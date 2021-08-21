21 августа 1941 г. лидер украинской парамилитарной группировки «Полесская Сечь» Тарас Боровец, известный под псевдонимом Бульба, провозгласил в одном из райцентров Житомирской области «Олевскую республику». Просуществовала она два месяца и после конфликта с немцами была ликвидирована. Однако история альтернативной УПА на этом не закончилась.

Вообще, слово «республика» применительно к Олевскому образованию, наверное, звучит излишне громко. Атрибуты государственности в этой республике отсутствовали. по своей форме она была значительно ближе к широко известному Локотскому самоуправлению, существовавшему в оккупированном немцами Черноземье в 1941 — 1943 гг. чем, собственно, к полноценному государству. День в истории. 30 июня: бандеровцы приняли «Акт провозглашения Украинской Державы» © из архива ЦИОД

Инициатором и вдохновителем республики стал Тарас Бульба-Боровец, личность весьма примечательная. Он родился на Волыни, еще ребенком оказался в Польше (его родной край после революции и советско-польской войны вошел в состав Речи Посполитой). В Польше он стал не совсем характерным националистом. В отличие от большинства, примыкавшего к ОУН, Боровец состоял в Украинском национальном возрождении — подпольной организации, ориентировавшейся на идеи Петлюры и УНР.

Несколько месяцев Боровец даже провел в польском лагере за активное участие в запрещенных организациях, но в итоге был отпущен. Дальше начинается самый загадочный этап его биографии. Чем конкретно он занимался в конце 1930-х гг. толком не понятно, существуют разные версии, вплоть до того, что он учился в каких-то немецких разведшколах.

Так или иначе, летом 1941 года он оказался на Житомирщине. Сам он всегда утверждал, что еще в 1940 году с целью создания петлюровского подполья он нелегально перешел советскую границу по приказу Ливицкого — главы УНР в изгнании.

Однако стоит отметить, что в 1940 году советско-германская граница охранялась очень тщательно и перейти ее было не так-то просто. Боровец утверждал, что пробивался через границу с боем, но его проводница пала в бою с пограничниками, так что подтвердить его историю было некому. Не исключено, что Боровец перешел границу уже после начала ВОВ, во всяком случае, впервые он себя проявил только летом 1941 года.

В пути Боровцу удалось набрать в свой отряд несколько энтузиастов, правда, оружия у них не было, за исключением одного пистолета. Бульба возлагал большие надежды на сотрудничество с ОУН, но они в то время были заняты организацией походных групп и провозглашением независимого государства. День в истории. 15 октября: родился бразильский украинец, утвердивший приветствие «Слава Украине!»

Тогда Боровец обратился к немцам. Он предложил им выдать его небольшому отряду вооружение в обмен на нейтрализацию партизан в Полесье. В то время власть на оккупированных территориях еще принадлежала прагматичным военным. Те, недолго думая, выдали его людям трофейное вооружение. Так появилась УПА-Полесская сечь. Бульба развернул бурную агитацию в результате чего в кратчайшие сроки его отряд вырос почти до тысячи человек.

Часть отряда в начале августа 1941 года он отправил в Олевский район. В то время в окрестностях Олевска находился партизанский отряд, который ушел без боя (хотя в некоторых источниках сообщается, что бой за город все же был). Следом за авангардом в Олевск прибыл и сам Бульба. 21 августа считается первым днем существования его «республики».

Боровец проявил недюжинную энергию и развернул достаточно бурную деятельность, установив контакты с рядом формально союзных сил. В частности, с Белорусской самообороной, которая была сформирована с санкции немцев для противодействия партизанам.

Бульба вновь попытался наладить контакты с обеими фракциями ОУН. Однако бандеровцы сразу заявили, что никакой самодеятельности они не потерпят и если Боровец хочет служить делу независимой Украины, пусть присягнет на верность Проводу ОУН. Мельниковцы оказались более сговорчивы и даже прислали на подмогу нескольких активистов, которые стали офицерами в его армии.

Возникает вопрос, как же Боровцу, имея не самые значительные силы, удалось создать нечто вроде республики?

Все дело в том, что ему повезло попасть в своеобразный пересменок. Вермахт очень быстро продвигался вперед, у военной власти не было ни сил, ни возможностей создавать в тылу разветвленную администрацию. А гражданская оккупационная администрация еще не была сформирована. Сражение за Киев. «Роковое решение», определившее исход войны © commons.wikimedia.org, Bundesarchiv, Bild 183-L20208 / Schmidt

Боровец угодил в это «окно возможностей» и на несколько недель стал полноценным хозяином Олевского района. Военные санкционировали его полномочия, очевидно, рассуждая в таком ключе: что будет в тылу, не наше дело, лишь бы было тихо. Боровец вроде бы подходит, чтобы присмотреть за порядком, а что будет дальше — это уже дело гражданских.

«Республика» Боровца занимала территорию четыре районов Житомирской области и частично захватывала граничащий с ней район Ровенской области. Армия (одновременно выполнявшая и функции милиции) униформы не имела, отличали друг друга по желто-голубым повязкам на рукавах.

Гражданская власть была сосредоточена в районной управе, которую возглавлял Борис Симонович (позднее отсидел 10 лет и остался в СССР). Капелланом армии был его брат, священник Михаил Симонович (не подвергался репрессиям). Штаб армии возглавлял Петр Дьяченко — бывший офицер императорской армии (участвовал в брусиловском прорыве), офицер ударных частей, затем полковник армии УНР и офицер войска Польского. Позднее Дьяченко ушел к немцам, а его таланты оказались востребованы абвером.

Бульбовцы пытались наладить издание своего печатного издания под названием «Гайдамака». Редактором газеты был Хаим Сигал — львовский еврей, впоследствии предположительно проникший под чужим именем в коллаборационистские полицейские структуры и казненный в СССР уже после войны. Сигал был женат на дочери (по другой версии сестре) капеллана Симоновича. В силу недолгого существования республики вышло всего несколько номеров газеты.

Осенью 1941 года на Украину прибыл Эрих Кох, возглавивший только что созданный рейхскомиссариат. Его столица располагалась в Ровно, совсем недалеко от бульбовских владений. Такое соседство не устраивало новую администрацию. День в истории. 20 августа: создана нацистская Украина © russian7.ru

Немцы попытались привлечь бульбовцев, которые к тому времени разрослись до 2-3 тысяч человек, к расстрелам евреев в Житомирской области. Однако бульбовцы воспротивились этому и отказались работать с айнзатцкомандами, тем более что немцы упрямо не желали признать их в качестве самостоятельной структуры.

Понимая, что упрямство в переговорах с немцами до добра не доведет, Бульба-Боровец принял решение распустить Полесскую сечь и республику. В середине ноября его армия была распущена, сам Бульба с несколькими преданными сторонниками ушел в лес, выжидать благоприятного момента.

На этом история Олевской республики закончилась, а Боровца в будущем ждало еще немало приключений. Он успел посотрудничать и повраждовать попеременно с немцами, советскими партизанами и бандеровской фракцией ОУН, пока наконец не оказался в немецком лагере вместе с верхушкой бандеровцев и мельниковцев.