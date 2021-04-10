В пятницу, 9 апреля, на 100-м году жизни скончался принц Филипп - муж королевы Великобритании Елизаветы II. Он оставался одним из немногих потомков русских царей. И с его уходом количество тех, в чьих жилах течёт кровь Романовых, стало меньше

«С глубокой печалью Её Величество Королева сообщила о смерти её любимого мужа, его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество отошёл мирно этим утром в Виндзорском замке», — сообщила пресс-служба британской королевской семьи.

Принц Филипп недожил всего двух месяцев и одного дня до своего столетия. Он запомнился многим как один из образцовых представителей старой доброй Англии. Хотя на самом деле он был крещён в православии, а среди его предков был русский царь.

Престолонаследник на год и боевой офицер

С самого рождения жизнь Филиппа была связана с морем. Он появился на свет на острове Керкира. В мифах Древней Греции рассказывается, как бог морской стихии Посейдон влюбился в Керкиру — дочь речного бога Асопа и речной нимфы Метопы. Посейдон украл полюбившуюся ему девушку и перенёс на безлюдный остров, который решил назвать её именем. Украина скорбит: Зеленский прокомментировал смерть супруга Елизаветы II © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Правда, англичане, да и русские знают этот остров под другим именем — Корфу. Именно здесь 10 июня 1921 года в семье брата греческого короля Константина Ι — Андрея — и его жены — Алисы - племянницы последней российской императрицы Александры Фёдоровы родился мальчик, которого назвали Филиппом.

Его бабушкой по отцу была Ольга Константиновна — внучка российского императора Николая I. Ирония судьбы и особенности династических отношений: мужем британского монарха суждено было стать потомку монарха российского, воевавшего с Великобританией.

Мальчика крестили в православии. Но дома, в Греции, долго оставаться ему было не суждено. В сентябре 1922 года Константин I отрёкся от престола. Покинуть Грецию пришлось и семье его брата. Филипп с родителями поселился в Париже. А спустя шесть лет — в 1928 году — Филиппа отправили к родственникам в Лондон.

Но и в Англии Филипп пробыл недолго: в 1933 году его отправили учиться в Германию. В том же году к власти в этой стране пришёл Адольф Гитлер. Таким образом, Филипп успел пожить в стране, с которой спустя несколько лет он будет воевать.

В 1935 году Филипп вернулся на Туманный Альбион — на сей раз в Шотландию, чтобы учиться в Гордонстоуне. В этой школе-интернате ученики получали поистине спартанское образование: там царила жёсткая дисциплина и особенно ценились успехи в спорте. Вскоре по прибытию принц стал префектом и капитаном хоккейной и крикетной команд.

В 1939-1940 годах Филипп учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. После выпуска из колледжа он получил воинское звание мичмана и начал службу на флоте, где как раз была нужда в молодых командирах — бушевала Вторая мировая война.

За годы войны Филипп поучаствовал в Критской операции, сражении у мыса Матапан и Сицилийской операции.

Будучи заместителем командира эсминца Wallace в июле 1943 года он спас свой корабль от потопления, предложив отвлечь внимание немецких бомбардировщиков на дымящийся плот, который при плохой видимости мог сойти за подбитый корабль. Эта уловка была успешной. Кораблю удалось уйти, пока немцы атаковали плот.

При этом война нанесла Филиппу ещё и личную рану: дело в том, что он был пятым, младшим ребёнком в семье. И — единственным мальчиком. Его родные сёстры вышли замуж за немецких аристократов, которые позже заняли высокие посты в НСДАП. Правда, одна из них — Сесилия — до войны не дожила, она погибла в 1937 году в авиакатастрофе.

После окончания войны Филипп подумывал продолжать службу на флоте. Его планам не мешала даже женитьба. Ещё в 1939 году во время визита короля Георга VI в Дармутский колледж, Филипп познакомился с четвероюродными сёстрами — принцессами Елизаветой и Маргарет. С Елизаветой у Филиппа завязалась переписка.

Спустя год после окончания войны — в 1946 году — Филипп попросил у британского монарха руки его дочери. О помолвке Филиппа и Елизаветы было объявлено 10 июля 1947 года. Их свадьба состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Сестёр Филиппа на свадьбу не пригласили.

Перед заключением брака Филипп принял англизированную фамилию матери — Маунтбеттен и перешёл из православия в англиканство. Накануне свадьбы Георг VI присвоил Филиппу титулы герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского. До этого Филиппу пришлось отказаться от титулов принца Греческого и Датского.

Когда Филипп женился на Елизавете, он не мог представить, что его мечтам о спокойной службе во флоте скоро придёт конец. Уже в следующем — 1948 году — здоровье короля серьёзно ухудшилось. Елизавете пришлось принимать на себя всё больше обязанностей.

Но Филипп оставался главой семьи и полноправным хозяином у себя дома. Однако всё изменилось со смертью Георга VI и коронацией Елизаветы ΙΙ.

«На флоте под его командованием было целое судно — в полном смысле этого слова. В Кларенс-хаусе всем тоже, по сути дела, заправлял он. А после переезда в Букингемский дворец это было уже не так», — вспоминал личный секретарь Филиппа Майкл Паркер.

Елизавета ΙΙ стала британским монархом и занялась государственными делами. А в новом доме всем заправляла тёща Филиппа — королева-мать.

Тем не менее, Филипп с достоинством стал справляться с возложенными на него обязанностями.

Спортсмен, живой бог и эксцентричный человек

Как супругу британской королевы принцу Филиппу пришлось выполнять церемониальные и благотворительные обязанности. Среди прочего, он стал августейшим покровителем около 800 организаций.

Кроме того, в 1964-1986 годах он являлся президентом Международной федерации конного спорта, а в 1981-1996 годах — Всемирного фонда дикой природы.

Именно в качестве президента Международной федерации конного спорта принц Филипп в сентябре 1973 года посетил СССР: Москву, Ленинград и Киев.

«Хорошо изучив с высоты планировку города, герцог отметил, что столицу Советской Украины разделяет на две части прекрасная река, а пляжи в центре мегаполиса — это само по себе чудо!» — вспомнил в комментарии изданию «Обозреватель» бывший председатель Киевского горисполкома Владимир Гусев.

По его словам, в перерыве между соревнованиями, в которых принимала участие его дочь — Анна, принц тогда обедал в ресторане «Прага» на ВДНХ.

«Принцу Филиппу понравились украинский борщ с пампушками и котлеты по-киевски. За обедом он символически выпивал рюмочку "горилки з перцем", шутливо приговаривая: "Самые лучшие бокалы — длинные. Самые лучшие тосты — короткие"», — рассказал Гусев.

Собственно, чувство юмора принца стало одной из его визитных карточек. И довольно неоднозначных. Ещё в школе в Шотландии преподаватели отмечали порой грубость и резкость Филиппа.

Сейчас, после смерти принца по сети гуляют подборки его высказываний, многие из которых наделали немало шума в прессе.

Возвращаясь к поездкам принца Филиппа, нужно отметить, что Россию он посетил ещё два раза — в 1994 и 1997 годах. В последний свой визит принц побывал в Хабаровском и Камчатском крае. В целом же за свою карьеру Филипп совершил более 620 визитов в 143 страны мира, а также принял участие в 22 тыс. мероприятиях — и здесь речь о тех, на которых он был без королевы.

А ещё принц любил спорт. Притом, он пытался изобретать новые виды спорта: скрещивал поло с ездой на велосипеде или участвовал в сочинении правил гонок на каретах.

Кроме того, принц Филипп был ни много, ни мало божественным существом. Но на одном лишь острове — Танна, что в Тихом океане. По легенде тамошнего племени яохнанен, сын горного духа будет странствовать по морям, женится на могущественной женщине, а потом вернётся на остров Танна.

Когда яохнанен ознакомились с биографией принца, они решили, что в их легенде рассказывается именно о Филиппе. Принц об этом узнал, но переубеждать аборигенов не стал. Напротив, он прислал им свои фотографии с автографом. На одной из фото он позировал с дубиной нал-нал, которой на острове убивают свиней.

В общем, принц Филипп был многогранным человеком.

В последние годы жизни его здоровье ухудшилось. Ещё в 2011 году Филиппу сделали операцию по коронарному стентированию. В январе 2019 года он попал в ДТП, а спустя почти год — в декабре 2019 года — Филиппа госпитализировали с хроническим заболеванием. В середине феврале 2021 года принц снова оказался в больнице — на сей раз с заболеванием инфекционным. А после ему и вовсе сделали операцию на сердце. В середине марта Филиппа выписали из больницы.

Спустя четыре недели принц Филипп умер.