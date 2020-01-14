Депутат Верховной Рады, экс-руководитель генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин прокомментировал изданию Украина.ру возобновление в Киеве судебного процесса над беркутовцами, которых до этого передали по обмену в ДНР и ЛНР

- Ренат Равельевич, сегодня начался суд над беркутовцами, которые по обмену уже находятся на территории ДНР и ЛНР. Получается, дело в их отношении не закрыто?

— По общему правилу суд должен рассматривать уголовные дела только с личным участием подсудимого. Исключение составляют дела так называемого специального производства, по которым суд разрешил «заочное» рассмотрение, то есть рассмотрение дела при отсутствии подсудимого. Дела в отношении беркутовцев к этой категории не относятся, а значит, без их личного участия они не могут быть рассмотрены.

- Каковы судебные перспективы этого судебного разбирательства? Может ли оно закончиться в пользу беркутовцев?

— Если подсудимые добровольно явятся в суд и примут участие в процессе, суд может принять одно из двух решений: постановить либо обвинительный, либо оправдательный приговор. Если не явятся — будут объявлены в розыск с изменением меры пресечения на более строгую. Я думаю, мало кто сегодня верит в то, что беркутовцы добровольно явятся в суд и позволят власти судить себя и ещё раз отправить за решетку. Боевик Майдана на допросе рассказал, как из его карабина расстреливали «Беркут» — видео © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

- Когда же все-таки в деле по поводу убийств на евромайдане будет поставлена точка? Что для этого нужно сделать?

— Украинская власть должна отказаться от продолжения преступной политики прежнего режима и начать действовать справедливо. Необходимо дать правовую оценку не только действиям беркутовцев, но также и действиям тех, кто, прикрываясь массовыми акциями протеста на Майдане, захватил власть в стране для собственного обогащения. Тех, кто для сохранения захваченной власти объявил АТО и использовал армию против собственного народа на Донбассе.

Тех, кто обогащался на войне и по этой причине не прекращал её пять лет и не прекращает сегодня. Это всё имеет значение для оценки действий не только беркутовцев, но и их начальников, а также руководства страны.

А кроме того, нужно установить тех, кто убивал самих беркутовцев, кто стрелял в правоохранителей и по чьему приказу, и только после этого дать правовую оценку всем этим фактам. А вот тогда уже и в деле беркутовцев может быть поставлена точка.