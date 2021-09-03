3 сентября 1941 года в лагере смерти Аушвиц-Биркенау нацисты провели первое испытание смертоносного газа «Циклон Б» на людях. Жертвами стали 600 советских военнопленных и 250 больных поляков

Судьба миллионов советских военнопленных — одна из самых трагических страниц истории Второй мировой войны. По разным оценкам, через гитлеровские концлагеря прошло от 4,5 до 5,7 миллиона военнослужащих Красной Армии, из которых более 60% погибло. Российский историк Павел Полян разницу в советской и германской статистике объясняет тем, что немцы включали в число военнослужащих многих людей, которых советская сторона таковыми не признавала: железнодорожников, ополченцев, военных журналистов и медиков.

Особо трагичной была судьба 12 тысяч советских солдат и офицеров, которые приняли на себя самые символичные и страшные испытания в лагере смерти Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим. День в истории. 1 июля: украинские националисты организовали еврейский погром во Львове © из открытых источников

Первые группы «комиссаров» (так называли советских военнопленных в концлагере) были доставлены в Освенцим в июле и августе 1941 года. Сначала бойцы подразделений СС и заключенные, сотрудничавшие с нацистской администрацией, убили группу из 200 — 300 человек в тот момент, когда те работали в гравийном карьере, расположенном рядом с воротами концлагеря. Остальных военнопленных (их точное число неизвестно) солдаты СС расстреляли во дворе 11-го блока или в гравийном карьере в 100 метрах к западу от лагеря.

Следующий транспорт с советскими военнопленными прибыл в лагерь 3 сентября 1941 года. В нем было около 600 солдат и офицеров. Вскоре гитлеровцы объединили их с группой из 250 раненых и больных поляков и опробовали на них в «экспериментальных целях» ядовитый газ «Циклон Б», которым затем были убиты сотни тысяч людей.

Эсэсовцы засыпали землей окна подвала блока №11, загнали туда людей, всыпали гранулы пористого носителя, которые выделяли ядовитый газ, и закрыли двери. Открыли их только на следующий день. Когда обнаружилось, что некоторые узники еще проявляют признаки жизни, фашисты продолжили «эксперимент» — добавили газа и снова закрыли двери.

Фактически технологию Холокоста как промышленного уничтожения людей гитлеровцы апробировали и протестировали на советских военнопленных.

В том же сентябре в морге крематория № 1 «Циклоном Б» было удушено ещё 900 советских пленных, прибывших в «Аушвиц» очередным эшелоном смерти. Об этом оставил воспоминания начальник лагеря оберштурмбаннфюрер СС Рудольф Гёсс. Вот выдержки из них: Ненаписанная история Уманского котла. Чего мы еще не знаем о разгроме остатков 6-й и 12-й армий РККА © pikabu.ru

«Сильнее всего врезалась в память газация 900 русских в старом крематории, поскольку использование блока 11 было затруднено… Русских заставили раздеться в коридоре, и они совершенно спокойно вошли в морг, так как им было сказано, что будет проведена санобработка против вшей. Весь транспорт, таким образом, оказался в морге. Дверь заперли и через отверстия пустили газ. Как долго длилось убийство, я не знаю…

При пуске кто-то крикнул: «Газ!», в ответ раздался вой и стук в обе двери. Но они выдержали напор. Только через несколько часов открыли и проветрили. Я впервые увидел трупы погибших от газового удушения в таком количестве. Мне сделалось не по себе до дрожи, хотя я представлял себе смерть от газа еще хуже. Об уничтожении русских военнопленных я тогда не задумывался. Было приказано, и я должен был выполнять приказ».

А в показаниях на Нюрнбергском процессе Хёсс с немецкой педантичностью сообщил:

«…В июне 1941 года я получил приказ установить в Аушвице оборудование для истребления евреев. Когда я оборудовал здание для истреблений в Аушвице, то приспособил его для использования газа «Циклон Б»… Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строительство газовых камер с разовой пропускной способностью в 2 тысячи человек».

Эти газовые камеры были замаскированы под душевые, и заключённых, признанных негодными к труду, отправляли туда прямо из эшелонов.

Герметичные двери запирались, затем санитар в маске открыл вентиляционное отверстие на крыше газовой камеры и засыпал гранулы «Циклона Б», которые немедленно начинали выделять смертоносный газ. Через пять-двадцать минут, в зависимости от погоды, все внутри были мертвы от удушья. После того как выяснялось, что все погибли, ядовитый воздух откачивали, что занимало ещё около 15 минут. Бабий Яр: начало трагедии, сводившей с ума даже эсэсовцев © AP,

Как только можно было безопасно войти внутрь, дверь открывали, и специальное подразделение заключенных, известное как зондеркоманда, шестами с крюками вытаскивало трупы и обмывало газовую камеру из шланга. С трупов снимали украшения и выдирали золотые зубы, затем тела отправили в крематории.

Но нацисты не были удовлетворены скоростью работы «фабрики смерти». Летом 1942 года были разработаны проекты новых, более эффективных газовых камер и крематориев для сожжения трупов. Этот проект был осуществлен к весне 1943-го при содействии компании «JA Topf и сыновья», и Аушвиц-Биркенау стал основным центром истребления людей.

Процесс продолжался практически круглосуточно, поэтому определение «фабрика смерти» не является преувеличением для концлагерей Аушвиц-Биркенау, Бухенвальд, Дахау, Майданек и т.п., где для массового умерщвления использовали газ «Циклон Б». По оценкам исследователей, всего при помощи «Циклона Б» в 1941-1945 годах нацисты убили более 1,1 миллиона людей, большинство из которых — в лагере Аушвиц-Биркенау.

Стоит отметить, что не все причастные к изобретению и производству «Циклона Б» понесли заслуженное наказание. Хотя поначалу этот пестицид на основе цианистого водорода использовался в мирных целях — для санитарной обработки одежды и фумигации кораблей, складов и поездов для уничтожения вредителей. Собственно, и фирма-разработчик «Циклона Б» называлась Degesch — это сокращение от Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung GmbH, то есть ООО «Немецкое общество борьбы с вредителями». «Иван Грозный» из лагеря смерти. Был ли винницкий тракторист нацистским палачом © Public domain

Изобретателями же «Циклона Б» (фактически речь шла о гранулах, которые при контакте с воздухом выделяют цианистый водород) была группа из трёх учёных — Вальтера Хердта, Бруно Теша и Герхарда Петерса. Работали они под руководством доктора Фрица Габера, лауреата Нобелевской премии по химии 1918 года. C 1911-го Габер был директором Института физической химии и электрохимии научного общества кайзера Вильгельма в Берлине, где возглавлял разработку боевых отравляющих веществ и методов их применения.

Габер сам был евреем, и в 1933 году, после прихода Гитлера к власти, был вынужден эмигрировать из Германии. Через год он умер в Швейцарии, а некоторые члены его семьи погибли в нацистских лагерях смерти.

А вот судьба трёх вышеупомянутых изобретателей сложилась по-разному.

Главным разработчиком «Циклона Б» был Вальтер Хердт, именно его фамилия была указана в патенте от 1922 года, выданном компании Degesch, директором которой к тому времени стал Герхард Петерс. Отмечу, что он остался на этом посту до 1945 года, а вот Вальтер Хердт и Бруно Теш в 1925 году возглавили фирмы Heerdt-Linger GmbH (Heli, Франкфурт) и Tesch&Stabenow (Testa, Гамбург). Они стали эксклюзивными дистрибьюторами продукции Degesch, поделив между собой сначала немецкий, а потом и мировой рынок. При этом производителю «Циклона Б» принадлежали контрольные пакеты компаний-дистрибьюторов. День в истории. 4 апреля: расстрелян палач «Молодой гвардии» © i.mycdn.me

В 1930 году 42,5% акций компании Degesch приобрёл легендарный немецкий концерн IG Farben, то есть она вышла в «высшую лигу» бизнеса Германии. Объёмы производства росли, причём основные прибыли компания получала от экспорта «Циклона Б», в том числе в США, где его с 1929 года закупала государственная служба здравоохранения для дезинфекции грузовых поездов и одежды мексиканских иммигрантов.

Собственно, и в нацистских концлагерях «Циклон Б» поначалу применялся для дезинфекции. Но с начала 1942 года всё изменилось.

После экспериментов в Аушвиц-Биркенау опыт решили распространить и на другие лагеря смерти. Testa отправляла «Циклон Б» в Аушвиц-Биркенау и Майданек, Heli — в Бухенвальд, Дахау и Маутхаузен, иногда лагеря закупали смертоносный продукт напрямую у производителя. Всего же из 729 тонн «Циклона Б», проданных на территории Третьего рейха в 1942-1944 годах, 56 тонн было поставлено в концлагеря.

Стоит отметить, что с июля 1941 года Вальтер Хердт уже не управлял фирмой Heli: тогда его жена была арестована гестапо из-за антивоенного комментария в перехваченном частном письме, и он сначала слёг в больницу, а потом ушёл в отставку.

Компанию-дистрибьютора возглавил лично директор Degesch Герхард Петерс, а Хердт, который вместе с женой пробыл в застенках гестапо до марта 1942 года, переехал в Австрию. До конца войны он получал по 200 рейхсмарок от Degesch и от Heli, а также по 6 тысяч рейхсмарок в год в качестве дивидендов — из состава учредителей Heli его не вывели.

После разгрома нацистов Вальтер Хердт был назначен исполнительным директором компании Degesh, которой руководил до своей смерти в 1957 году. Герхард Петерс и Бруно Теш, директор второй-компании дистрибьютора (Testa), оказались на скамье подсудимых. Бруно Теш был обвинён в сознательных поставках «Циклона Б» для убийства людей, приговорён к смертной казни и повешен 16 мая 1946 года. «Концлагеря перешли под управление новых хозяев». Как Польша окончательно решила немецкий вопрос © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

А вот Герхард Петерс, несмотря на то что он руководил как компанией-производителем «Циклона Б», так и вторым дистрибьютором, был признан виновным только как соучастник убийства, и то лишь в 1949 году. Да и под прицел правосудия он попал только после выступления на Нюрнбергском трибунале в качестве свидетеля защиты со стороны концерна IG Farben.

Герхарда Петерса приговорили к пяти годам лишения свободы, но после нескольких апелляций и изменений Уголовного кодекса ФРГ Петерс вышел на свободу через 2 года и 8 месяцев, а в 1955 году и вовсе был оправдан. При этом, когда он находился за решёткой, прошение о его помиловании подписали более 200 учёных и общественных деятелей ФРГ. После этого Петерс на протяжении многих лет работал в качестве операционного директора на заводе по производству синильной кислоты, ведь он хорошо разбирался в производстве цианидов.

Доктор Герхард Петерс был уважаемым в Западной Германии человеком, членом Федеральной комиссии по борьбе с загрязнением воздуха в Рурской области, и умер своей смертью в 1974 году, на 75-м году жизни.