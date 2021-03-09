К 80-летию трагедии Бабьего Яра Еврейская конфедерация Украины совместно с израильским Мемориальным комплексом истории Холокоста «Яд ва-Шем» готовит масштабный проект, направленный на увековечивание памяти героев, спасавших евреев в годы Холокоста - Книгу праведников народов мира Украины.

«Сегодня по количеству Праведников Украина занимает четвертое место в мире (после Польши, Нидерландов и Франции — ред.). На сегодняшний день насчитывается 2659 Праведников народов мира, официально признанных специальной комиссией Яд Вашем во главе с представителем Верховного суда Израиля», — написал президент конфедерации Борис Ложкин в Facebook. «Венский штрудель» сионизма и антисемитизма: от Теодора Герцля до Адольфа Гитлера © commons.wikimedia.org,

Сама по себе идея, высказанная Ложкиным, достойна всяческого одобрения. Гражданам Украины и не только её нужно знать о настоящих подвигах людей, пошедших на небывалый риск. И если ограничиться списком, собранным и проверенным институтом «Яд ва-Шем», то это однозначно надёжно. Однако если это не совсем так или совсем не так, тогда возникают вопросы, ответы на которые могут оказаться с нацистским душком, переходящим в стойкий смрад.

Борис — не первый, кто занялся на Украине этой темой. С 1988 г. еврейские организации Украины ведут поиски людей, спасавших евреев. Еврейский совет Украины, который возглавлял Илья Левитас, до середины 2001 г. присвоил звание «праведник Украины» более 4500 лицам, из которых 431 спасал евреев в оккупированном нацистами Киеве.

Однако потом этот процесс затормозился по причине сокращения количества свидетелей, которые могли бы подтвердить или опровергнуть подвиги. Многие из попавших в список совета не соответствовали строгим израильским требованиям (о них будет написано ниже) или попали туда по недостаточно достоверным данным.

Свои «пять копеек» в это дело решила вставить и Верховная Рада, причем тогда, когда пятаки уже были выведены из обращения.

2 февраля 2021 года Верховная Рада приняла постановление «О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны». По инициативе народного депутата из депутатской группы «За будущее» Ирины Констанкевич, 14 мая в Украине будет Днем памяти украинцев, которые спасали евреев.

И вот тут не обошлось без откровенного свинства. Холокост в Галиции. Что российский олигарх рассказал о гибели своих родственников © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Постановление поручает составить список лиц, которые спасали евреев, вдумайтесь только(!)… Украинскому институту национальной памяти. Да, вы не ослышались и зрение вас не обмануло! Если бы право определять праведников было отдано УИНП, то критерием их определения стало бы количество убитых евреев, поляков и русских, которое «герои украинского национально-освободительного движения» пустили в расход по собственной инициативе или под руководством немецких товарищей.

Этот институт издал «Виртуальный некрополь украинской эмиграции», где особое место занимают убийцы советских и польских граждан, среди которых, разумеется, весьма значительное число составляли евреи.

Неутомимый директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обнаружил в этих «святцах» института очень показательных персонажей.

Он, в частности, обратил внимание на наличие там нацистского военного преступника, замкомандира Зондеркоманды 10А Айнзацгруппы D Ивана Юрьева. Зондеркоманда 10А — организатор массового уничтожения евреев Мариуполя, Таганрога, Ростова-на-Дону, Краснодара. Она применила машины-душегубки, убив воспитанников Ейского детского дома — детей восьми национальностей.

Есть там, как сообщает Долинский «и особо заслуженные экземплярвы, например идеолог и практик Холокоста Степан Ленкавский, комендант вспомогательной полиции Тарас Банах; оберштурмфюрер СС Угрин-Безгришный; исполнитель Холокоста, командир 109-го батальона шуцманшафт Иван Омелянович-Павленко и много других».

И этот список можно продолжать.

В националистической среде принято показывать как само собой разумеющееся участие евреев в ОУН-УПА или спасение их этой структурой, которая до 1944 года не пытались скрыть свой звериный антисемитизм. По данным израильского исследователя Арона Вайса, на Западной Украине оуновцами (и бандеровцами, и мельниковцами) уничтожено около 28 тыс. евреев. И это без учета жертв вспомогательной полиции, сотрудники которой потом присоединились к УПА. Бои за историю. Украинские националисты и Холокост © РИА Новости, Виктор Темин | Перейти в фотобанк

Например, 4 января 2021 года в прямом эфире телеканала "Наш" народный депутат Игорь Фрис взял на себя обязательство предоставить список членов ОУН-УПА из Ивано-Франковской области, которые спасали евреев. Разумеется, ничего подобного он не предъявил и не предъявит по причине невозможности существования таких фактов.

Известный фальсификатор истории и бывший директор УИНП Владимир Вятрович тиражирует историю еврейской девочки Ирины Райхенберг, якобы спасённой женой Романа Шухевича. По утверждениям Вятровича, именно Шухевич помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Рыжко, по которым она значилась дочерью погибшего офицера Красной армии, а после того, как Наталья Шухевич была арестована гестапо, Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре василианок в Пилипове, близ местечка Кулыкив — в 30 км от Львова.

И эти истории распространяются националистами и примкнувшими к ним еврейскими наследниками юденратов — Фишбейном, Зисельсом, Нахмановичем и им подобными. Однако ни один авторитетный исторический источник ничего подобного не подтверждает.

Зато подтверждаются повсеместно свидетельства о том, что часть евреев-врачей, вынужденных служить УПА под угрозой расстрела или выдачи немцам была убита при попытке бегства после приближения Красной Армии к Галиции и Волыни.

Вот и смотрите, каково теперь тем, кто действительно хочет разобраться в том, как на Украине спасали евреев и кто эти люди. А тут и ещё два аспекта, о которых упомянул Борис Ложкин:

«Во-первых, набор критериев для присуждения звания Праведника очень строг. Во-вторых, основной этап установления фактов спасения пришелся на советский период истории Украины, когда государственный антисемитизм был особенно силен. Поэтому многие истории спасения остались незадокументированными».

Начнём со второго аспекта. «Памятник убийцам на могиле их невинных жертв». Как потомки жертв Холокоста защищают соучастников расстрелов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Можно спорить, существовала ли политика государственного антисемитизма в СССР в целом, но в УССР она была заметна невооруженным глазом. Общая установка на то, чтобы не выделять евреев из числа жертв нацистской оккупации имела место быть. Поэтому не были мемориализованы многие места массового уничтожения, а там, где и были, местные власти категорически не допускали никаких упоминаний о национальной принадлежности погибших. Так многие годы было в Дробицком яру на окраине Харькова, например.

Долгие годы СССР никак не участвовал в определении «праведников мира», и стало быть, институт «Яд ва-Шем» пользовался свидетельствами тех очевидцев, которые покинули советскую территорию. Когда же в конце 80-х годов негласное табу на эту тематику было снято, то стало известно больше фактов бескорыстной помощи евреям, их стали тщательнее собирать.

Однако советские стереотипы и недомолвки сделали своё дело.

Некоторые историки и публицисты стали возмущаться тем, что евреи выделяют своих среди многомиллионных жертв. Просто они сами не хотят этим заниматься, а всевозможные «красные следопыты» и музеи партизанской славы не подошли так же серьёзно, как «Яд ва-Шем», к поиску и увековечению тех, кто прятал партизан, раненых красноармейцев и бежавших военнопленных. И эти люди подвергались такой же опасности, как и признанные Праведники народов мира. Так кто мешает изучить эту тему и прославить героев, кроме неумолимого бега времени?

Лень и неуважение к предкам порождают зависть к тем, кто не желает забывать и пользоваться фальсификатом.

Процесс определения Праведников действительно очень сложен. Историю пишут выжившие, то есть те, кто может свидетельствовать и опрашивать.

В Законе об увековечении Памяти о Холокосте, принятом израильским кнессетом в 1953 году, существует параграф, обязывающий чтить память тех, кто спасал евреев в годы Холокоста. Звание «Праведник народов мира» присуждается при соответствии следующим критериям: Почему в Израиле отказались признать «украинского Моисея» Праведником народов мира © Public domain

1. Активное участие в спасении одного или нескольких евреев от опасности немедленного уничтожения или депортации в лагеря смерти.

2. Спаситель осознавал и подразумевал именно спасение еврея.

3. Действия спасителя не были мотивированы получением денежного вознаграждения или другой компенсации, как, например, переход спасаемого в другую веру, усыновление ребёнка и т. д., и если он брал деньги, то лишь для того, чтобы обеспечить успех спасения, а не с целью обогащения.

4. Существовала реальная опасность для спасавшего и его близких. В особых случаях принимается во внимание экономическое и общественное благополучие спасителя.

«Электронная еврейская энциклопедия» уточняет: «Звания Праведника народов мира удостаиваются те, кто в условиях нацистского террора приходил на помощь евреям по собственной инициативе, совершая следующие действия:

— предоставление тайного убежища. Такой вид помощи во многих случаях был единственно спасительным, но также наиболее трудным и рискованным, так как даже тогда, когда тайник, где укрывались евреи, не находился непосредственно в доме спасителя (на чердаке, в подвале и т. д.), он брал на себя ответственность за удовлетворение потребностей спасаемых, нередко делясь с ними последним. Спаситель и его семья подолгу (иногда годами) жили под постоянной угрозой разоблачения;

— содействие в сокрытии еврейства с помощью изготовления и предоставления фальшивых документов (удостоверения личности, свидетельства о рождении или крещении и т. д.), придумывание правдоподобной «арийской» биографии, ознакомление с местными обычаями, подыскание безопасного жилья, а иногда и работы и т. д. Такой способ спасения позволял еврею вести якобы нормальный образ жизни, но был возможен лишь для евреев с «арийской» внешностью, хотя и при этом существовала постоянная угроза разоблачения; День в истории. 7 сентября: в Киеве произошёл последний еврейский погром © waralbum.ru/Тамаш Конок (Tamás Konok)

— участие в организации побега из гетто или концлагеря с последующим укрытием, а также содействием в переходе через границу в нейтральные страны (Швеция, Швейцария) или на менее опасную территорию, например, контролируемую итальянцами или (до марта 1944 г.) венграми;

— участие в спасении еврейских детей в тех ситуациях, когда для них становилась неизбежной разлука с родителями (в случаях отправки последних в концлагерь, вынужденного перемещения с места на место, сокрытия еврейства детей и т. д.). Иногда родители, зная или догадываясь об ожидающей их участи, заблаговременно заручались согласием своих знакомых неевреев (друзей, соседей, лиц, работавших в детских и сиротских учреждениях, настоятелей католических монастырей) приютить их детей до окончания войны.

В противоположность тем лицам, которые соглашались на это лишь за вознаграждение, но нередко вскоре выдавали детей нацистам, не желая подвергать себя опасности, а иногда и по более низменным мотивам, Праведники народов мира (хасидей уммот ха-‘олам) действовали по велению совести и бескорыстно, пренебрегая угрозой предательства и расправы».

Всё перечисленное выше подтверждается свидетельствами тех выживших, кому была оказана помощь, или наличием подходящих документов, подтверждающих факт спасения и его обстоятельства. Показания свидетелей являются не только необходимым критерием, но часто и единственным доказательством. Всего в нескольких случаях комиссия приняла в качестве обоснования архивные документы как достаточное доказательство.

Так что если, например. кандидат в Праведники жил в квартире спасённых, а потом отказался ее отдавать обратно после освобождения от нацистов, то ему это почётное звание не полагается.

«Так, этого звания не удостаивается нееврей, который спас свою жену-еврейку, но при этом не спас или не пытался с риском для жизни спасти членов семьи жены или других евреев; нееврей, который спас одного еврея, но был жесток по отношению к другим или, спасая кого-то из евреев, в то же время сотрудничал с нацистами в совершении преступлений. Дробицкий яр. Трагедия еврейского гетто Харькова © commons.wikimedia.org,

Само по себе формальное членство в нацистской или фашистской партии, а также сделанные когда-либо антисемитские заявления не считаются в принципе препятствием для получения почетного звания, если на практике это не мешало героическому поведению при спасении евреев и не сказывалось отрицательно на отношении к евреям вообще», — подчеркивает «Электронная еврейская энциклопедия».

В статусе Праведника будет отказано и тем кто спасал евреев до поры до времени, а потом передумал.

Так и решили с дедом нынешнего короля Марокко Мухаммедом V. Находясь под протекторатом французского режима Виши, он категорически отказался выдать местных евреев на расправу гитлеровцам и их пособникам. «У нас в стране нет евреев, — заявил он, — есть только марокканские граждане».

«Благодаря решительной позиции, занятой монархом, марокканская еврейская община не подверглась существенным преследованиям. До депортаций в нацистские лагеря смерти, как в Европе, дело тем более не дошло, — рассказывает генеральный секретарь еврейского сообщества Марокко Серж Бердуго. — Все марокканцы — евреи и мусульмане — пользовались защитой и покровительством монарха».

В 1948 году, после объявления известия о создании государства Израиль, произошли еврейские погромы в Уджде и Джераде. В последующие несколько лет евреев в Марокко похищали и зверски убивали. Правитель отмалчивался, его госаппарат практически не мешал погромщикам.

Евреи начали уезжать из султаната, ставшего после ухода французов независимым королевством, такими темпами, что уже в 1956 году Мухаммед V запретил выезд евреев из страны. Он опасался, что другие арабские страны обвинят его в «помощи кадрами» молодому еврейскому государству. Дробович вместо Вятровича. Что будет с украинской национальной памятью © Белый Кофе

В 2007 году была предпринята попытка провозгласить Мухаммеда V Праведником народов мира. Инициатива признать короля праведником успехом не увенчалась. Из Яд ва-Шем сообщили, что признание человека Праведником народов мира производится исключительно на основании свидетельских показаний, переживших Холокост и присуждается специальной комиссией вне всякой связи с политической и международной конъюнктурой.

«Праведником народов мира может стать только тот, кто спасал евреев во время Второй мировой войны, подвергая риску свою жизнь. Если нам передадут соответствующие свидетельства и документы, мы с радостью их рассмотрим», — сообщили представители института-музея.

Не заслужил этого звания посмертно и болгарский царь Борис III. Местных евреев он на расправу не выдал, но бежавших из соседних стран отправлял немцам. И уж точно никакого права определять, кто достоин звания Праведника мира УИНП, который как раз и прославляет теоретиков и практиков Холокоста. Это понимают и в Иерусалиме.