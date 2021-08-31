На днях в Польше вступил в силу закон, ограничивающий возможности возврата имущества, национализированного в годы коммунистического режима. Главной его жертвой стали польские евреи

До начала Второй мировой войны евреи составляли около 10% населения Польши и владели примерно 20% собственности в этой стране, обеспечивая в ряде отраслей (например, в легкой промышленности и сельском хозяйстве) до 30% объема производства. «Свинья антисемитская». Еврейский вопрос и «план Мадагаскар» в межвоенной Польше © commons.wikimedia.org, Public Domain/ United States Holocaust Memorial Museum

Хотя в Польше с 1989 года идёт процесс реституции, в стране остаётся множество имущества, на которое претендуют не только конкретные наследники, но и различные еврейские организации.

Согласно расчётам, подготовленным еврейским лобби США, долг польского государства перед евреями составляет как минимум 300 миллиардов долларов. По крайней мере, именно так сказано в законе 477 «О возвращении жертвам Холокоста утраченного имущества» в рамках «правосудия для выживших, не получивших компенсации», подписанном Дональдом Трампом в 2018 году.

Откуда же у польских евреев оказалось столько имущества? Для ответа на этот вопрос нужно вернуться на тысячу с лишним лет назад.

Торговцы живым товаром

Еврейская легенда гласит, что евреи, бежавшие от преследований в Западной Европе, оказались в лесу, где услышали слова «Po-lin», что на иврите означает «здесь отдохнёшь» и одновременно — «Польша». Услышанное они истолковали как знак: нужно поселиться в этом месте. «Мечи князя Святослава». Исторический миф из котлована ДнепроГЭС © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Но на самом деле первые евреи на территории нынешней Польши были странствующими купцами, приезжавшими из Испании. Они торговали мехами, драгоценными тканями, специями, оружием, но главное — славянскими невольниками.

Одним из таких купцов был Ибрагим ибн Якуб (арабизированное Авраам, сын Якова), еврейский купец из Кордовы. Он примерно в 960 году посетил Польшу или, по его собственным словам, «страну Мешко».

Как известно, Мечислав, или Мешко I (935 — 992) — первый исторически достоверный польский князь, основатель древнепольского государства, который объединил большинство земель до того разрозненных лехитских племён.

Торговля невольниками приносила колоссальную прибыль. Еврейские купцы отправлялись с рабами в Азию, ведь в огромной исламской империи славянские невольники пользовались небывалым спросом, их использовали для военной службы, в качестве домашней прислуги и в гаремах.

Хотя такие торговцы появлялись в Польше регулярно, однако нет подтверждённой информации о том, что до конца XI века на территории этой страны были какие-то еврейские поселения.

«Слуги казны»

После того, как в Западной Европе начался всплеск христианского религиозного фанатизма, связанный с первыми крестовыми походами, и как следствие — преследование евреев в этих странах, они начали искать убежища в Польше.

Первое еврейское поселение на территории этой страны было зафиксировано в 1096 году, а в 1147 году в Польшу прибыла вторая волна еврейских переселенцев с Запада.

Поначалу евреи селились в Нижней Силезии и Великопольше. День в истории. 14 августа: князь Болеслав ударил мечом Золотые ворота Киева и создал реликвию польских королей © litvin.pl/

Так, в Калише еврейские купцы управляли монетным двором польского князя Мешко III Старого (1122 — 1202). Польские историки считают, что евреи управляли монетными дворами многих князей из династии Пястов. Также они занимались гравировкой и ювелирным делом, поэтому всегда занимали привилегированное положение в государстве и находились под защитой правителей как «слуги казны» (servi camerae).

Это было привычно для Европы того периода: к примеру, Фридрих I Барбаросса (1125 — 1190) в 1157 году издал специальную привилегию, согласно которой евреи напрямую подчинялись монарху. С тех пор на протяжении многих столетий еврейские коммерсанты были личными банкирами польских королей и магнатов, — и, естественно, их главными кредиторами.

В 1264 году князь Калиша Болеслав Благочестивый (1221 — 1279) предоставил евреям Великопольских земель привилегии, регулирующие правовой статус еврейского населения, — так называемый «Калишский статут». Самой важной его составляющей было подчинение евреев непосредственно власти князя, что гарантировало им защиту. Еврейские купцы также получили свободу путешествовать и торговать наравне с христианскими купцами.

Они импортировали из-за границы текстиль, инструменты, оружие, ювелирные изделия, кухонные специи и другие предметы роскоши, и в основном продавали сельскохозяйственную и лесную продукцию.

Но главное — еврейские купцы занимались ростовщичеством, выдачей ссуд, а также взиманием, по поручению князей, таможенных пошлин и налогов. При этом князь получал лишь фиксированный платёж, а всё собранное оставалось купцам. Как упоминалось выше, евреи также управляли княжескими монетными дворами, изготавливали печати и золотые украшения.

Третья волна

Поворотным моментом для еврейских поселенцев в Польше стал 1334 год, когда король Казимир Великий (1310 — 1370) подтвердил «Калишский статут», а в 1367 году распространил его действие на Малопольшу и Русь. Казимир Великий одобрил статус всех евреев как «слуг казны», что дало им право торговать и свободно перемещаться по стране. Король также расширил права евреев, предоставив им общие привилегии, которые регулировали их жизнь по всей Польше. День в истории. 4 апреля: Венгрия отдала Польше Королевство Русское © Public domain

Эти привилегии были подтверждены сменявшими друг друга правителями и стали основой правового положения еврейского населения в Речи Посполитой до разделов (1772/1793/1795).

Решения Казимира Великого были признанием роли евреев в польской экономике.

Хотя еврейские и польские легенды гласят, что причиной подобных симпатий короля была его любовница-еврейка Эстерка (Есфирь), однако на самом деле всё куда прозаичнее. Дело в том, что королевским банкиром был еврей Левко. Он отвечал за сбор налогов и пошлин по описанному выше механизму, а также за управление королевскими соляными копями в Величке и Бохне. Многие другие евреи в то время были сборщиками налогов, гравёрами и чеканщиками монеты.

Можно сказать, что евреи отвечали за экономику и финансы польского государства, оказывая королю неоценимые услуги. Кроме этого, Казимир Великий видел в еврейских поселенцах противовес немцам, в значительной мере управлявшим польскими городами.

В 1348-1350 годах Европу поразила эпидемия чумы, унесшая жизни почти трети населения континента. Евреев на Западе обвиняли в распространении «чёрной смерти», что вызвало новую волну погромов по всей Европе.

Именно тогда третья волна еврейских беженцев из Западной Европы, в основном из Германии и Чехии, прибыла в Польшу, почти не затронутую чумой. Они нашли тут не только убежище, но и возможность заняться торговлей и ростовщичеством. «Черный лебедь» из Китая: что общего у коронавируса и Великой чумы XIV века © commons.wikimedia.org, Public Domain/Museo del Prado/Pieter Bruegel / Перейти в фотобанк

Как отмечалось выше, евреи в Польше выдавали ссуды, причём с каждым годом всё в больших размерах. Крупнейшие еврейские банкиры того времени были выходцами из Кракова: вышеупомянутый Левко, его вдова Свенка и их сыновья Авраам, Канаан и Израэль. Деньги у них брали в долг польские короли, причём как Казимир Великий, так и Людвик Венгерский (1370 — 1382), королева Ядвига (1384 — 1399) и Владислав Ягелло (1386 — 1434).

В долгах у евреев были горожане Кракова, включая городской совет, а также местная шляхта. Кроме крупных банкиров, было также множество мелких еврейских ростовщиков, которым были должны польские ремесленники и купцы.

Еврейское банковское дело быстро развивалось и в других частях страны. Так, в Великопольше крупные еврейские банкиры работали в Познани и Калише, в Мазовии и Руси были небольшие группы ростовщиков. Полученный капитал евреи чаще всего вкладывали в недвижимость в городах, а также в аренду соляных шахт, мельниц, пивоварен и солодовен. Хотя к концу XV века в Королевстве Польском жило около 18 тысяч евреев, а в Великом княжестве Литовском — 6 тысяч, им принадлежала значительная часть богатств на этих территориях.

Расцвет

После 1492 года в Польшу начали прибывать евреи, изгнанные из Испании и Португалии. Зачастую это были богатые купцы и финансисты, которые быстро наладили местные контакты и внесли свой вклад в развитие еврейского предпринимательства.

С XVI века евреи расширили свою экономическую деятельность в Польше, включив в неё новые сферы, такие как ткачество, производство изделий из мехов и кожи, изготовление обуви, верёвок и стекла.

С прибытием в 1518 году в Польшу жены короля Сигизмунда Старого (1467 — 1548), Боны Сфорца (1494 — 1557), на берега Вислы из Италии приехали выдающиеся еврейские медики, торговцы и банкиры. Последние кредитовали как короля, которому постоянно были нужны деньги для проведения военных операций на восточных и юго-восточных границах Польши, так и магнатов, зарабатывавших на экспорте зерна через Гданьск в Амстердам. Периферия периферии: как Украина стала частью глобальной экономики © Public domain

В 1532 году еврейские купцы получили право свободной торговли на всей территории Польши, и они фактически доминировали в этой сфере. Так, на ярмарке в Лейпциге в 1566 году было 242 купца с территории Польши, из которых 182 были евреями.

В середине XVI века число евреев в Королевстве Польском оценивалось в 100 тысяч, и в стране начался взрывной рост еврейского населения.

Этому содействовал тот факт, что привилегии для евреев Польши, а после 1596 года — Речи Посполитой, постоянно подтверждали и расширяли все короли: Сигизмунд II Август, Стефан Баторий, Сигизмунд III Ваза, Владислав IV Ваза.

Неудивительно, что по состоянию на 1648 год на территории Речи Посполитой жило уже 500 тысяч евреев, причём подавляющее большинство из них — в восточной части страны.

Как отмечают польские историки, именно еврейский капитал позволял эксплуатацию природных ресурсов страны, а также обеспечивали короля и дворянство необходимыми финансами.

Важной сферой экономической деятельности польских евреев также стала аренда. Помимо богатых купцов и финансистов, арендовавших большие земли, появилось большое количество мелких евреев-арендаторов, которые управляли рудниками, кузницами, мельницами, винокурнями, пивоварнями, солодовнями, гостиницами и шинками.

На территории же нынешней Украины именно евреи были управляющими имений большинства магнатов. Характерной чертой этого периода является увеличение количества еврейских ремесленников, хотя при этом появилась большая группа еврейских бедняков, полностью лишённых возможности постоянного заработка.

Хлопковый король и его наследство

Восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, безусловно, стало катастрофой для еврейского населения Польши, однако самые богатые его представители сохранили свой капитал.

После разделов Речи Посполитой евреи сохранили и даже преумножили своё экономическое влияние на территориях, которые отошли Берлину, Вене и Санкт-Петербургу.

Собственно, ныне подавляющее большинство объектов, на возврат которых претендуют евреи и их организации, построено именно в XIX — начале ХХ веков. Как на самом деле относились к евреям в Польше накануне Второй мировой войны © commons.wikimedia.org, Bundesarchiv, Bild 119-5592-14A / CC-BY-SA 3.0

Стоит отметить, что, в отличие от Германской и Австро-Венгерской империй, Российская давала возможность эмансипации даже представителям не самых богатых слоёв еврейского населения, примером чего является судьба Израиля Познанского.

Внук лавочника и сын мелкого купца Израиль Познанский стал «хлопковым королём» в Лодзи, основав ткацкую мануфактуру, здание которой и поныне остаётся одним из главных символов города. В год его смерти, в 1900 году, активы компаний Познанского оценивались в 11 миллионов рублей.

Правда, на здание бывшей мануфактуры Израиля Познанского евреи ныне не претендуют.

Предприятие понесло огромные убытки во время Первой мировой войны, и управляющие им наследники «хлопкового короля» в середине 1930-х вынуждены были передать его за долги итальянским кредиторам.