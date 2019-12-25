Суда-трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter, принадлежащие швейцарской компании Allseas, приостановили работу над «Северным потоком — 2» из-за санкций США, принятых в рамках военного бюджета на 2020 год. О политической, юридической и экономической подоплеке происходящего издание Украина.ру побеседовало с политологом Маратом Башировым

Гаспарян объяснил, почему строительство «Северного потока – 2» доведут до конца © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк - Марат Фаатович, по какой именно причине Вашингтон ввел санкции против европейских компаний в увязке с оборонным бюджетом?

— Это был единственный документ, по которому конгрессмены могли провести санкционный пакет прямого действия. Не принять военный бюджет президент Трамп не мог по нескольким причинам. В частности, там были выделены средства для строительства стены между США и Мексикой (а это часть его предвыборной программы).

Поэтому конгрессмены нашли такую лазейку, включив санкции в военный бюджет. Это федеральный закон, соответственно они тут же вступили в действие.

- Как это соотносится с мнением о том, что США якобы отказывается от своих геополитических амбиций, будет проводить более прагматичную внешнюю политику и настроена наладить отношения с Москвой?

— Ну, слушайте, там идет сложная политическая борьба, в 2020 году состоятся президентские выборы. Для Трампа этот закон вообще был компромиссом. Он не увидел ничего страшного для отношений с Россией в принятии этого закона.

А для его противников это был единственный вариант подтвердить, что они более агрессивно настроены к России, нежели республиканцы. Это просто отражение внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

- Какие еще у США есть аргументы, чтобы помешать строительству газопровода?

— Ближайших законов вроде военного бюджета в ближайшее время конгресс уже принимать не будет. Что касается остальных документов, то если Трампу какие-то пункты не понравятся, он может их исключать и федеральный закон не подписывать. Плюс его не будет утверждать сенат.

Да, для Трампа эта ситуация не очень хороша, потому что у него изъяли часть полномочий. Все-таки санкционную политику определяет в первую очередь президент США. Ему не очень нравится, что его вынудили согласиться с этим санкционным пакетом.

Дальше все будет гораздо сложнее. При этом у него через какое-то время может появиться аргумент о том, что, несмотря на эти санкции, Германия и Россия достроили газопровод, что эти меры оказались пустым действием, которые ухудшили отношения США с их европейскими союзниками.

- Какую роль в этой истории играет Украина, и к каким последствиям это может для нее привести?

— Украина заключила договор с Россией на транзит газа в Европу. Пока нет контракта на прямые поставки. Это будет второй договор, и он станет возможен, только когда Киев сможет отозвать все иски.

Это очень сложно, потому что сейчас Рождество, и в Европе все отдыхают. Реально они могут что-то делать через пару недель. Суды тоже по щелчку пальцев ничего не сделают. Можно только подать заявление на отзыв, а когда его начнут рассматривать, неизвестно. Украина заключает договор только на транзит газа.

Марунич: «Действия властей США напоминают политическое помешательство» © РИА Новости, Нина Зотина

Есть определенная компенсация в 2,9 млрд, но, как сказал замминистра РФ Дмитрий Козак, это капля в море. То есть Украина, предоставив возможность прокачивать балансирующий газ (когда есть пики, надо догнать), позволила России и «Газпрому» избежать исков со стороны европейских покупателей.

Контракты на продажу длинные, а этот газ нужно доставить. С этой точки зрения я согласен с Козаком, что это капля в море. Плюс Украина получила возможность поддерживать свою ГТС в работоспособном состоянии, пусть даже с потерей объема и потерей тарифа.

- Возможны ли какие-то теракты, диверсии и провокации, способные остановить работу газопроводов?

— Все эти газопроводы хорошо охраняются. Они находятся в территориальных водах европейских государств. Плюс система безопасности подразумевает, что даже в случае каких-то прорывов происходит блокировка. Там через определенные промежутки стоят станции, которые перекрывают давление газа.

К тому же это будет чрезвычайным происшествием. Евросоюз очень внимательно относится к экологии, и даже эти санкции, которые ввели США через военный бюджет, оговаривали, что даже те компании, которые попали под ограничительные меры, могли включаться, чтобы свести на нет экологические риски.

Какое-то сумасшедшее действие может произойти, черный лебедь может прилететь, но, во-первых, это все быстро исправят, а во-вторых, это будет грандиозный скандал. Это нечто схожее с военным нападением на страну.