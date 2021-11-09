Гимнаст из Бухенвальда. Как паренёк из Мариуполя стал легендарным советским олимпийским чемпионом

9 ноября 1921 года на Донбассе в 30 километрах от Мариуполя в маленьком селе Красноармейское в семье донского казака и гречанки родился мальчик, которому было уготовано судьбой войти в историю мирового спорта. Кстати, его родину уже в наше время украинские власти переименовали в Крещатицкое, но власти ДНР это название не признают.

Мальчика назвали Виктором. Вскоре его отец Иван Чукарин перевёз семью в Мариуполь, где его подросший сын и пошёл в школу. Физкультуру ему преподавал Виталий Поликарпович Попович, человек искренне влюблённый в спортивную гимнастику. Благодаря ему Виктор попал на стадион, где его воображение поразили атлетически сложенные спортсмены, которые проделывали невероятные трюки на кольцах, брусьях, перекладинах. День в истории. 2 сентября: в Киеве исполнили национальный танец с граблями в вышиванках и открыли Олимпиаду © скриншот видео

Впечатлённый увиденным мальчишка, вернувшись домой, раздобыл старую ржавую трубу, долго счищал с неё ржавчину, а потом соорудил себе из неё брусья, на которых стал отрабатывать увиденные на стадионе упражнения. Заметив неподдельное рвение парнишки, учитель Попович отвёл его в спортивную секцию.



Тем временем в дом Чукариных пришла беда. Украина переживала не самые лучшие годы, республику потряс голод 1932-33 годов, затем начались репрессии 1937-39 годов.

Отец семейства выбивался из сил, пытаясь прокормит жену и троих детей. В письме кому-то из родственников в Румынии он пожаловался на бедственное своё положение и попросил помочь продуктами. Его письмо попало в руки цензора, затем его переправили в компетентные органы. Вскоре Ивана Чукарина арестовали, и больше родные его не видели.

Виктору к тому времени уже исполнилось 16. Он стал сыном «врага народа», но этот статус на его судьбу особо не повлиял.

После Школы младший Чукарин поступил в Мариупольский металлургический техникум, но продолжал серьёзно заниматься гимнастикой, и в конце концов решил связать свою судьбу с большим спортом.

В 1939 году он перевёлся в Киевский техникум физкультуры, где познакомился со знаковым для советской гимнастики человеком — Аджатом Ибадулаевым, абсолютным чемпионом СССР в сезоне 1939-40 гг. Бывший штангист, тот продвигал в гимнастике силовые тренировки, демонстрируя перспективность своего метода собственным примером. Он приметил талантливого паренька и предложил заниматься вместе. Как легендарный капитан киевского «Динамо» прошел тюрьму, но избежал «Матча смерти» © footboom.com/из семейного архива Щегоцких

Тренировки проходили по два раза в день и вскоре дали результат. Уже через год Чукарин стал чемпионом УССР и заслужил звание мастера спорта. Перед ним открывались широкие перспективы, но всё разрушила неожиданно грянувшая в июне 1941 года война.

Виктора мобилизовали и определили служить наводчиком орудия в 1044-й полк 289-й дивизии 26-й армии. Он сражался на Каневском плацдарме, отступал на левый берег Днепра, и, как и десятки тысяч его товарищей по несчастью, очутился в Киевском котле. В районе Полтавы с ранением в голову он попал в плен.

Дальше последовала череда пересыльных лагерей. На руке Виктору оккупанты набили татуировку с номером 10491, который на четыре долгих года заменил ему имя.

Виктора немцы использовали на тяжёлых работах в качестве раба на Украине, в Эстонии, в Польше, и везде кормили крайне скудно, от чего организм постепенно истощался. Если бы не предвоенная физическая подготовка, до 1945 года Чукарин бы не дожил. Всего он сменил 17 лагерей, в том числе и печально известный Бухенвальд.

Наконец его этапировали в Германию в отстоявшую на 60 километров от Гамбурга небольшую деревушку Зандбостель — во время войны там располагался концлагерь. Виктора распределили на работу в рыбацкий посёлок Каппель-Нойфельд. «Матч смерти». Что на самом деле случилось в Киеве в августе 1942 года © кадр из фильма "Матч" / Kinopoisk.ru

Он соврал, что до войны работал в колхозе, чтобы попасть на работы в какое-нибудь сельхозпредприятие или в семью бюргеров. Там был хоть какой-то шанс выжить, подобрав еду на поле, или выдернув что-то из корыта у свиней. За годы рабства и постоянного недоедания силы юноши истощились и были на пределе.

Слова Чикарина никто особо не проверял, и он попал в услужение к семье немецких землевладельцев по фамилии Брюнс. Здесь обман Виктора вскрылся: «Я не умел ни доить, ни косить траву. Конечно, фрау Брюнс это сразу заметила. Но она не выдала меня, а направила на поле, чтобы прореживать репу». Этой репой пленный советский солдат и подкормился. У него появились силы, позволившие возобновить тренировки.

За время плена он неплохо выучил немецкий язык, и даже видел тренировки немецких гимнастов, которые до войны в мировом спорте занимали позиции лидеров. В благодарность за своё спасение от голодной смерти Чукарин сделал из соломы шкатулку, которую подарил своим хозяевам. Вскоре его у них забрали обратно в концлагерь.

В самом конце войны Виктор чуть не погиб, его спасла случайность.

Заключённых концлагеря погрузили на заминированную баржу и отбуксировали в море, где она должна была взорваться. Однако взрывной механизм почему-то не сработал, и пленников спустя несколько дней, освободил проплывавший мимо баржи британский катер. Впоследствии Чукарин не раз говорил: «Эту дату я всегда праздную как второй день рождения».

В октябре бывший узник вернулся в родной Мариуполь. 10 сентября. Освобождение Мариуполя © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Плен изменил Виктора до неузнаваемости, он весил всего 40 килограмм. Когда он пришёл к тому месту, где был его дом, чуть не закричал от ужаса — дома не было, вместо него громоздилась только гора битого кирпича. Увидев тощую фигуру Чукарина соседи его сначала не узнали, а потом долго причитали: «Теперь не сможешь больше свою физкультуру делать». У них удалось узнать, что семья цела, и живёт пока в хате у бабушки в селе Старая Карань. Отмахав 50 километров по степи пешком, Виктор пришёл к хорошо знакомому с детства дому.

Дверь Чукарину открыла стройная девушка, ею оказалась младшая сестрёнка Люся, которую Виктор видел последний раз 12-летней девчушкой. Юноша прошёл в хату, поклонился матери… а она его не узнала: «Вы часом, не с Будённовки будете?» «Мамо! Так то ж я вернулся!» Измученная горем женщина долго не могла поверить своему счастью. Она убедилась, что перед ней Виктор, только когда нащупала у него на макушке рубец, оставшийся с детства после неудачного падения со скирды соломы

Началась мирная жизнь. Чукарина приняли на работу на завод на должность инструктора по физкультуре. Он инициировал восстановление заводского тренировочного зала. Сам же, днём работая, по вечерам по 3,5 часа изнурял себя силовыми тренировками. Такой режим сохранялся следующие шесть лет — вернувшись домой, Виктор не мог подтянуться больше двух раз, и теперь хотел, как можно быстрее вернуть свою былую физическую форму.

Придя немного в норму Чукарин решил возобновить учёбу и спортивные выступления. Однако в Киевский институт физкультуры он поступить не смог, не набрал положенных балов, и тогда отправился пытать счастья во Львов в только что открывшемся в этом городе аналогичном ВУЗе.

На первом послевоенном чемпионате СССР по спортивной гимнастике в 1946 году Чукарин занял 12-е место. Для человека, прошедшего 17 концлагерей, весившего за год до соревнований 40 килограмм и подтягивавшегося всего два раза это было огромным достижением. Но Виктор так не считал и продолжал тренировки. Олимпийская чемпионка Лидия Иванова вспоминала: «Скоро дойдёт до района, где могила Канта». Как письмо из-под Львова определило судьбу символа Калининграда © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

«Он отшлифовывал каждый элемент, пусть он был совсем простым, пусть это была просто стойка или угол на брусьях, но он это делал так, что не придерёшься. Если угол, то идеально прямой, а не 97 градусов, не 82. Своей точностью он заложил такие высокие требования к исполнению».

Настойчивая упорная работа вскоре дала свои результаты, в 1948 году Виктор в 27 лет первый раз становится чемпионом СССР.

Тогда же решилась его личная жизнь — на сборах он познакомился с Клавой Зайцевой и сделал ей предложение. Через два года на свет появилась дочка Вика. Она стала для спортсмена талисманом. На соревнованиях каждый раз, подходя к снаряду, он шептал её имя и только после этого приступал к выполнению программы. Через четыре года родилась младшая дочь Ольга.

Семейные прибавления проходили на фоне череды головокружительных спортивных успехов. В 1949 году Чукарин становится абсолютным чемпионом Советского Союза. Следующие два года он повторяет этот успех.

Казалось бы, чего ещё надо? Но Виктор ставит перед собой новую амбициозную цель — победить на олимпийских соревнованиях.

Олимпиада 1952 года в Хельсинки во многом является знаковым историческим событиям.

Во-первых, Финляндия получила право на проведение олимпийских игр ещё в 1938 году вместо отказавшейся от этого права Японии. Состоятся они должны были через два года, но их проведению помешала разразившаяся в Европе Вторая мировая война. В результате вторые послевоенные игры олимпийский комитет решил провести в Хельсинки. День в истории 8 августа: умер знаменитый силач Иван Поддубный © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Во-вторых, это была первая олимпиада, участие в которой приняла команда из СССР.

Выступление советских мужской и женской сборных по спортивной гимнастике стало абсолютным триумфом.

Советские атлеты завоевали 22 медали, шесть из которых принёс Виктор. Четыре из них были золотыми. Единственная дисциплина, в которой он не взял медаль, были вольные упражнения. У Чукарина была большая грудная клетка, от чего он казался грузным и недостаточно изящным и лёгким, поэтому здесь призовое место ему не досталось.

Но он взял золото в упражнениях на «коне», в опорном прыжке, два серебра за кольца и брусья, взял золото в абсолютном первенстве и золото с его помощью взяла мужская сборная в командном зачёте. Из Хельсинки Виктор возвращался триумфатором, 4-кратным олимпийским чемпионом.

В 1952 году Чукарин был уже возрастным гимнастом — ему исполнился 30 лет. Казалось бы, пора на «покой», на тренерскую работу. Но не таким был потомок донского казака. Через два года он побеждает на Чемпионате мира-1954.

Этот успех ему дался нелегко. В середине соревнований после опорного прыжка он повредил палец. При последовавшем затем медобследовании врачи вдобавок обнаружили ещё и трещину в кисти. Современных замораживающих спреев у советской сборной не было, по-хорошему, нужно было сниматься с соревнований. Но для человека, прошедшего через ад 17-ти концлагерей и чудом выжившего на барже смертников это был не выход. Юрий Власов: русский богатырь родом из Донбасса © РИА Новости, В. Галактионов / Перейти в фотобанк

Несмотря на страшную боль, Виктор выступил на оставшихся двух снарядах, в том числе и на перекладине (это при повреждённой кисти руки…) и разделил абсолютное первенство с другим советским спортсменом Валентином Муратовым, младше его на 7 лет.

В 1956, когда проводилась олимпиада в Мельбурне, Чукарину уже было 34. В этом возрасте на соревнованиях подобного уровня участвуют только в качестве тренера. Но к Виктору это не относилось.

Одну за другой выполнял он свои программы для различных снарядов и вскоре выяснилось, что на золото в абсолютном зачёте остались только два претендента: он и японец Такаси Оно. Японец выступал первым и после завершения его программы стало ясно, что для золота Чукарину на последнем снаряде надо брать минимум 9,55 баллов. А как назло последними были вольные упражнения. Собрав всю свою волю в кулак, Виктор вышел на помост.

В зале повисло напряжение — японцы и их болельщики ждали, что во-вот, и советский гимнаст допустит ошибку… но он не допустил.

При вынесении решения судей в зале зависла гробовая тишина, и когда оказалось, что они поставили как раз недостающие 9,55 балов, она «взорвалась» ликованием советской сборной и её болельщиков. Чукарин стал абсолютным призёром олимпийских игр второй раз подряд. Это единственный призёр, добившийся такого результата, далеко шагнув за 30-летний рубеж. После него всё абсолютные олимпийские чемпионы были значительно моложе.

Легенда гласит, что, увидев результаты соперника, Такаси Оно с горечью выдохнул: «У этого человека невозможно выиграть. Ошибки действуют на него как призыв к новым действиям».

Кроме этого золота Чукарин ещё стал первым в упражнениях на брусьях и победил в командном первенстве, взял серебро в вольных упражнениях, завоевал бронзу на «коне».

Трансляцию олимпийских игр смотрели и в ФРГ. Семейство недавних «работодателей» Виктора — Брюнсов, чья репа спасла его от голодной смерти, узнало фамилию батрачившего 10 лет назад на них русского военнопленного. Брюнсы его хорошо помнили, хранили подаренную им соломенную шкатулку, и написали письмо, указав на конверте только: «Львов, Виктору Чукарину». Как ни странно, это послание нашло своего адресата. Завязалась переписка. Последнее золото Страны Советов © РИА Новости, Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

На Олимпийских играх в Мюнхене, которые проходили летом 1972 года дочка Брюнсов — Ленни, должна была встретиться с Чукариным, в этот раз он приехал уже как тренер. Однако произошёл известный теракт с убийством спортсменов сборной Израиля, и Олимпийскую деревню для посетителей закрыли. Так Виктору Ивановичу и не довелось встретиться со своими спасителями.

После окончания спортивной карьеры Чукарин преподавал в своей alma mater — Львовском институте физкультуры, занимался тренерской деятельностью и судейством. Он умер довольно рано в 62 года, самоотверженно сражаясь, как он всегда это делал при решении любых задач, с онкологией. Родившуюся через два месяца после его смерти внучку назвали в его честь Викторией.

Виктор Иванович Чукарин ушёл непобеждённым, став самым уникальным спортивным гимнастом XX-го века. Никто ни до него ни после не смог вернуться в большой спорт с подобным триумфом после трёх с половиной лет ужасов концлагерей, недоедания и изнурительной работы. Его судьба — это немой укор нелюдям, которые считают войны естественным способом решения человечеством своих проблем. К сожалению, с 1945 года их меньше не стало.