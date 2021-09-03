Судьба миллионов советских военнопленных — одна из самых трагических страниц истории Второй мировой войны. По разным оценкам, через гитлеровские концлагеря прошло от 4,5 до 5,7 миллиона военнослужащих Красной Армии, из которых более 60% погибло. Российский историк Павел Полян разницу в советской и германской статистике объясняет тем, что немцы включали в число военнослужащих многих людей, которых советская сторона таковыми не признавала: железнодорожников, ополченцев, военных журналистов и медиков.
Особо трагичной была судьба 12 тысяч советских солдат и офицеров, которые приняли на себя самые символичные и страшные испытания в лагере смерти Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим.
Первые группы «комиссаров» (так называли советских военнопленных в концлагере) были доставлены в Освенцим в июле и августе 1941 года. Сначала бойцы подразделений СС и заключенные, сотрудничавшие с нацистской администрацией, убили группу из 200 — 300 человек в тот момент, когда те работали в гравийном карьере, расположенном рядом с воротами концлагеря. Остальных военнопленных (их точное число неизвестно) солдаты СС расстреляли во дворе 11-го блока или в гравийном карьере в 100 метрах к западу от лагеря.
Следующий транспорт с советскими военнопленными прибыл в лагерь 3 сентября 1941 года. В нем было около 600 солдат и офицеров. Вскоре гитлеровцы объединили их с группой из 250 раненых и больных поляков и опробовали на них в «экспериментальных целях» ядовитый газ «Циклон Б», которым затем были убиты сотни тысяч людей.
Эсэсовцы засыпали землей окна подвала блока №11, загнали туда людей, всыпали гранулы пористого носителя, которые выделяли ядовитый газ, и закрыли двери. Открыли их только на следующий день. Когда обнаружилось, что некоторые узники еще проявляют признаки жизни, фашисты продолжили «эксперимент» — добавили газа и снова закрыли двери.
Фактически технологию Холокоста как промышленного уничтожения людей гитлеровцы апробировали и протестировали на советских военнопленных.
В том же сентябре в морге крематория № 1 «Циклоном Б» было удушено ещё 900 советских пленных, прибывших в «Аушвиц» очередным эшелоном смерти. Об этом оставил воспоминания начальник лагеря оберштурмбаннфюрер СС Рудольф Гёсс. Вот выдержки из них:
«Сильнее всего врезалась в память газация 900 русских в старом крематории, поскольку использование блока 11 было затруднено… Русских заставили раздеться в коридоре, и они совершенно спокойно вошли в морг, так как им было сказано, что будет проведена санобработка против вшей. Весь транспорт, таким образом, оказался в морге. Дверь заперли и через отверстия пустили газ. Как долго длилось убийство, я не знаю…
При пуске кто-то крикнул: «Газ!», в ответ раздался вой и стук в обе двери. Но они выдержали напор. Только через несколько часов открыли и проветрили. Я впервые увидел трупы погибших от газового удушения в таком количестве. Мне сделалось не по себе до дрожи, хотя я представлял себе смерть от газа еще хуже. Об уничтожении русских военнопленных я тогда не задумывался. Было приказано, и я должен был выполнять приказ».
А в показаниях на Нюрнбергском процессе Хёсс с немецкой педантичностью сообщил:
«…В июне 1941 года я получил приказ установить в Аушвице оборудование для истребления евреев. Когда я оборудовал здание для истреблений в Аушвице, то приспособил его для использования газа «Циклон Б»… Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строительство газовых камер с разовой пропускной способностью в 2 тысячи человек».
Эти газовые камеры были замаскированы под душевые, и заключённых, признанных негодными к труду, отправляли туда прямо из эшелонов.
Герметичные двери запирались, затем санитар в маске открыл вентиляционное отверстие на крыше газовой камеры и засыпал гранулы «Циклона Б», которые немедленно начинали выделять смертоносный газ. Через пять-двадцать минут, в зависимости от погоды, все внутри были мертвы от удушья. После того как выяснялось, что все погибли, ядовитый воздух откачивали, что занимало ещё около 15 минут.
Как только можно было безопасно войти внутрь, дверь открывали, и специальное подразделение заключенных, известное как зондеркоманда, шестами с крюками вытаскивало трупы и обмывало газовую камеру из шланга. С трупов снимали украшения и выдирали золотые зубы, затем тела отправили в крематории.
Но нацисты не были удовлетворены скоростью работы «фабрики смерти». Летом 1942 года были разработаны проекты новых, более эффективных газовых камер и крематориев для сожжения трупов. Этот проект был осуществлен к весне 1943-го при содействии компании «JA Topf и сыновья», и Аушвиц-Биркенау стал основным центром истребления людей.
Процесс продолжался практически круглосуточно, поэтому определение «фабрика смерти» не является преувеличением для концлагерей Аушвиц-Биркенау, Бухенвальд, Дахау, Майданек и т.п., где для массового умерщвления использовали газ «Циклон Б». По оценкам исследователей, всего при помощи «Циклона Б» в 1941-1945 годах нацисты убили более 1,1 миллиона людей, большинство из которых — в лагере Аушвиц-Биркенау.
Стоит отметить, что не все причастные к изобретению и производству «Циклона Б» понесли заслуженное наказание. Хотя поначалу этот пестицид на основе цианистого водорода использовался в мирных целях — для санитарной обработки одежды и фумигации кораблей, складов и поездов для уничтожения вредителей. Собственно, и фирма-разработчик «Циклона Б» называлась Degesch — это сокращение от Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung GmbH, то есть ООО «Немецкое общество борьбы с вредителями».
Изобретателями же «Циклона Б» (фактически речь шла о гранулах, которые при контакте с воздухом выделяют цианистый водород) была группа из трёх учёных — Вальтера Хердта, Бруно Теша и Герхарда Петерса. Работали они под руководством доктора Фрица Габера, лауреата Нобелевской премии по химии 1918 года. C 1911-го Габер был директором Института физической химии и электрохимии научного общества кайзера Вильгельма в Берлине, где возглавлял разработку боевых отравляющих веществ и методов их применения.
Габер сам был евреем, и в 1933 году, после прихода Гитлера к власти, был вынужден эмигрировать из Германии. Через год он умер в Швейцарии, а некоторые члены его семьи погибли в нацистских лагерях смерти.
А вот судьба трёх вышеупомянутых изобретателей сложилась по-разному.
Главным разработчиком «Циклона Б» был Вальтер Хердт, именно его фамилия была указана в патенте от 1922 года, выданном компании Degesch, директором которой к тому времени стал Герхард Петерс. Отмечу, что он остался на этом посту до 1945 года, а вот Вальтер Хердт и Бруно Теш в 1925 году возглавили фирмы Heerdt-Linger GmbH (Heli, Франкфурт) и Tesch&Stabenow (Testa, Гамбург). Они стали эксклюзивными дистрибьюторами продукции Degesch, поделив между собой сначала немецкий, а потом и мировой рынок. При этом производителю «Циклона Б» принадлежали контрольные пакеты компаний-дистрибьюторов.
В 1930 году 42,5% акций компании Degesch приобрёл легендарный немецкий концерн IG Farben, то есть она вышла в «высшую лигу» бизнеса Германии. Объёмы производства росли, причём основные прибыли компания получала от экспорта «Циклона Б», в том числе в США, где его с 1929 года закупала государственная служба здравоохранения для дезинфекции грузовых поездов и одежды мексиканских иммигрантов.
Собственно, и в нацистских концлагерях «Циклон Б» поначалу применялся для дезинфекции. Но с начала 1942 года всё изменилось.
После экспериментов в Аушвиц-Биркенау опыт решили распространить и на другие лагеря смерти. Testa отправляла «Циклон Б» в Аушвиц-Биркенау и Майданек, Heli — в Бухенвальд, Дахау и Маутхаузен, иногда лагеря закупали смертоносный продукт напрямую у производителя. Всего же из 729 тонн «Циклона Б», проданных на территории Третьего рейха в 1942-1944 годах, 56 тонн было поставлено в концлагеря.
Стоит отметить, что с июля 1941 года Вальтер Хердт уже не управлял фирмой Heli: тогда его жена была арестована гестапо из-за антивоенного комментария в перехваченном частном письме, и он сначала слёг в больницу, а потом ушёл в отставку.
Компанию-дистрибьютора возглавил лично директор Degesch Герхард Петерс, а Хердт, который вместе с женой пробыл в застенках гестапо до марта 1942 года, переехал в Австрию. До конца войны он получал по 200 рейхсмарок от Degesch и от Heli, а также по 6 тысяч рейхсмарок в год в качестве дивидендов — из состава учредителей Heli его не вывели.
После разгрома нацистов Вальтер Хердт был назначен исполнительным директором компании Degesh, которой руководил до своей смерти в 1957 году. Герхард Петерс и Бруно Теш, директор второй-компании дистрибьютора (Testa), оказались на скамье подсудимых. Бруно Теш был обвинён в сознательных поставках «Циклона Б» для убийства людей, приговорён к смертной казни и повешен 16 мая 1946 года.
А вот Герхард Петерс, несмотря на то что он руководил как компанией-производителем «Циклона Б», так и вторым дистрибьютором, был признан виновным только как соучастник убийства, и то лишь в 1949 году. Да и под прицел правосудия он попал только после выступления на Нюрнбергском трибунале в качестве свидетеля защиты со стороны концерна IG Farben.
Герхарда Петерса приговорили к пяти годам лишения свободы, но после нескольких апелляций и изменений Уголовного кодекса ФРГ Петерс вышел на свободу через 2 года и 8 месяцев, а в 1955 году и вовсе был оправдан. При этом, когда он находился за решёткой, прошение о его помиловании подписали более 200 учёных и общественных деятелей ФРГ. После этого Петерс на протяжении многих лет работал в качестве операционного директора на заводе по производству синильной кислоты, ведь он хорошо разбирался в производстве цианидов.
Доктор Герхард Петерс был уважаемым в Западной Германии человеком, членом Федеральной комиссии по борьбе с загрязнением воздуха в Рурской области, и умер своей смертью в 1974 году, на 75-м году жизни.