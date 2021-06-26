26 июня 1942 года в Сталинграде возникло воинское соединение, прославившее в России имя молдавской аристократической династии Кантемиров. Каким же образом оно попало с берегов Прута и Днестра на берега Дона?

17-й танковый корпус Красной армии первоначально объединял три танковых бригады и одну бригаду мотострелков. В декабре 1942 г. года в ходе операции «Малый Сатурн» он добыл статус гвардейского. Именно тогда, на полпути из Воронежа в Ворошиловоград (ныне — Луганск), танки комкора Павла Полубоярова прошли через посёлок с необычным названием.

Танки в Кантемировке

Операция «Малый Сатурн» или Среднедонская операция советских войск преследовала целью помешать действиям немецко-итальянско-румынской группы армий Манштейна по деблокированию сталинградской группировки Паулюса. Пламенный герой Михаил Паникаха: от Днепропетровска до Сталинграда © commons.wikimedia.org, Беляев Павел Федорович

Кантемировка являлась важным инфраструктурным центром в борьбе за Сталинград. Сюда по железной дороге поступали грузы, которые затем самолётами переправлялись окружённым немцам. Здесь было множество военных складов, базировались штабы, мастерские, госпитали. В окрестностях районного центра немцами и итальянцами были созданы три концентрационных лагеря для военнопленных и местных жителей.

Взятие советскими войсками Кантемировки 19 декабря 1942 г. было абсолютно неожиданным для противника и являлось следствием прорыва оборонительных позиций 8-й итальянской армии вдоль правого берега Дона. 17-й танковый корпус был введён в образовавшуюся брешь и действовал на правом крае советского наступления. Его задачей было не допустить контрудара с запада, способного затормозить начавшийся массированный прорыв.

Овладению Кантемировкой предшествовал ночной 25-километровый марш советских танков по вражеским тылам. Для обеспечения фактора неожиданности войска Полубоярова не стали штурмовать посёлок по кратчайшему пути, а обошли Кантемировку и устремились на неё с тыла.

Этот успех советских войск принёс большие трофеи, добил 2-й итальянский армейский корпус, потряс систему снабжения немцев в Сталинграде.

Славное имя

В начале 1943 г. по итогам Среднедонской операции танковый корпус Полубоярова вместе со статусом гвардейского, получил почётное наименование Кантемировский.

В дальнейшем Кантемировский танковый корпус участвовал в боях на Курской дуге, Донбассе, Правобережной Украине, Дукельском перевале, Сандомирском плацдарме. Также он освобождал Краков, Прагу, вёл упорные бои под Дрезденом, вышел на соединение с союзниками на Эльбе. Как киевлянин Виктор Некрасов из окопов Сталинграда через Бабий Яр попал в диссиденты © РИА Новости, П. Манушин / Перейти в фотобанк

Бессменный командир Кантемировского гвардейского корпуса, генерал Полубояров 15 раз персонально упоминался в приказах Верховного Главнокомандующего СССР. До конца войны танковое соединение удостоилось орденов Ленина и Красного Знамени, а сам Полубояров — звания Героя Советского Союза.

В память о судьбоносных боях на Среднем Дону улица Кантемировская появилась в Ленинграде. За тем в «северной столице» был возведён и Кантемировский мост. А в честь прославленного танкового корпуса была названа одна из улиц Москвы и станция столичного метрополитена.

Так, благодаря боевым действиям Великой Отечественной и вопреки исторической политике советских властей 20 — начала 40-х годов имя Кантемира вновь зазвучало в информационном пространстве России и Союза ССР.

Ведь ещё в 1935 г. Советское правительство передало останки, приписываемые господарю, Румынии для перезахоронения. Это решение являлось весьма спорным, поскольку на тот момент в составе СССР уже существовал субъект под названием Молдавская Автономная ССР, а, как известно, Кантемир в XVIII возглавлял именно Молдавское княжество.

От Прута до Дона

После неудачного для Петра I император щедро отблагодарил молдавского господаря, перешедшего на сторону России.

Дмитрий Кантемир получил титул светлости, значительную пенсию, имения под Москвой и на территории нынешних Орловской и Воронежской областей.

В Подмосковье ему принадлежало имение Чёрная Грязь, на месте которого впоследствии возник дворцово-парковый ансамбль Царицыно. Кстати, именно здесь, в бывшем имении Кантемира Екатерина II ратифицировала Кучук — Кайнарджийский мир с Османской империей.

В имении близ Орла в 1715 г. (тогда это был Севский уезд) Кантемир основал селение Дмитровка (ныне — город Дмитров). Здесь в 1723 г. закончилась жизнь великого сподвижника Петра I. День в истории. 23 июля: Россия возвращает Турции все завоевания на юге © rusday.com

Наконец, самое южное имение Кантемира располагалось на границе с Крымским ханством, в «Воронежской украине». Вокруг этого имения разыгралась довольно драматичная семейная история.

Дело в том, что воронежские владения Дмитрий Кантемир желал оставить младшему сыну Антиоху (известному впоследствии литератору и дипломату). Однако старший брат потенциального наследника — Константин за счёт связей своего влиятельного тестя Дмитрия Голицына сумел после смертей Дмитрия и императора забрать данный актив себе. Произошло это в 1727 г., но до 1735 г. шла тяжба из-за имения между Константином и его мачехой Анастасией Трубецкой. Удача и на сей раз была на стороне Константина.

В 1756 г. Константин Дмитриевич стал главнокомандующим слободскими полками, на территории одно из которых (Острогожского) находилась слобода, впоследствии названной Константиновкой-Кантемировкой. Её населяли в основном слободские казаки и крестьяне-«черкасы».

У Константина Кантемира на момент назначения фактическим губернатором Слободской Украины в регионе не было иной недвижимости кроме ветхого деревянного дома в г. Ахтырке. Будущая Константиновка-Кантемировка была выбрана в качестве княжеского имения.

Её строительство осуществлялось силами Богучарской, Меловатской, Осиновской и других сотен Острогожского полка. Здесь возвели деревянную Дмитриевскую церковь, деревянный господский дом со службами, двор для управителя, хозяйственные постройки. Дворы были обнесены тыном.

Вокруг резиденции ставили свои дворы поселяне — вольные черкасы, казачьи свойственники и подпомощники, выходцы из разных слобод. Они привлекались пятилетним освобождением от уплаты податей и от повинностей, а также плодородными землями.

Коррупционный финал Слободской Украины

Кантемир-младший любил свою резиденцию неподалёку от Дона. Часто приезжал сюда, осматривал лошадей, другой скот и сенокосы.

В 1762 г. в Константиновке уже было около 100 дворов. Князь попытался оформить селение в собственность (на имя своей жены как часто водится у отечественных чиновников). При помощи услужливых Острогожских старшин в 1758 — 1759 годах было организовано отчуждение земель селения из ведения полка через ряд подставных лиц и фиктивных сделок.

Однако вскоре у князя возник конфликт с полковой старшиной и, в частности, с бригадиром Дмитрием Банческулом, а также капитаном слободского гусарского полка Страфиновичем. Как Харьков стал губернским городом, а казаки — гусарами © Славяносербия / Славяносербия / Перейти в фотобанк

В Петербург на Кантемира был направлен донос с обвинением в фальшивой покупке земли у Богучарских казаков и самовольном создании слободы Константиновки, использовании слободского населения в частных работах.

Позиции Константина в отстаивании за собой Кантемировки были очень уязвимы тем, что формально на этих землях было запрещено создавать постоянные поселения. Ещё со времён подавления Булавинского восстания земли, прилегающие к владениям донских казаков, должны были оставаться незаселёнными. Константин обошёл этот запрет, указав в качестве места расположения имения Валуйский уезд Белгородской губернии.

В 1763 г. Сенат учредил следственную комиссию о слободских полках, которая должна была рассмотреть дела о злоупотреблениях местных чиновников различных уровней. Спустя год Константин Кантемир был отстранен от должности главнокомандующего слободскими полками и уволен в отставку. А ещё через год и сами полки вошли в состав Слободско-Украинской губернии.

Во время генерального межевания земель в 1774 г. в Константиновке насчитывалось 250 дворов с населением 2385 человек. Населённый пункт располагался на важной дороге из Калитвы в Беловодск. Зажиточные обыватели занимались скотоводством, торговлей, винокурением, перевозкой на волах казенной соли, но основным занятием жителей было земледелие.

Долгое время у посёлка сохранялось двойное название Константиновка-Кантемировка, пока, наконец, вторая часть его наименования не возобладала.

Стратегический узел

Имение на Дону не принесло счастья династии Кантемиров, но, во многом, обессмертило их имя в России. Это проявилось и в том, что на гербах поселения Кантемировка и Кантемировского района Воронежской области сейчас используется элемент родового герба Кантемиров: две выходящие из облаков руки, совершающих рукопожатие. Образ рукопожатия на фамильном гербе символизировал верность, тогда как облака указывали на возвышенную, неземную природу верности.

Сегодня Кантемировский регион продолжает играть важную роль в российской внешней и оборонной политике. «Турецкий поток». Удар с юга и осушение украинского газопровода © turkstream.info

Ведь именно здесь в 2015 г. вступила в строй компрессорная станция «Писаревка», при помощи которой газ через газопровод «Писаревка-Анапа» подаётся в «Турецкий поток». Напомним, что значительную часть своей жизни Дмитрий Кантемир провёл в Османской империи, снискав благосклонность Порты.

По территории Кантемировского района проходит железнодорожная линия «Журавка — Миллерово», введённая в 2017 г. для следования поездов в обход Украины.

В 2019 г. Кантемировский район стал побратимом города Кантемир в Республике Молдова.

Наконец несмотря на то, что прославленное Кантемировское соединение Российской армии (теперь это 4-я гвардейская танковая дивизия) расквартировано преимущественно в подмосковном Наро-Фоминске тесные узы связывают его с казачеством. За годы его существования тысячи казаков, в т.ч. с Дона прошли службу в рядах танкистов-кантемировцев.

Так что тысячи россиян сегодня вполне обоснованно могут назвать себя «кантемировцами». Это и военнослужащие знаменитой танковой дивизии, и жители одноимённого муниципального района Воронежской области, и, конечно же, те, кто выступает за максимально тесное сближение Молдавии с Российским государством, по заветам Дмитрия Кантемира.