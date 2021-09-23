День в истории. 23 сентября: умер сын последнего гетмана Малороссии, которому завидовал Казанова и посвящал симфонии Бетховен

185 лет назад, 23 сентября 1836 годаскончался светлейший князь, действительный тайный советник первого класса Андрей Кириллович Разумовский. Великий русский дипломат, он так и остался непревзойдённым идеалом для послов и Джомолунгмой на фоне всяких дещиц, климкиных и прочих кулеб.

Третий сын последнего гетмана

Родословная Андрея Кирилловича была ещё та! Дед Грыцько Розум, казак-пропойца в селе Лемеши на Черниговщине, и бабушка, Наталка Розумиха, мужем битая и вечно несчастная, не предвещали славного будущего этого семейства. Они произвели на свет немалое и здоровое потомство, из которого старший сын Алексей был увезён в Петербург ко двору услаждать своим голосом слух императрицы Анны Иоанновны и её кузины, цесаревны Елизаветы Петровны.

Алексей Григорьевич, и будучи фаворитом Елизаветы Петровны, не порывал связи с матерью. Он и деньги посылал, и всячески помогал удачно выдать замуж сестёр и племянницу. Он обнаружил, что его младший на девятнадцать лет брат Кирилл безграмотен и никаким манерам не обучен. Мальчика срочно начали натаскивать. Приставив к Кириллу учёного мужа Григория Теплова, мальчика отправили учиться в Геттинген, где русские гости жили в доме математика Леонарда Эйлера, а затем и в Страсбург. День в истории. 28 марта родился первый украинский фельдмаршал © commons.wikimedia.org, Alexej2004

В шестнадцать лет Кирюша становится графом и камергером, а в восемнадцать — президентом Петербургской академии наук «в рассуждение усмотренной в нём особливой способности и приобретённого в науках искусства».

Подумать только, ведь за четыре года из пастуха волов молодой человек превратился в знатоки иностранных языков и одного из первых красавцев империи (после старшего брата, конечно). Будущая императрица Екатерина Великая видела Кирилла Григорьевича таким: «он был хорош собой, оригинального ума, очень приятен в обращении и умом несравненно превосходил своего брата, который также был красавец».

В семнадцать лет императрица Елизавета женила младшего брата своего фаворита на своей троюродной сестре — Екатерине Ивановне Нарышкиной. В этом браке у них родилось одиннадцать детей: шесть сыновей и пять дочерей, из которых лишь одна скончалась в детстве. Пятым ребёнком и третьим сыном новоиспеченного графа был Андрей, родившийся 2 ноября 1752 года.

Сей младенец был, как тогда писали, явлен на Свет Божий не в столице, а в Глухове, где президент академии наук по совместительству занимал должность «Ея Императорского Величества гетмана всея Малыя России, обеих сторон Днепра и войск запорозских».

Приключение последнего малороссийского гетмана не входят в тематику этой статьи. Замечу лишь, что дети его, в отличие от их папаши, не могли про себя сказать словами Тараса Шевченко:

Мені тринадцятий минало.

Я пас ягнята за селом.

Чи то так сонечко сіяло,

Чи так мені чого було?

Росло второе поколение графа Разумовского в столице, в устроенном отцом пансионе, которым руководил знаменитый историк Август Людвиг Шлёцер. В уединённом доме на Васильевском острове их обучали наукам лучшие профессора. Туда же для игр со сверстниками приводили сына наследника престола — великого князя Павла Петровича. Так сформировалась крепкая дружба, затем разрушенная Екатериной.

По окончании петербургского обучения отец отправляет Андрея в Страсбургский университет. Там будущий дипломат и узнаёт, что его родитель из гетманов переведён в фельдмаршалы и возвращён в столицу. А затем молодой человек отправляется познавать жизнь. Конечно, не пастухом, но морским офицером. И в боевых действиях командир пакетбота «Быстрый» участвовал — совершенно заслуженно носил медаль за Чесменскую баталию.

В 1774 году генерал-майор граф Андрей Разумовский переходит на придворную службу и больше на полях сражений не появляется.

Вина перед престолонаследником

«Красивый, статный, вкрадчивый и самоуверенный, Разумовский сумел вскружить головы всем петербургским красавицам; любезностью и щегольством он превосходил всех своих сверстников. Но не раз приходилось отцу, дела которого в это время были несколько запутаны, уплачивать долги молодого щеголя», — Так оценивает молодого вельможу «Русский биографический словарь» А. А. Половцова.

Траты Андрея казались запредельными даже его отнюдь не бедному отцу.

Однажды к графу Кириллу Григорьевичу, и так уже недовольному поведением сына, явился портной со счётом в 20 000 рублей. Оказалось, что у графа Андрея Кирилловича одних жилетов было несколько сотен. Отец показал сыну ту одежду, в которой он пас волов в Лемешах, на что Андрей заметил: «Вы были сыном простого казака, а я — сын генерал-фельдмаршала». Папаша хотел было выпороть зарвавшегося сынка, но был вынужден согласиться с доводами генерала и личного друга престолонаследника, графа Андрея Кирилловича Разумовского.

Сыновья не радовали бывшего гетмана. День в истории. 21 ноября: Екатерина II начинает интеграцию Малороссии © commons.wikimedia.org, Public Domain / Перейти в фотобанк

Второй, Петр Кириллович вступил брак с вдовой Софьей Степановной Чарторыжской, урождённой Ушаковой, бывшей метрессой цесаревича Павла и матерью государева бастарда.

Старший, Алексей, бросил законную жену, урождённую графиню Шереметеву и подмосковном имении Перово поселил мещанку Марию Соболевскую, которая рожала ему детей (десять душ) и при Екатерине, и при Павле, и при Александре — с 1785 по 1815 год! Все они стали Перовскими, почти все, кроме первенца Николая, — Алексеевичами и Алексеевнами.

Андрей Кириллович же в иную эпоху мог вообще лишиться головы за свои грехи перед Отечеством и государыней.

«По смерти первой супруги Павла Петровича, великой княгини Натальи Алексеевны (1776), были в ее бумагах найдены некоторые, компрометировавшие ее в отношениях к французскому двору, и документы о займе, сделанном ею через графа Разумовского», — говорится в словаре Половцова.

Кроме этого, обнаружились также займы графа, взятые у иностранных дипломатов, что при предыдущих и последующих царствованиях было бы почтено за измену. Но главное, что вскрылось в той переписке — это факт далеко не платонических отношений ближайшего друга сына государыни и её невестки.

О немилости августейшей фамилии Андрея уведомил друг отца Иван Григорьевич Чернышев, и провинившийся придворный скрывался у своей сестры, Натальи Кирилловны Загряжской. Вскоре молодого графа извлекли из «убежища» и представили Екатерине II. Матушка-императрица не стала разводить кровавое зрелище у г-на Шешковского, но решила отдалить Разумовского от двора и выслать из Петербурга, а переписку передала сыну для внимательного изучения.

Так Павел потерял друга, а Екатерина обрела дипломата, способного решать сложнейшие вопросы деликатным образом, отправляя его туда, куда нужно, по её высочайшему мнению, «запустить кота ко множеству кошек».

Деликатные миссии

Некоторое время Андрей Кириллович по распоряжению государыни находился с отцом в Батурине.

«У Разумовского на кухне ежедневно истребляли целого быка, десять баранов, сотню кур и прочего в соответствующем количестве… Он не забывал никогда привычек своей родины и во многих частностях сохранил их: простые и грубые малороссийские кушанья — борщ и гречневая каша — всегда были его любимыми блюдами. При звуках казацкой бандуры ноги его сами начинали ходить», — писал о бывшем гетмане историк-бытописатель Казимеж Валишевский. «Тёща и свекровь всей Европы». Чем еще знаменита императрица, сделавшая Галичину и Буковину австрийскими © Public domain

В бывшую гетманскую резиденцию пришел приказ — графу Андрею Разумовскому ехать полномочным министром (посланником) в Неаполь к королю Фердинанду и его супруге Марии-Каролине. Причем не заезжая в Петербург за инструкциями, ибо её величество и его высочество видеть нашкодившего вельможу не желали.

Путь к месту назначения длился более года. Пока согласовывалась кандидатура неаполитанского посла в Петербурге, Разумовский находился в Вене, где при дворе матушки неаполитанской королевы, императрицы Марии-Терезии, учился премудростям дипломатического искусства. Где ещё он мог освоить сложнейшие построения «концерта держав», как не в общении с канцлером Кауницем и его подчинёнными?

А еще внук казака там пристрастился к хорошей музыке и познакомился с Йозефом Гайдном и юным Моцартом. В Вене поговаривали, что малороссийскому дамскому угоднику завидовал сам Джакомо Казанова.

Почему матушка-императрица решила его назначить в Неаполь?

Король Фердинанд был вторым сыном испанского короля Карла III, человеком весёлым и грубоватым. Больше всего на свете он любил охоту и оргии. Супруга его, Мария-Каролина, фактически взяла на себя бразды правления итальянским югом. Зная эту диспозицию, Екатерина решила, что именно Андрей Кириллович со своим неуёмным темпераментом способен стать приятелем Фердинанда и удовлетворить королеву во всех смыслах этого слова.

В этой неформальной обстановке можно было решить вопрос о стоянке российского флота на Средиземном море, на Сицилии. Это теперь военные корабли под Андреевским флагом базируются в сирийской Латакии, а тогда там было захолустье Османской империи, с которой Россия только что воевала, и мир был недолговечным. Вся восточная часть Средиземноморья являлась, по сути, «турецким озером», а во французских и испанских портах российские корабли никто не ждал. Республика св. Марка доживала последние десятилетия и к тому же слишком дорого оценила свои возможные услуги. Из хохлов в князья. Как «глуховский кабанчик» стал канцлером империи © commons.wikimedia.org, Public Domain/Hermitage Museum / Перейти в фотобанк

За семь лет пребывания в Неаполе Разумовский и стал другом королю, и любовником королеве, и оставил местное общество, включая местных женщин всех сословий, абсолютно довольным собой. Стоянка для флота действовала бесперебойно вплоть до 1827 года, ведь на Сицилию корсиканский узурпатор не высаживался.

Разумовский был необычным дипломатом. В то время как шеф коллегии иностранных дел Безбородко требовал от всех своих подчинённых писать депеши в Петербург только по-русски, Андрею Кирилловичу было разрешено отвечать и рапортовать по-французски. «Уж лучше пусть выделывается по-иноземному, чем пишет по-русски с ошибками», — говорил Александр Андреевич Безбородко своему бывшему шефу Кирилле Григорьевичу Разумовскому.

Из тёплого Неаполя, чтобы жизнь мёдом не казалась, государыня направляет Разумовского на север, в Копенгаген. Там разгуляться особенно негде — из королев осталась только мачеха монарха Юлиана Мария — родная тётя русской «железной маски» Иоанна Антоновича. Она до конца дней не могла простить России кошмарной судьбы брата и племянника, а также требовала отпустить в Данию сестер и братьев Иоанна VI, всю жизнь живших в Холмогорах. Этого она добилась в 1780 году.

Сам же король Христиан VII тронулся рассудком, и незадолго до приезда посланника графа Разумовского всю полноту власти в стране захватил 16-летний сын монарха, принц Фредерик. Юноша оказался талантливым правителем и фактически установил своё неограниченное правление.

И здесь граф Разумовский добился выполнения задач, поставленных государыней — не допустил сближения Дании с Пруссией, обеспечил свободный проход через проливы и ремонт на выгодных условиях кораблей русского балтийского флота. И эти договорённости выполнялись до тех пор, пока кронпринц Фредерик, ставший потом королём Фредериком VI, не заключил союз с Бонапартом. Сын казака, любовник Екатерины, просветитель России. Три отставки графа Завадовского © commons.wikimedia.org, Общественное достояние

А дальше графа Разумовского ждал Стокгольм. Екатерина Великая знала, что Андрей Кириллович стал приятелем короля Густава III тогда, когда тот гостил во владениях неаполитанского короля. Она понимала, что этот вздорный и амбициозный её кузен может быть утихомирен только таким деятелем, как Разумовский. В самой Швеции после более полувека парламентского правления установилась абсолютная монархия. Король полностью вышел из-под контроля местной аристократии и вовсе не был управляем никем. Недовольное шведское дворянство было вынуждено бежать в Петербург.

Поначалу отношения посланника с Густавом были тёплыми, но затем король заметил то, о чем знал уже весь Стокгольм.

Российский представитель стал в шведском королевстве альфа-самцом и затмил правителя. Даже королева София Магдалена, сестра-погодок безумного датского монарха, тоже была неравнодушна к Разумовскому.

Когда Россия вновь вступила в войну с османами, Густав решил, что пришло время взять реванш за унижение Швеции Петром Великим. Видя неминуемость войны, Разумовский склонил короля Густава III напасть первым и тем самым отвел все возможные обвинения в «российской агрессии». Симпатии же женской части шведского общества были на стороне посла матушки-государыни. Дерзким и надменным поведением Разумовского Екатерина II осталась очень довольна.

В австрийской столице графа ждала невеста — Елизавета фон Тун-Гогенштейн. Поначалу отец был против брака Андрея. Кирилл Григорьевич писал сыну:

«Я бы желал, чтобы была знатна, а не подла, для тебя и для экономии твоей, которую я не лучшей статьёй в жизни твоей поставляю, надобно, чтобы лучше была богата, нежели бедна. Чтоб же она была и хороша, мы оба согласны. А с моей стороны мимоходом скажу, тебе не можно ли, чтобы она была и русской».

Вот с этим-то и была проблема, Лизхен была католичкой, и долго домашние склоняли бывшего гетмана, чтобы тот дал благословение. И уломали.

Их свадьба состоялась в октябре 1788 года, а весной 1789 года Разумовские выехали в Россию. Кирилл Григорьевич, который 11 лет не видел любимого сына, принял их в подмосковном имении Петровско-Разумовском. Императрица дозволила ему с молодой женой приехать в Петербург впервые за тринадцать лет, куда они и они прибыли в октябре 1789 года.

Наблюдая за матёрым дипломатом, государыня заметила светлейшему князю Потёмкину-Таврическому: «Ловчее всего Андрея Разумовского туда (в Вену — ред.) послать: жена его венка и там связи имеет, не глуп, молодость уже улеглась, обжегся много, даже до того, что облысел».

Эрцгерцог Андреас

Следующим назначением Разумовского был пост товарища (т.е. заместителя) посла в Вене князя Дмитрия Голицына. Андрей Кириллович любил искусство и, делая безумные траты, собирал картины, бронзу и всякие редкости; прекрасно играл на скрипке, устраивал знаменитые квартеты, артисты находили у него покровительство. С ним были знакомы Гайдн и Моцарт, о смерти которого граф сильно сожалел. Юрий, но не Гагарин. Кем был первый русский, обогнувший земной шар и «взлетевший в предел небес» © commons.wikimedia.org,

Бетховен посвятил Разумовскому свои Пятую и Шестую симфонии, а также три струнных квартета. Считается, что в первый квартет он включил мелодию народной песни «Ой надворі метелиця», во второй и третий — вариации на тему песни «Од Києва до Лубен». Иногда посол сам садился в оркестр и исполнял партию второй скрипки.

В 1792 году Андрей Разумовский стал полномочным послом. Тогда же на престол взошёл неопытный император Франц II, а гениальный канцлер Кауниц был отправлен в отставку. Международная обстановка усложнялась. Франция стала республикой, тётя императора королева Мария-Антуанетта вместе с мужем и детьми была сначала заключена в крепость, а потом и казнена. Революционные армии видели в австрийцах своих главных врагов.

Император Павел некоторое время не отменял назначение матери, а потом отправил графа Андрея в Батурин к отцу за то, что он не смог правильно наладить взаимодействие Суворова с австрийским гофкригсратом (генштабом). Кирилл Григорьевич тоже попал в опалу у нового государя. Толковали, что когда Павел I послал в Батурин справиться об одном из последних участников переворота против его отца, то гонец получил ответ от старого фельдмаршала: «Скажите его величеству, что я умер»

Александр I вернул Разумовского на пост посла в Вене, откуда он больше в Россию не возвращался.

У Разумовского дипломатическому искусству учился и будущий гений мировой дипломатии, князь Клеменс фон Меттерних. За время его работы Наполеон впервые вошёл в Вену, а Франц сложил корону императора Священной Римской империи, преемственность от Карла Великого прервалась. Оставался тот же император, но австрийский Франц I.

Когда молодой государь отправился на встречу с Наполеоном в Тильзит, Андрей Кириллович подал в отставку. За год до этого он овдовел. День в истории. 22 ноября: в Диканьке родился первый министр внутренних дел России © commons.wikimedia.org, Жерар, Франсуа Паскаль Симон/Государственный Эрмитаж

Разумовский решил не покидать Вену. Он стал свидетелем унижения Австрии в 1809 году и видел, как кайзер Франц пытался во всём угодить корсиканскому чудовищу, даже дочь свою, эрцгерцогиню Марию-Луизу выдал замуж за Бонапарта.

В милости у нового императора оказался старший брат Андрея, Алексей Кириллович. 1 января 1810 года государь решил поменять министра народного просвещения. Бабушкин фаворит граф Пётр Завадовский был заменен внучатым племянником тайного мужа прабабкиной сестры — графом Алексеем Кирилловичем Разумовским (1748-1822).

Каким же был новый министр?

«Угрюмый и гордый, раздражительный и желчный в уединении кабинета, граф Алексей Кириллович умел при случае блеснуть в обществе. Его несомненные познания, колкость ума, утонченная светскость иногда, хотя и нечасто, брали верх над обычною хандрою и брюзгливостью», — писал его внучатый племянник, историк Алексей Васильчиков.

Когда в 1812 году французские войска были разгромлены в России, Александр I решил склонить Франца к разрыву союза с Наполеоном, и для этого не было более подходящего посредника, чем Разумовский. Андрей Кириллович убедил кайзера, что закончить войну империя может в качестве одной из стран-победительниц, а не униженной и обанкротившейся, как упорствовавшая в своём союзе с французами Дания Фредерика VI.

Так создавалась последняя коалиция, которая и положила конец власти Бонапарта.

Создание нового европейского порядка происходило на Венском конгрессе, где Россию, помимо государя, представляли Карл Васильевич Нессельроде и Андрей Кириллович Разумовский. За эти труды ему было пожаловано в 1815 году княжеское достоинство, с титулом светлости, а в 1819 году он получил чин действительного тайного советника первого класса и разные льготы, облегчавшие его расстроенное состояние. День в истории. 20 декабря: Умер внук гетмана Разумовского и «сатрап» Тараса Шевченко © Public domain

Так племянник того, кто «пел с придворными дьячками», стал вторым, после Безбородки, кто прыгнул «в князья из хохлов», и сравнялся в чинах с дядей и родителем.

Под влиянием второй жены, графини Костанции-Доминики фон Тюргейм (1785-1867), на которой женился в феврале 1816 года, Разумовский принял католическую веру. Его отец, всю жизнь призывавший к упорству ко православию, к счастью, до этого не дожил. Законными отпрысками самый успешный дамский угодник Европы так и не обзавёлся.

Князь Андрей Кириллович Разумовский умер в Вене 23 сентября 1836 года. В Батурине, Петербурге и Вене сохраняются дворцы Разумовских. Есть в Москве парки в Перове и Петровско-Разумовском, сохранившие память об этом знаменитом роде.