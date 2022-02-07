В этот день в 1867 году во Львове было создано польское гимнастическое общество «Сокол». Позже оно расширило свою деятельность далеко за пределы Галичины, а его члены воевали в различных польских вооружённых формированиях

В эпоху массовых призывных армий государства Европы поддерживали создание молодёжных спортивных организаций, рассматривая их в качестве бесплатной структуры начальной воинской подготовки. Не была исключением и Австрия, позже Австро-Венгрия, которая стала родиной гимнастического общества «Сокол», действовавшего в нескольких славянских провинциях империи. День в истории. 4 ноября: во Львов пришёл первый поезд, реализовав планы Ротшильдов © Public domain

Основателем «соколиного» движения стал этнический немец, осознавший себя чешским патриотом, — Мирослав (Фридрих) Тырш. 16 февраля 1862 года он вместе с Йиндржихом Фюгнером по примеру немецких гимнастических обществ создал организацию «Пражский сокол». Поскольку Мирослав Тырш исповедовал не только идеи чешского национализма, но и панславизма, то для членов организации была создана форма, объединявшая славянские и революционные элементы: коричневые русинские штаны, польскую революционную куртку, традиционную черногорскую шапку и красную гарибальдийскую рубашку.

Уже в первые месяцы деятельности «Сокол» расширился за пределы Праги — сначала в Моравию, став «Чешским соколом», а затем в Крайну (ныне Словения), где в 1863-м была основана организация «Сокола», объединявшая словенцев («Хорватский сокол» был создан в Загребе только в 1874-м). Во время австро-прусской войны 1866 года обучение в «Соколе» стало более военизированным.

Именно после поражения Австрии в войне с Пруссией к созданию своего «Сокола» начали готовиться поляки во Львове. Другим толчком к этому послужило поражение польского восстания 1863-1864 годов в Российской империи, причиной чего многие считали, в том числе, слабую физическую подготовку повстанцев.

Осенью 1866 года львовские студенты Клеменс Жукотынский и Людвик Гольтенталь решили основать в родном городе спортивное общество по образцу «Чешского сокола».

Они заручились поддержкой бывшего майора повстанческих войск Ян Жаплахты-Запаловича, начальника львовской пожарной охраны Павла Прауна, редактора местной «Народной газеты» Яна Добржанского и доктора Юзефа Миллерета, личного врача тогдашнего губернатора Галичины — польского графа Агенора Голуховского. Кроме того, в организационный комитет вошёл и депутат Палаты господ Австрийского парламента Альфред Юзеф Потоцкий. День в истории. 11 февраля: во Львове появилась предтеча массовых организаций украинских националистов © vesparevenge.ru

Днём основания организации считается 7 февраля 1867 года, когда австрийские власти зарегистрировали устав «Польского гимнастического общества» (слово «Сокол» в его названии официально появится только через два года). Его лозунгом стали слова «В здоровом теле — здоровый дух», а первым главой — Юзеф Миллерет, которого в 1869-м сменил на этом посту Ян Добржанский.

Польские историки подчёркивают, что именно Добржанский, который выступал за принципиальную аполитичность «Сокола», спас общество от запрета властями, которые в те годы закрыли ряд польских организаций во Львове.

Сразу же после создания «Сокол» организовал занятия по фехтованию, которые проводил Ахилл Мари, и по гимнастике — инструкторами были сотрудники львовской пожарной охраны под общим руководством доктора Венаты Пясецкого. По договору с Львовским городским советом активисты «Сокола» проводили занятия гимнастикой в народных школах и для кандидатов в учителя.

Со временем «Сокол» освоил все виды физического воспитания — лёгкую атлетику, езду на велосипеде, плавание, катание на коньках, стрельбу и т. д. Если поначалу большинство членов организации были взрослыми людьми, то с каждым месяцем деятельности в её рядах появлялось всё больше молодёжи, в том числе и девушек.

Значительную поддержку «Соколу» оказал упомянутый Альфред Юзеф Потоцкий, который в 1875-1883 годах был губернатором Галичины. Кстати, это именно он в 1888-м начал строительство знаменитого дворца Потоцких во Львове (ныне — галерея искусств и одна из резиденций президента Украины). Битва за Львовский университет. За что поляки убили украинского студента © retroua.com

Поначалу «Сокол» действовал только на территории Львова, однако позже новый закон об организациях позволил им создавать филиалы.

Первые «гнёзда» (отделения) «Сокола» за пределами столицы Галичины открылись в 1884-м — в Станиславове (ныне Ивано-Франковск) и Тарнуве. В следующем году появились «гнёзда» в Кракове, Перемышле, Тернополе и Коломые, в 1886-м — в Жешуве, в 1887-м — в Ясло, Вадовице и Новом Сонче, в 1889-м — в городах Ярослав и Санок, а в 1892-м — в Кросно.

В 1892 году все они были соединены в организацию под названием «Союз польского сокольства» с центром во Львове. К тому времени львовский «Сокол» имел роскошную резиденцию на улице Зиморовича (ныне Дудаева), которую в 1882-1884-м построили специально для этой организации. Ныне тут находится один из корпусов Львовского университета физической культуры.

Стоит отметить, что «гнёзда» польского «Сокола» открывались и на других землях бывшей Речи Посполитой, находящихся в составе Германской (Познань, Вроцлав, Катовице) и Российской империй (Сосновец). Позже поляки-эмигранты создали отделения «Сокола» в разных городах Германии, Франции, Бельгии, Бразилии, Канады и США.

А 14 июля 1894 года польский «Сокол» вошёл в историю сразу двух стран — которых тогда, правда, не было на карте Европы.

В этот день на новом стадионе британского стиля, построенном в Стрыйском парке Львова, состоялся футбольный матч между командами львовского и краковского «Сокола». Ныне в Киеве и Варшаве его называют первым футбольным матчем на территории, соответственно, Украины и Польши. При этом члены украинского «Сокола», созданного во Львове только 11 февраля 1894-го, на том легендарном матче в лучшем случае сидели на трибунах. Чей Львов? Как поляки с украинцами сражались за столицу Галичины © commons.wikimedia.org,

В ХХ веке польский «Сокол», как и «сокольские» организации других славянских наций империи, начал становиться всё более военизированным.

Переломным моментом в истории польского «Сокола» стал «Грюнвальдский слёт» общества в Кракове в 1910 году, посвящённый 500-й годовщине победы над крестоносцами под Грюнвальдом. В этом слёте приняли участие более 7 тысяч участников, в том числе 781 из-за пределов Австро-Венгрии. Именно на нём состоялась презентация «Военизированной дружины», которую подготовил во Львове Станислав Ровиньский, и было принято решение создавать такие структуры во всех филиалах организации.

К началу Первой мировой войны самые многочисленные «Военизированные дружины» были подготовлены при львовском «Соколе». Они занимались строевой и тактической подготовкой, а также стрельбой.

Экскурсии «соколов» в горы все чаще напоминали военные учения, а кульминацией этих приготовлений стал Львовский слет «Сокола» летом 1913 года, когда «Военизированные дружины» под командованием капитана австро-венгерской армии Юзеф Галлера провели мобилизацию и сосредоточение своих подразделений и организовали учения, имитирующие оборону Львова от русских войск.

Когда началась Первая мировая война, Вена дала добро на формирование двух Легионов Польских — Западного в Кракове и Восточного во Львове.

Однако Восточный легион, в котором доминировали выходцы из «Сокола», был распущен австрийцами, потому что «соколы» отказались принести присягу на верность императору Францу Иосифу I. Они заявили, что готовы проливать кровь только как Войско Польское, с гарантией того, что это принесёт пользу польскому народу. Правда, более тысячи львовских «соколов» во главе с Юзефом Галлером всё же присоединились к Западному легиону, где составили костяк 2-й «Карпатской», или «Железной» бригады. Против германцев, украинцев и большевиков. Как польские корпуса Русской армии на Украине воевали © Public domain

Юзеф Галлер, который в австро-венгерской армии дослужился до полковника, в 1918-м вместе со 2-й бригадой Легионов Польских дезертировал, и на территории Украины влился в состав 2-го Польского корпуса, созданного на основе польских частей Русской императорской армии.

Но после разгрома этого корпуса под Каневом немецкими и австро-венгерскими войсками, которых пригласили киевские власти, Галлер инсценировал свою смерть в бою и бежал во Францию. Там он был назначен командующим Польской армии во Франции, известной под названием «Голубая армия» (по цвету мундиров, предоставленных французами), или просто «армия Галлера».

При этом основой личного состава «армии Галлера» также были воспитанники польского «Сокола» — только уже из Западной Европы, Латинской и Северной Америки.

Весной 1919 года эта армия оказалась на территории Галичины, где внесла решающий вклад в разгром вооружённых сил Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). В армии ЗУНР тоже было немало «соколов» — естественно, украинских, — в том числе прошедших всю Первую мировую в легионе Украинских сечевых стрельцов австро-венгерской армии. Но ведь польский «Сокол» был создан на 27 лет раньше…