов, это около 5 миллиардов долларов, и эта сумма может увеличиться на сумму компенсаций для изгнанных и других польских жертв. Число уже подготовленных ходатайств о реституции достигает почти 2000, и, конечно, это ещё не конец. Заинтересованность в возвращении активов или получении компенсации в ходе деятельности нашей организации высказали более 16 000 семей. Рано или поздно Украине придётся не только полностью соблюдать европейское законодательство, в том числе уважать права собственности (а законными владельцами собственности на Кресах по-прежнему являются поляки и их наследники). Киевским властям не удастся избежать выполнения решений Европейского Суда, где поляки (я уверен — успешно) выступят со своими справедливыми требованиями. И, наконец, Украина должна будет признать право граждан других стран на владение землей, планируя ныне её массовую приватизацию, а также вынуждена будет очистить в правовом отношении всё приватизированное имущество, удовлетворяя интересы законных владельцев земли, предприятий, домов и целых районов ныне украинских городов. Помимо поляков за возвращение своего имущества борются румыны, венгры и евреи, за которыми стоит вся американская мощь. Но поляки от этого только выиграют. Зачем Польша увеличила продолжительность «российской оккупации» © AP, Czarek Sokolowski | AP, Czarek Sokolowski | Перейти в фотобанк

Поэтому проблема имущества поляков, не оставивших наследников, является частью более широкой программы реституции на Кресах. Ведь современная Украина — это не только законный наследник Советской Украины как одного из бенефициаров отнятия у Польши восточных земель, то есть должна погасить обязательства в этом отношении. Политически Киев также заявляет о себе как о наследнике бандеровцев и других коллаборантов с нацистской Германией, включая преступления, совершенные как самостоятельно, так и совместно с Германией против польского, еврейского и других народов. А согласно международному праву, преступник не может быть наследником жертвы. Сегодняшняя Украина является правопреемницей преступников, следовательно, она не имеет права присваивать имущество тех, кто был ими жестоко убит. Польша должна вернуть это имущество себе и использовать его для усиления реполонизации Восточных Кресов.

- Совместное заявление послов Польши и Израиля на Украине от 2 января 2020 года посеяло панику среди киевских властей. Слова «Вспоминая наших невинных братьев и сестер, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сейчас являются частью Украины…» были восприняты как анонс будущих территориальных претензий Польши к Украине. Однако ничего подобного не произошло, на встрече президентов двух стран об этом не говорили. При этом на протяжении десятилетий требования о возвращении Польше Восточных Кресов звучат только от немногочисленных организаций бывших изгнанников оттуда. Ситуация в Европе меняется, несколько дней назад госсекретарь США Помпео в Киеве на встрече с «активистами» заявил, что «Крым потерян для Украины навсегда». Могут ли Волынь и Восточная Галиция вернуться в Польшу по «крымскому прецеденту»?

— Украина оккупирует польские земли — это очевидный факт. Кроме того, не выполняя свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов, она теряет свои международные права на эти земли. Поднимается ли этот вопрос сегодня, или он остается только в политическом сознании, является третьестепенным. Имеет значение лишь делегитимизация украинского правления на территориях, исторически принадлежащих Польше.

Но это юридическая сторона. В реальности практически ни у кого нет иллюзии, что ситуация с границами в Европе является прочной и постоянной. Напротив, на Западе рождаются новые государства старых наций, таких как шотландцы, вопросом времени является независимость Каталонии, Ирландия стремится объединиться с северными графствами этого острова, всё еще оккупированными Великобританией. Если там политическая карта такая динамичная, почему она должна быть иной на Востоке, где многие границы были искусственно и несправедливо нарисованы?

Конечно, Польша не будет вторгаться в Украину, это не имеет никакого смысла и является чем-то вроде избиения умирающего. Однако когда рухнут нынешние остатки украинской государственности и оставшаяся после нее территория будет нуждаться в управлении, реорганизации и восстановлении, поляки будут готовы!