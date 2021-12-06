6 декабря 1656 года в замке Раднот, принадлежащем трансильванскому князю Дьёрдю II Ракоци, был подписан договор о разделе Польши между Трансильванией, Швецией, Литвой, Бранденбургом и Войском Запорожским. Казалось, что дни Польши сочтены и Речь Посполитая будет разделена соседями на полтораста лет раньше.

6 декабря 1656 года в замке Раднот, принадлежащем трансильванскому князю Дьёрдю II Ракоци, был подписан договор о разделе Польши между Трансильванией, Швецией, Литвой, Бранденбургом и Войском Запорожским.

Ослабленная восстанием Богдана Хмельницкого и войной с Русским царством, Польша в июле 1655 года подверглась ещё и вторжению шведов. Была ли Переяславская рада воссоединением Украины с Россией © oknasocrealisma.com

Швеция, находящаяся на волне общего подъёма своего могущества в Северной Европе и стремящаяся превратить Балтийское море в своё «внутреннее озеро», объявила войну Речи Посполитой. Шведские войска, двигаясь с севера на юг, так быстро взяли Варшаву, Краков и ряд других более мелких польских городов, что в историю эти события вошли как «шведский потоп» или просто «Потоп». Речь Посполитая, католическое государство, оказалась на грани гибели и захвата протестантской Швецией.

Это крайне обеспокоило католическую Габсбургскую династию, правившую в Священной Римской империи.

В то же время на востоке Речи Посполитой русские войска, заняв уже почти всю Литву и часть польских земель, подходили к Люблину. Поскольку вести войну на два фронта Польша более не могла, нависла реальная угроза раздела польско-литовского государства между Швецией и Русским царством.

Король Ян II Казимир, который бежал в австрийскую Силезию, через посредничество императора Священной Римской империи Фердинанда III Габсбурга, обратился к царю Алексею Михайловичу с предложением перемирия и переговоров о мире и новых границах.

Нужно также учесть, что Великий гетман Литовский Януш Радзивилл 20 октября 1655 года заключил с королём Швеции Карлом Х Густавом Кейданский договор, по которому признал власть Швеции над Великим княжеством Литовским. Этим были сведены на нет все военные успехи русско-казацких сил в Великом княжестве Литовском, что неизбежно втягивало Русское царство в конфликт со Швецией. При этом шведский король, стараясь снискать симпатии польской шляхты, обещал ей помощь «против Москвы и казаков». Чья Молдавия? Как Переяславская рада установила новый геополитический порядок на юге Восточной Европы © Картина М. Хмелько

В сложившейся ситуации дипломатам императора Фердинанда III удалось склонить Русское царство, а позже и Данию вступить в войну со Швецией, чтобы не допустить её усиления и попытаться пересмотреть итоги неудачных войн (Русско-шведской войны 1610-1617 и Датско-шведской войны 1643-1645).

Ввиду реальной опасности столкновения с объединёнными литовско-шведскими войсками, царь Алексей Михайлович в мае 1656 года решил нанести упреждающий удар по шведам.

К тому времени шведская экспансия на земли Речи Посполитой происходила с переменным успехом.

Вернувшийся на родину король Ян II Казимир собрал польские войска во Львове, и в начале июля 1656-го ему даже удалось отбить Варшаву. Но через месяц её опять заняли шведские войска, которым на помощь пришли подразделения курфюрста Бранденбурга Фридриха Вильгельма.

Карл Х и Фридрих Вильгельм ещё 25 июня 1656 года заключили военный альянс против Речи Посполитой, согласно которому курфюрсту бранденбургскому передавались в наследственное владение Познаньское, Калишское, Серадзское и Ленчицкое воеводства, а также Вармия и Велюнская землю. Бранденбургские гарнизоны были введены в эти воеводства, а шведские гарнизоны их покинули. День в истории. 8 ноября: русские войска прекратили осаду Львова © commons.wikimedia.org, Артур Орльонов

Летом-осенью 1656 года в сражениях разного масштаба в разных регионах Речи Посполитой побеждали то поляки, то шведы с германцами, но ощутимого преимущества ни у одной из сторон не было.

Кроме этого, к вступлению в польско-шведскую войну готовилось ещё одно протестантское государство — Трансильвания, одно из венгерских княжеств.

Трансильванский князь Дьёрдь II Ракоци, начиная с 1648 года, претендовал на польский королевский трон, и неоднократно пытался договориться с Богданом Хмельницким о совместных действиях против Речи Посполитой. Эти контакты активизировались после того, как в августе 1656-го в городке Нямежис под Вильно (ныне Литва) начались мирные переговоры между Русским Царством и Речью Посполитой, куда представителей Хмельницкого не допустили — причём по настоянию польской стороны.

Как писал позже отец Ивана Выговского, Остафий Выговский, королевские и царские посланники в Вильне трактовали двадцать казацких дипломатов, по их словам, «как псов у церкви Божьей».

Обиженный Хмельницкий отправил в столицу Трансильвании, город Альба-Юлию (ныне Румыния), генерального есаула Ивана Ковалевского и писаря Генеральной военной канцелярии Войска Запорожского Ивана Грушу с полномочиями заключить военный союз с князем Ракоци. Соответствующий договор был подписан 7 сентября 1656 года, по нему Трансильвания и Войско Запорожское обязывались предоставлять друг другу военную помощь, заблаговременно сообщать об агрессивных намерениях третьей стороны, проявлять неприязнь к государствам, враждебно настроенным к союзнику, тайно не нарушать условий договора.

При этом Хмельницкий, конечно же, не информировал Ракоци о своей грамоте царю Алексею Михайловичу по поводу мирных переговоров с поляками, в которой гетман писал, что «как за исконивечных предков вашего царского величества святые памяти блаженных княжат российских было, и ныне будет, чтоб рубеж княжества Российского по Вислу реку был, аж до венгерские границы». Другое письмо запорожцев турецкому султану. Как Богдан Хмельницкий строил отношения с Османской империей © И. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1889-1896). Из коллекции Харьковского художественного музея

Правда, в Москве придерживались более адекватного подхода, и 4 октября 1656 года русское правительство выдвинуло проект демаркации, по которому крайними западными территориями Гетманщины должны были стать Волынь и Подолье до реки Буг.

3 ноября 1656 года между Царством Русским и Речью Посполитой было подписано «Виленское перемирие», в котором границы между государствами так и не были определены.

Но гетманские послы во главе с сотником Романом Гапоненко, не имея данных о результатах переговоров, поверили дезинформации польских дипломатов о том, что Гетманщина вновь передается под власть Польши, а в случае неповиновения казаков русские войска выступят против них сообща с польскими. Эту информацию они и привезли Хмельницкому. Остафий Выговский утверждал, что Хмельницкий, услышав это, «яко шаленый, который ума уступился, заволал», и молвил: «Уже, дети, об этом не печальтесь! Я уж знаю, что делать: надо отступить от руки царской, а пойдем туда, куда Верховный Владыка повелит: не только под христианского государя, а хоть и под басурмана».

Правда, в тот раз до «басурман» не дошло, — Гетманщину под власть Османской империи передаст только Пётр Дорошенко, — а вот договор с протестантскими государствами то ли православный, то ли католик Хмельницкий подписал уже 6 декабря 1656 года.

В тот день в трансильванском городе Раднот (ныне Ернут в Румынии), в замке князя Дьёрдя II Ракоци был подписан договор между Трансильванией, Швецией, Бранденбургом, Литвой и Войском Запорожским о будущем разделе Польши. Гельветская церковь восточных кресов. Краткая история протестантизма в польской Украине © commons.wikimedia.org, MichalPL

Согласно документу, Дьёрдь II Ракоци должен был получить южные польские территории, преимущественно Малопольшу (включая Краков), Карл X Густав — Королевскую Пруссию, Куявы, северную Мазовию, Жемайтию, Курляндию и Инфланты, Фридрих-Вильгельм — Великопольшу, Богуслав Радзивилл — Новогродщину (ныне Белруссия), а Богдан Хмельницкий — юго-восточные части Коронных земель Польши. Все стороны Раднотского договора, за исключением казаков, были протестантами, при этом польские источники отмечают, что в подготовке этого документа активное участие принимали также польские протестанты — так называемые «Польские братья».

Стоит отметить, что физически Раднотский договор подписывали посланники лишь двух государей — Генрих фон Штернбах и Готтард Веллингк от имени короля Швеции Карла Х Густава, который представлял также Бранденбург и Литву, и Янош Кемени и Михай Микеш от имени князя Трансильвании Дьёрдя II Ракоци, представлявшего, в том числе, интересы Войска Запорожского. Потому неудивительно, что в статье 6-й договора сказано, что земли, которые отойдут казакам, будут конкретно определены позже — в отличие от тех польских территорий, которые предназначались другим государствам.

Несмотря на подобный статус «младшего брата», уже в январе 1657 года Хмельницкий отправил в распоряжение Ракоци 10-тысячный корпус под командованием киевского полковника Антона Ждановича, который был назначен наказным гетманом над Киевским, Белоцерковским и Переяславским полками. 25-тысячная трансильванская армия, в состав которой, кроме 10 тысяч венгров, входили также немцы, молдаване, валахи и сербы, соединилась с казаками в феврале 1657-го южнее Львова.

Этот город союзники взять не смогли, но при этом их войска беспощадно грабили всё вокруг по мере своего продвижения в глубь польской территории. Первый гетман-изменник. Путь к власти Ивана Выговского © Public domain

В марте соединённая трансильванско-казацкая армия двинулась в направлении Кракова, который осаждали поляки во главе с великим коронным маршалом Ежи Себастьяном Любомирским, надеясь выбить из города шведский гарнизон. Узнав о подходе венгров и казаков, Любомирский отступил, и Краков перешёл под власть Ракоци 29 марта 1657 года.

В это время Карл Х во главе своей армии двинулся маршем из Пруссии на Польшу, и 12 апреля войска под командованием короля Швеции и князя Трансильвании соединились под городом Чмелюв.

Они взяли Люблин, Брест, а 9 июня 1657 года Дьёрдь II Ракоци и Карл Х Густав во главе союзной армии вступили в польскую столицу. Варшава была разграблена и сожжена, а шляхта, духовенство и многие горожане перебиты. Неудивительно, что во время грабежей особенно отличились казаки.

В свою очередь, в середине июня Любомирский со своей 4-тысячной дивизией вторгся в Трансильванию и опустошил наследственные владения князя Ракоци.

12 июня 1656 года Карл Х Густав вместе со шведской армией под Варшавой отделился от Дьёрдя Ракоци и отправился на север, получив информацию о готовящемся нападении Дании. В этих условиях князь Ракоци и полковник Жданович приняли решение поспешно отходить из Варшавы на Волынь и Подолию, чтобы собрать здесь большое войско. Под командованием Ракоци оставалось 16 тысяч своих войск и 6 тысяч казаков.

К тому времени был заключён военный договор между Австрией и Речью Посполитой, направленный против шведского короля Карла Х Густава. Новый император Леопольд выслал на помощь польскому королю Яну II Казимиру семнадцатитысячную австрийскую армию под предводительством фельдмаршалов Мельхиора фон Гацфельдта и Раймунда Монтекукколи. День в истории. 7 февраля: казаки провели в Переяславе «раду - не в раду» и развязали Руину © ru.wikipedia.org / ru.wikipedia.org / Перейти в фотобанк

Однако войска Ракоци, передвигающиеся по территории Галичины, разбили сами поляки.

11 июля под Магеровом, к югу от Львова, Стефан Чарнецкий настиг и внезапно напал на трансильванско-казацкое войско. Вначале авангард поляков захватил вражеский обоз, двигавшийся за войском без охраны. Ракоци отправил свой арьергард на поляков, которые были разбиты и отступили. Затем к Магерову прибыл лично Чарнецкий с главными силами, и с марша ударил на трансильванцев и казаков. Польская атака заставила Ракоци отступить к Жолкве. Поляки одержали победу и уничтожили арьергард Ракоци, отбив у противника две тысячи возов с военным имуществом и награбленным в Польше добром.

А на следующий день поляки вновь догнали врага во время переправы через реку Полтву, загнав значительную часть сил Ракоци в болота, при этом многие трансильванцы утонули.

Сложно сказать, каким был бы исход этой экспедиции, если бы не казаки.

Хотя полковник Жданович собирался и дальше выполнять союзнический долг, но его подчинённые, уставшие от войны и подавленные неудачами, были разгневаны. Когда союзники подошли к Меджибожу, казацкий корпус взбунтовался. Казаки стали угрожать смертью Антону Ждановичу, если тот попытается заставить их продолжать поход. В результате казаки разошлись по домам, а Жданович бежал в Киев, и некоторое время скрывался в одном из монастырей.

Трансильванский князь Дьёрдь II Ракоци, оставленный казаками, не имел ни малейшего шанса противостоять противнику. Украинские мифы. Эпическая битва под Конотопом © atr.ua

20 июля под Чёрным Островом польско-литовские войска опять настигли и полностью окружили войско Ракоци. 22 июля 1657 года в Меджибоже князь Трансильвании Дьёрдь II Ракоци был вынужден сдаться, и подписал мирный договор с Речью Посполитой. Он отказался от претензий на польский престол и обязался заплатить огромную контрибуцию. Ракоци также обязался вывести свои гарнизоны из Бреста и Кракова.

Уходя в Трансильванию, под Скалатом (ныне Тернопольская область) Ракоци со своим войском был полностью окружён татарской ордой под командованием крымского хана Мухаммед-Гирея.

31 июля 1657 трансильванский князь попытался вырваться из окружения, но был наголову разбит превосходящими силами крымского хана. Сам Дьёрдь II Ракоци прорвался и вернулся в Трансильванию с небольшим отрядом охраны в 400 человек, а остальная его армия попала в татарский плен.

Польские источники считают, что именно провал похода Ракоци наряду с «Виленским» перемирием и начавшейся в июне 1657 года войны между Данией и Швецией, привели к тому, что Раднотский договор так и не был реализован.

Но парадокс истории состоит в том, что он стал предтечей для трёх разделов Речи Посполитой в XVIII веке — правда, между совсем другими государствами. Именно вследствие этих разделов значительная часть бывших польских земель находится ныне в составе Украины.