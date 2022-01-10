Не только Казахстан. Как 98-я дивизия ВДВ остановила гражданскую войну в Бессарабии

Главным событием постновогодних новостей стала миротворческая операция сил ОДКБ в Казахстане. Стоит напомнить о том, что наиболее многочисленное воинское подразделение объединённой группировки имеет не только «украинские» корни, но и давний опыт предотвращения резни.

Речь идёт о 98-й гвардейской военно-воздушной дивизии, которая в 1969 — 1993 годах базировалась в Бессарабии (в украинской и молдавской частях региона).

Местом расположения штаба дивизии и большей части её подразделений являлся город Болград Одесской области. Здесь же в буджакских степях силами болградских десантников была проведена одна из наименее известных миротворческих операций, весьма напоминавшая знаменитый Приштинский марш-бросок российских миротворцев 1999 г. Кантемировцы. Откуда взялось имя прославленной танковой дивизии © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

По сути, в ходе «Буджакской» операции десантникам удалось предотвратить гражданскую войну в южных районах Молдавской ССР и расправу над компактно проживающим там тюркоязычным православным народом гагаузов.

Тем событиям предшествовало резкое обострение молдавско-гагаузских противоречий на фоне распада СССР. Недовольство гагаузов вызывал принятый в августе 1989 г. Верховным Советом Молдавии языковой закон. Согласно ему, статус государственного закреплялся только за молдавским языком, переводившимся на латинскую графику.

Ситуацию не сглаживала даже содержавшаяся там оговорка: «Молдавская ССР обеспечивает охрану и развитие языка гагаузской народности, большая часть которой проживает на территории республики».

150-тысячную общину гагаузов не устраивало то, что нормативный акт характеризовал её как «народность» (в то время этот этнос обладает литературным языком, полной социальной структурой, относительно многочисленной интеллигенцией, собственной политической элитой). Недовольство вызывало и то, что закон существенно ограничивал возможности не молдавского населения на рынке труда, особенно в сфере управления. Самоликвидация Советской Молдавии. Чему учит первый опыт создания национальной республики в Северном Причерноморье © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанк

Общественные объединения гагаузов стали выступать с инициативами создания национальной автономии. Но они не встретили понимания в Кишинёве. Республиканская пресса приступила к агрессивной кампании по дискредитации автономистских устремлений бессарабских тюрков.

12 ноября 1989 г. в городе Комрате (будущей гагаузской столице) состоялся Чрезвычайный съезд представителей гагаузского народа. Он провозгласил Гагаузскую АССР в составе МССР, обратился к высшим органам власти Молдавии и Союза ССР утвердить данное решение. Президиум Верховного Совета Молдавской ССР вполне прогнозируемо объявил решение антиконституционным.

Логика данного вердикта определялась тем, что создание Гагаузской Автономной Республики федерализировало Молдавию и осложняло процесс выхода последней из состава Советского Союза.

Новый состав избранного весной 1990 г. Верховного Совета Молдавии пошёл по пути реализации программы унионистов (сторонников присоединения Молдовы к Румынии). Была заимствована румынская государственная символика, русскоязычные стали вытесняться из госаппарата. 23 июня Кишинёв провозгласил государственный суверенитет и признал незаконным само образование Молдавской ССР (территория которой до 1940 г. принадлежала Румынии).

Гагаузская община была очень обеспокоена таким ходом событий, поскольку имела в своё время очень напряжённые отношения с Румынским государством.

19 августа на Съезде депутатов Гагаузии всех уровней было принято решение о создании Гагаузской Республики как самостоятельного субъекта СССР. То есть фактически провозглашался выход Гагаузии из состава Молдавии (официально называвшейся в тот период ССР Молдова). Бессарабская репетиция украинских майданов © rbnpress.info

Незадолго до того посланцы гагаузских районов (Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского) прекратили участвовать в заседаниях парламента Молдовы. На 28 октября 1990 г. были намечены выборы высшего органа государственной власти самоопределившейся республики.

Кишинёв ответил на эти шаги репрессиями.

Произошли аресты ряда активных организаторов гагаузского движения. Было выдвинуто требование отменить намеченные на юге выборы. Однако гагаузские элиты упорно сопротивлялись, их активно поддерживали простые граждане.

По мере приближения даты выборов в Верховный Совет Гагаузии политическое противостояние стало перерастать в силовой конфликт.

23 октября ультранационалистический Народный Фронт Молдовы собрал в Кишинёве многотысячный митинг своих сторонников и объявил о подготовке «Похода справедливости» на гагаузские районы. Началась запись в отряды волонтёров, всемерное содействие им оказывали органы власти, предприятия. Ректоры ВУЗов обязывались выставить группы добровольцев в 200 — 300 человек. Сформированное таким образом воинство составляло свыше 20 тыс. человек.

Гагаузы ответили на это усилением отрядов самообороны, возведением у своих городов и сёл фортификационных сооружений. Как бессарабские тюрки отстояли право на русский язык © РИА Новости, И. Зенин / Перейти в фотобанк

25 октября премьер-министр Молдовы и по совместительству лидер Народного Фронта Мирча Друк отдал команду к началу похода на Гагаузию. Волонтёры были вооружены преимущественно обрезками арматуры, но их сопровождали подразделения полиции с огнестрельным оружием и лёгкой бронетехникой. Непосредственное управление операцией по занятию Комрата и других населённых пунктов Гагаузии осуществлял министр внутренних дел Ион Косташ.

К вечеру того же дня основные силы карательной экспедиции достигли границ Гагаузии и взяли её в полукольцо (поскольку на юге регион граничит с Украинской частью Бессарабии). Тем не менее в условиях открытости межреспубликанских границ отряды молдавской полиции действовали и вдоль южных рубежей Гагаузии на территории Украины.

Планировалось, что молдавские колонны войдут в Гагаузию сразу с нескольких сторон. Это грозило кровопролитными столкновениями, поскольку и обороняющиеся сидеть сложа руки не собирались. О последствиях такого сценария свидетельствуют аналогичные межнациональные конфликты на постсоветском пространстве: человеческие жертвы, материальный урон, взаимное ожесточение, стойкая межэтническая вражда.

Однако, к счастью данный вариант развития событий не стал реальностью благодаря вмешательству тогда ещё советских десантников из Болграда.

К исходу 25 октября противоборствующие стороны приступили к прощупыванию позиций друг друга. Молдавские волонтёры организовывали разведывательные рейды, гагаузские ополченцы совершали ответные вылазки. Прозвучали первые выстрелы из винтовок и автоматов, а за тем и пулемётов. Но значительных жертв зафиксировано не было. Бессарабские болгары: на переднем крае борьбы за национальное равноправие © UAinfo

Вечером 26 октября стороны готовились к «генеральному сражению».

Верховный Совет Молдовы ввёл на территории гагаузских районов Чрезвычайное положение. Согласно ему, приостанавливалась деятельность местных советов, вводились ограничения на проведение массовых мероприятий, передвижение между населёнными пунктами.

В Комрате же собрался многолюдный митинг, решавший как противостоять неминуемому вторжению, командиры отрядов самообороны получали последние инструкции по организации обороны.

В тот момент, когда напряжение достигло максимума с юга на территорию Гагаузии въехала разведывательная рота одного из парашютно-десантных полков 98-й дивизии.

Колонна из нескольких боевых машин десанта с семью десятками бойцов проследовала прямо через Комрат. Местные жители восторжено встречали болградских десантников. Женщины плакали и обнимали солдат. Той же ночью советские военные заняли позиции на ключевых коммуникациях между гагаузскими и молдавскими районами ССР Молдова.

В 4 часа утра 27 октября колонны волонтёров под командованием Косташа попытались начать наступление, но упёрлись в блок-посты организованные десантниками. В тот же день молдавский парламент принял заявление с осуждением «нарушения территориальной целостности суверенной республики». «Надо ввести хотя бы один батальон». Как десантники из Одесской области погибли, возвращаясь из Карабаха © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

Москве же было заявлено, что Молдова отказывается от участия в работе над новым Союзным договором. Но это были политически обусловленные шаги. Относительно умеренная часть руководства Молдовы с облегчением восприняла такой исход «Похода справедливости» и поставила вопрос об отводе волонтёрских отрядов от границ Гагаузии.

Вскоре десантников 98-й дивизии на линии разграничения сменили Внутренние войска МВД СССР во главе с генерал-полковником Юрием Шаталиным. Причём просьбу о направлении Внутренних войск в район противостояния высказало руководство Молдовы (попутно настаивая на передаче полка Внутренних войск, дислоцированного в Кишинёве, под республиканскую юрисдикцию).

3 ноября 1990 г. в резиденции президента СССР Михаила Горбачёва состоялась встреча руководителей ССР Молдова, Гагаузии, а также Приднестровья. Было принято решение о создании согласительной комиссии между сторонами конфликта.

В том же месяце Верховный Совет Молдовы был вынужден принять закон о гарантиях прав национальных меньшинств. Из нормативных актов исчезла раздражавшая гагаузов характеристика как национальной группы. Гражданам республики гарантировалось равенство прав независимо от национальной принадлежности.

Тем не менее, в дни Августовского путча 1991 г. произошло новое обострение молдавско-гагаузских отношений. На новые аресты своих лидеров гагаузы ответили блокадой железнодорожного сообщения. Кишинёв вновь был вынужден отступить. Война в Новороссии задолго до Донбасса. Как был заморожен конфликт в Приднестровье © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Осенью 1991 г. был разработан проект закона о статусе Гагауз Ери (Гагаузского края). Новое административно-территориальное образование предлагалось наделить самоуправлением в решении социально-экономических вопросов, языками делопроизводства сделать молдавский, гагаузский и русский. После поражения унионистов на парламентских выборах в Молдавии в начале 1993 г. он был воплощён в реальность.

Так относительно легко было преодолено молдавско-гагаузское противостояние начало 90-х годов. Вероятно, примирение было бы гораздо более трудным, не предприми вечером 26 октября 1990 г. десантники 98-й дивизии 100-километрового марш-броска из Болграда в Комрат и не раздели они противостоящие стороны конфликта.

Спустя годы после тех событий «Буджакская» операция обросла массой легенд.

К примеру экс-спикер Верховного Совета Гагаузской Республики и Народного Собрания Гагауз Ери Михаил Кандигелян в своих воспоминаниях сообщает, что марш десантной разведроты не был санкционирован Министерством обороны СССР. Якобы решение принималось командующим дивизией, генерал-майором Валерием Востротиным с подачи начальника штаба, полковника Олега Бабича самостоятельно под предлогом плановых учений.

Другая версия, исходящая от гагаузских деятелей, состоит в том, что рейд был устроен под предлогом поиска дезертиров.

Однако официальные объяснения между Министерством обороны СССР и руководством Молдовы свидетельствуют, что эта операция проводилась с разрешения Москвы и ставила целью обеспечение безопасности военкоматов в гагаузских районах.

Дальнейшая судьба руководителей 98-й гвардейской дивизии ВДВ, возглавивших её «российскую» и «украинскую» части, оказалась весьма символичной.

Основная часть парашютно-десантных полков, вместе со штабом дивизии, её знамёнами и наградами в 1992 — 1993 годах была передислоцирована в Российскую Федерацию. Переформированная 98-я дивизия стала базироваться в Иваново и Костроме. «Киев становится на позиции Тирасполя». Как Украина добивалась федерализации западного соседа © commons.wikimedia.org, Raymond Zoller

Вострокин после учёбы в Академии Генштаба работал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям РФ, возглавлял группировку МЧС во время контртеррористической операции в Чечне. После выхода в отставку дважды избирался депутатом Государственной Думы РФ. В настоящее время является лидером Союза десантников России.

Бабич по семейным обстоятельствам остался в Болграде, где возглавил Первую аэромобильную дивизию Украины, созданную на основе оставшейся части 98-й дивизии.

На его глазах происходило уничтожение некогда превосходной материальной базы десантников в Бессарабии, массовые увольнения боевых офицеров. В 1998 г. Бабич написал рапорт об отставке, а в 2003 г. Первая аэромобильная дивизия Украины была расформирована.

Не так давно 98-я гвардейская дивизия ВДВ вновь пережила «гагаузский» период истории уже на территории России.

В 2017 — 2020 гадах её возглавлял этнический гагауз, уроженец Молдавской ССР Николай Чобан. В настоящее время генерал-майор Чобан является заместителем начальника штаба ВДВ России, а значит также видимо имеет отношение к миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане.