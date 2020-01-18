Совет по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) в пятницу, 17 января, представил Обновленную стратегию национальной безопасности, которая предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией. Почему это важно и ожидается ли потепление в отношениях Киева и Москвы в изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

- Алексей, как вы считаете, такое решение СНБО — это чистая декларация или реальное желание руководства страны установить более теплые отношения между Москвой и Киевом?

— Мне кажется, что у Владимира Зеленского стратегия по отношению к Российской Федерации и к Донбассу, состоит в том, чтобы все-таки пересмотреть и, как минимум, не продолжать тот курс, который был при Петре Порошенко, особенно в последние годы. Тогда апогеем стал разрыв большого Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который был инициирован со стороны Киева.

Пять причин, по которым Зеленскому невыгодно отправлять Гончарука в отставку © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк Владимиром Путиным, которые были достаточно успешны, потому что удалось договориться и об обмене удерживаемыми лицами, и о первой встрече в «нормандском формате», и о транзите газа.

Поэтому, мне кажется, решение СНБО связано с тем, что Зеленский все-таки в большей мере поддерживает отношения с Россией и более диалоговую форму, что нужен выход на какую-то «оттепель», которая в дальнейшем, возможно, приведет к нормализации отношений.

- Какие, по-вашему, действия Украина должна предпринять, чтобы снизить вероятность эскалации?

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Второй фактор связан с гуманитарным аспектом, упрощением транспортно-логистических проблем, например, восстановление авиасообщения. После ситуации в Иране этот вопрос в еще большей мере важен для Украины, потому что то направление, по которому часть самолетов облетало Российскую Федерацию через Ближний Восток, сейчас менее доступно. Поэтому восстановление авиасообщения с Россией было бы для Киева и определенным сигналом — мало того, что это каждый год создает проблемы людям, которые летят с пересадками, так это еще и создает убытки. Алексей Якубин. Биографическая справка © Facebook, Алексей Якубин

Еще, мне кажется, было бы неплохо, если бы в самой Украине понемногу начали пересматривать списки лиц, которым запрещено въезжать. Во времена Порошенко такие списки были нашпигованы людьми, которые даже имели близких родственников на Украине, но им был запрещен въезд из-за Крыма или еще чего-то. Думаю, что стоило бы начать с этой стороны и провести такую либерализацию.

Пока что, если говорить о гуманитарной политике, сложно сказать, что произошли какие-то изменения. Да, не происходит дальнейшей эскалации, но в вопросе того же русского языка мы видим, что никаких пересмотров нет. Недавно принят закон о среднем образовании, который, по сути, просто закрепляет то, что сделал закон о языке. Есть группа в окружении Зеленского, которая для него достаточно референтная, которая говорит, что нельзя проводить более либеральную политику в контексте языка. Получается, что наследие Порошенко продолжает жить.

- То есть, это происходит не по собственному желанию президента?

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- Как считаете, кто мог бы быть против этого решения СНБО?

— Мне кажется, что в окружении Зеленского есть люди, можно их назвать «ястребы», которые не поддерживают такую модель. В том числе они есть и в правительстве, например. Часть правительства точно. И тот же премьер Алексей Гончарук. И эти люди будут пытаться наоборот, выжидая своего времени, понемногу постоянно вносить какие-то противоречия в этот вопрос. Пока у Зеленского высокий рейтинг и пока многие находятся под этим «зонтиком» — вот эта политика небольшими шагами будет продолжаться. Но как только начнется какое-то падение рейтинга, я думаю, мы увидим даже внутри самой команды Зеленского часть людей, которая будет пытаться вернуться к той политике по отношению к России, которая звучала, например, последние годы во времена Порошенко.