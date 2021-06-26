17-й танковый корпус Красной армии первоначально объединял три танковых бригады и одну бригаду мотострелков. В декабре 1942 г. года в ходе операции «Малый Сатурн» он добыл статус гвардейского. Именно тогда, на полпути из Воронежа в Ворошиловоград (ныне — Луганск), танки комкора Павла Полубоярова прошли через посёлок с необычным названием.
Танки в Кантемировке
Операция «Малый Сатурн» или Среднедонская операция советских войск преследовала целью помешать действиям немецко-итальянско-румынской группы армий Манштейна по деблокированию сталинградской группировки Паулюса.
Кантемировка являлась важным инфраструктурным центром в борьбе за Сталинград. Сюда по железной дороге поступали грузы, которые затем самолётами переправлялись окружённым немцам. Здесь было множество военных складов, базировались штабы, мастерские, госпитали. В окрестностях районного центра немцами и итальянцами были созданы три концентрационных лагеря для военнопленных и местных жителей.
Взятие советскими войсками Кантемировки 19 декабря 1942 г. было абсолютно неожиданным для противника и являлось следствием прорыва оборонительных позиций 8-й итальянской армии вдоль правого берега Дона. 17-й танковый корпус был введён в образовавшуюся брешь и действовал на правом крае советского наступления. Его задачей было не допустить контрудара с запада, способного затормозить начавшийся массированный прорыв.
Овладению Кантемировкой предшествовал ночной 25-километровый марш советских танков по вражеским тылам. Для обеспечения фактора неожиданности войска Полубоярова не стали штурмовать посёлок по кратчайшему пути, а обошли Кантемировку и устремились на неё с тыла.
Этот успех советских войск принёс большие трофеи, добил 2-й итальянский армейский корпус, потряс систему снабжения немцев в Сталинграде.
Славное имя
В начале 1943 г. по итогам Среднедонской операции танковый корпус Полубоярова вместе со статусом гвардейского, получил почётное наименование Кантемировский.
В дальнейшем Кантемировский танковый корпус участвовал в боях на Курской дуге, Донбассе, Правобережной Украине, Дукельском перевале, Сандомирском плацдарме. Также он освобождал Краков, Прагу, вёл упорные бои под Дрезденом, вышел на соединение с союзниками на Эльбе.
Бессменный командир Кантемировского гвардейского корпуса, генерал Полубояров 15 раз персонально упоминался в приказах Верховного Главнокомандующего СССР. До конца войны танковое соединение удостоилось орденов Ленина и Красного Знамени, а сам Полубояров — звания Героя Советского Союза.
В память о судьбоносных боях на Среднем Дону улица Кантемировская появилась в Ленинграде. За тем в «северной столице» был возведён и Кантемировский мост. А в честь прославленного танкового корпуса была названа одна из улиц Москвы и станция столичного метрополитена.
Так, благодаря боевым действиям Великой Отечественной и вопреки исторической политике советских властей 20 — начала 40-х годов имя Кантемира вновь зазвучало в информационном пространстве России и Союза ССР.
Ведь ещё в 1935 г. Советское правительство передало останки, приписываемые господарю, Румынии для перезахоронения. Это решение являлось весьма спорным, поскольку на тот момент в составе СССР уже существовал субъект под названием Молдавская Автономная ССР, а, как известно, Кантемир в XVIII возглавлял именно Молдавское княжество.
От Прута до Дона
После неудачного для Петра I император щедро отблагодарил молдавского господаря, перешедшего на сторону России.
Дмитрий Кантемир получил титул светлости, значительную пенсию, имения под Москвой и на территории нынешних Орловской и Воронежской областей.
В Подмосковье ему принадлежало имение Чёрная Грязь, на месте которого впоследствии возник дворцово-парковый ансамбль Царицыно. Кстати, именно здесь, в бывшем имении Кантемира Екатерина II ратифицировала Кучук — Кайнарджийский мир с Османской империей.
В имении близ Орла в 1715 г. (тогда это был Севский уезд) Кантемир основал селение Дмитровка (ныне — город Дмитров). Здесь в 1723 г. закончилась жизнь великого сподвижника Петра I.
Наконец, самое южное имение Кантемира располагалось на границе с Крымским ханством, в «Воронежской украине». Вокруг этого имения разыгралась довольно драматичная семейная история.
Дело в том, что воронежские владения Дмитрий Кантемир желал оставить младшему сыну Антиоху (известному впоследствии литератору и дипломату). Однако старший брат потенциального наследника — Константин за счёт связей своего влиятельного тестя Дмитрия Голицына сумел после смертей Дмитрия и императора забрать данный актив себе. Произошло это в 1727 г., но до 1735 г. шла тяжба из-за имения между Константином и его мачехой Анастасией Трубецкой. Удача и на сей раз была на стороне Константина.
В 1756 г. Константин Дмитриевич стал главнокомандующим слободскими полками, на территории одно из которых (Острогожского) находилась слобода, впоследствии названной Константиновкой-Кантемировкой. Её населяли в основном слободские казаки и крестьяне-«черкасы».
У Константина Кантемира на момент назначения фактическим губернатором Слободской Украины в регионе не было иной недвижимости кроме ветхого деревянного дома в г. Ахтырке. Будущая Константиновка-Кантемировка была выбрана в качестве княжеского имения.
Её строительство осуществлялось силами Богучарской, Меловатской, Осиновской и других сотен Острогожского полка. Здесь возвели деревянную Дмитриевскую церковь, деревянный господский дом со службами, двор для управителя, хозяйственные постройки. Дворы были обнесены тыном.
Вокруг резиденции ставили свои дворы поселяне — вольные черкасы, казачьи свойственники и подпомощники, выходцы из разных слобод. Они привлекались пятилетним освобождением от уплаты податей и от повинностей, а также плодородными землями.
Коррупционный финал Слободской Украины
Кантемир-младший любил свою резиденцию неподалёку от Дона. Часто приезжал сюда, осматривал лошадей, другой скот и сенокосы.
В 1762 г. в Константиновке уже было около 100 дворов. Князь попытался оформить селение в собственность (на имя своей жены как часто водится у отечественных чиновников). При помощи услужливых Острогожских старшин в 1758 — 1759 годах было организовано отчуждение земель селения из ведения полка через ряд подставных лиц и фиктивных сделок.
Однако вскоре у князя возник конфликт с полковой старшиной и, в частности, с бригадиром Дмитрием Банческулом, а также капитаном слободского гусарского полка Страфиновичем.
В Петербург на Кантемира был направлен донос с обвинением в фальшивой покупке земли у Богучарских казаков и самовольном создании слободы Константиновки, использовании слободского населения в частных работах.
Позиции Константина в отстаивании за собой Кантемировки были очень уязвимы тем, что формально на этих землях было запрещено создавать постоянные поселения. Ещё со времён подавления Булавинского восстания земли, прилегающие к владениям донских казаков, должны были оставаться незаселёнными. Константин обошёл этот запрет, указав в качестве места расположения имения Валуйский уезд Белгородской губернии.
В 1763 г. Сенат учредил следственную комиссию о слободских полках, которая должна была рассмотреть дела о злоупотреблениях местных чиновников различных уровней. Спустя год Константин Кантемир был отстранен от должности главнокомандующего слободскими полками и уволен в отставку. А ещё через год и сами полки вошли в состав Слободско-Украинской губернии.
Во время генерального межевания земель в 1774 г. в Константиновке насчитывалось 250 дворов с населением 2385 человек. Населённый пункт располагался на важной дороге из Калитвы в Беловодск. Зажиточные обыватели занимались скотоводством, торговлей, винокурением, перевозкой на волах казенной соли, но основным занятием жителей было земледелие.
Долгое время у посёлка сохранялось двойное название Константиновка-Кантемировка, пока, наконец, вторая часть его наименования не возобладала.
Стратегический узел
Имение на Дону не принесло счастья династии Кантемиров, но, во многом, обессмертило их имя в России. Это проявилось и в том, что на гербах поселения Кантемировка и Кантемировского района Воронежской области сейчас используется элемент родового герба Кантемиров: две выходящие из облаков руки, совершающих рукопожатие. Образ рукопожатия на фамильном гербе символизировал верность, тогда как облака указывали на возвышенную, неземную природу верности.
Сегодня Кантемировский регион продолжает играть важную роль в российской внешней и оборонной политике.
Ведь именно здесь в 2015 г. вступила в строй компрессорная станция «Писаревка», при помощи которой газ через газопровод «Писаревка-Анапа» подаётся в «Турецкий поток». Напомним, что значительную часть своей жизни Дмитрий Кантемир провёл в Османской империи, снискав благосклонность Порты.
По территории Кантемировского района проходит железнодорожная линия «Журавка — Миллерово», введённая в 2017 г. для следования поездов в обход Украины.
В 2019 г. Кантемировский район стал побратимом города Кантемир в Республике Молдова.
Наконец несмотря на то, что прославленное Кантемировское соединение Российской армии (теперь это 4-я гвардейская танковая дивизия) расквартировано преимущественно в подмосковном Наро-Фоминске тесные узы связывают его с казачеством. За годы его существования тысячи казаков, в т.ч. с Дона прошли службу в рядах танкистов-кантемировцев.
Так что тысячи россиян сегодня вполне обоснованно могут назвать себя «кантемировцами». Это и военнослужащие знаменитой танковой дивизии, и жители одноимённого муниципального района Воронежской области, и, конечно же, те, кто выступает за максимально тесное сближение Молдавии с Российским государством, по заветам Дмитрия Кантемира.