1 апреля 1926 года умерла Александра Калмыкова - одна из первых российских феминисток, активная общественная деятельница, спонсор и воспитательница первого поколения русских марксистов, за что почиталась ими как «марксистская богородица»

Александра Чернова родилась в начале января 1850 года в Екатеринославе в весьма образованной семье.

Дед по материнской линии Аким Ковалевский был директором Екатеринославской гимназии, отец — весьма крупным землевладельцем, мать — тоже Александра — активной общественной деятельницей. Их семья была своеобразным центром притяжения городской интеллигенции, так что Александра-младшая росла в определенной атмосфере. День в истории. 27 декабря: в Ницце скончался защитник Горького и Короленко родом из Екатеринослава © Public domain

Мать, помимо прочего, сильно беспокоилась о судьбах женского образования. Ее усилиями в Екатеринославе была открыта женская гимназия, директором которой Чернова-старшая и стала. Чернова-младшая, окончив эту гимназию, осталась там в качестве преподавательницы.

Вскоре она вышла замуж и сменила фамилию на Калмыкову. Супруг ее был весьма видным сенатором гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената и в конце концов дослужился до чина тайного советника, равнявшегося генерал-лейтенанту в армии или вице-адмиралу на флоте.

Впервые громко заявить о себе ей удалось в Харькове, где она стала сотрудницей только что открывшейся газеты «Южный край» — весьма популярного впоследствии издания, неизменно выходившего вплоть до прихода к власти большевиков. Калмыкова опубликовала в газете несколько статей на темы, именовавшиеся тогда «прогрессивными»: от образования до «еврейского вопроса».

Там же она сошлась с другой видной деятельницей Христиной Алчевской, которая весьма симпатизировала украинскому движению. Она была супругой крупнейшего предпринимателя, можно даже сказать, олигарха — Алексея Алчевского. Того самого, который построил металлургические заводы Донецка, Мариуполя и Алчевска (последний город вообще получил название в его честь).

Алчевская с начала 60-х годов держала в Харькове женскую воскресную школу, где взрослые женщины обучались грамоте (формат воскресных школ для взрослых вообще был довольно распространен в последние дореволюционные годы). День в истории. 31 октября: в Харькове украинские националисты взорвали памятник Пушкину © commons.wikimedia.org, Корольков Дмитрий Юрьевич

Калмыкова некоторое время преподавала в этой школе. Кроме того, Алчевская привлекла ее к работе над масштабным сборником «Что читать народу», содержание которого понятно уже из его названия.

Прославившись в Харькове, в середине 80-х Калмыкова перебралась в столицу, где начался новый этап в ее жизни, связанный теперь уже с зарождающимся марксизмом.

Пожалуй, важнейшим событием для Калмыковой стало знакомство с юным Петром Струве.

Сын пермского губернатора, покончившего с собой, был одноклассником сына Калмыковой. Он частенько заходил в гости и так приглянулся ей, что она в конце концов сманила его переехать к ним навсегда. Знакомые деликатно именовали его «приемным сыном» Калмыковой, хотя у Струве была жива мать, с которой он, правда, находился в напряженных отношениях, из-за чего охотно согласился на переезд. 20-летняя разница в возрасте не помешала им стать любовниками.

Вообще Калмыкова увлеклась начинающим марксистом не на шутку, фактически став его спонсором. Сама она в этот период уже была статусной столичной книгоиздательницей.

Струве, Ленин, Мартов, Потресов, Туган-Барановский — все это в тот период была одна компания. Хотя имелись между ними и отличия.

Струве и Туган-Барановский (будущий член Центральной Рады) уже тогда обособились, во-первых, по причине собственных отличных от догматического понимания марксизма взглядов. Во-вторых, по причине того, что Струве уже тогда считался восходящей политической звездой, ему давали денег, в то время как сам Ленин был в его тени. День в истории. 21 января: под Одессой умер самый знаменитый украинский экономист © commons.wikimedia.org,

Однако Ильич в ту пору в Струве нуждался (хотя и ненавидел страшно). У него денег не было, а под Струве финансы выделяли. Ленин рассчитывал добиться его согласия на издание газеты, объединявшей всех российских марксистов, а затем «отжать» ее в свою пользу. Свой план Ленину удалось реализовать, а та газета называлась «Искра».

Калмыкова весьма активно участвовала в ее издании, финансируя печатный орган. Например, она выделила 2 тысячи рублей на издание первого номера «Искры». Кроме того, ее книжный склад и магазин стали своеобразными подпольными штаб-квартирами питерских марксистов.

Неудивительно, что Калмыкова, годившаяся большинству из этих пламенных революционеров и революционерок в матери, стала известна как «марксистская богородица». На одной из работ известного карикатуриста того времени Каррика Калмыкова запечатлена в образе Богородицы, которая держит на руках младенцев Струве и Туган-Барановского.

Впрочем, став знаменитостью, Струве порвал с 50-летней Калмыковой и женился на другой женщине, а потом и вовсе ушел к кадетам. Она тяжело переживала этот разрыв и нашла себе нового утешителя в лице Александра Потресова — одного из ключевых основателей РСДРП и впоследствии одного из лидеров меньшевиков.

Они сблизились уже в эмиграции. В 1902 году власти заинтересовались подпольной деятельностью Калмыковой, и она уехала в Европу. Позднее после амнистии революционерам она вернулась и в последние предреволюционные годы работала в образовании. Она преподавала в Московском народном университете Шанявского — частном вузе, открытом вдовой генерала Шанявского для учебы максимально широких слоев населения. Женевский ужас Ленина. Как жена одного малоросса помешала большевикам © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В 1917 году Калмыкова в последний раз предприняла попытку вернуться в политику.

В составе делегации русских революционерок и феминисток она посетила главу Временного правительства князя Львова, ходатайствуя об отмене любых гендерных ограничений в политических и прочих вопросах (право голоса и т.д.).

При большевиках она преподавала в одном из институтов и некоторое время работала в наркомате просвещения. Значимой роли Калмыкова не играла, но в различных советских энциклопедиях характеризовалась положительно, поскольку с Лениным лично она не ругалась, а многие большевики с теплотой вспоминали, что у нее можно было попить чайку, пересидеть облаву и т.д.

1 апреля 1926 года «марксистская богородица» умерла в возрасте 76 лет.