Январь-февраль 1918 года ещё три десятилетия назад именовали «триумфальным шествием советской власти». В городах и весях бывшей Российской Империи совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, «поднимая власть с земли» подменял собой властные институты и местное самоуправление. Как в реальности обстояло дело в границах современной Украины?

Казалось бы, всё довольно очевидно. Разгоняются старые органы государственной власти, советы принимают на себя их функции и… «в царство свободы дорогу грудью проложим себе». Есть даты, направления движения, многочисленные, пусть и подправленные кем надо, но всё же мемуары непосредственных участников, необъятные полки, забитые монографиями и диссертациями на эту тему.

В каждом школьном кабинете истории десятилетиями лежала свёрнутая в рулон и разворачиваемая при случаях соответствующая карта. Во всех книгах и атласах, посвящённых тому периоду, она тоже обязательно присутствовала.

Однако при ближайшем рассмотрении мы видим, что за этой темой скрываются такие вопросы, которые могут мгновенно превратить весь этот массив в утиль и макулатуру.

Что такое советская власть?

Так что же такое, в конце концов, советская власть? В 1919 году Ленин толкнул на эту тему речь и записал её на миллионы грампластинок. Там он рассуждает о классах, мировой революции, но только не о том, как эти самые советы должны работать.

Если даже заменить буржуа пролетариями, то электрический ток всё равно должен течь по проводам, поезда — ходить по расписанию, а в унитазе обязательно — иметь место слив. Кто будет нести ответственность в случае, если в кране нет воды? Есть ли разница в том, что вор, вытащивший кошелёк, из крестьян или из дворян? Владимир Ильич об этом умалчивает. Три жизни предпоследней харьковской думы © Public domain

Отвечая на этот вопрос по существу, мы получаем крайне странную картину, причем разнящуюся от города к городу, от завода к заводу. Более того, советы образца 1918 и 1920 годов, например, — это совсем не одно и то же, хотя в них зачастую входили одни и те же люди.

И если советы образца 1905 года — некий гибрид профсоюзов и общественных организаций, то в 1917 году они, оставаясь собраниями актива предприятий, воинских частей и просто неравнодушных граждан, еще имеют свойство объединяться по территориальному признаку. Чтобы понять, как это в реальности выглядело на интересующей нас территории, вот вам пример одного из великого множества возникших советов: «херсонская тюремная республика», объединившая бывших каторжан, преимущественно уголовников.

Верховодил в советах актив: не самый квалифицированный работяга, солдат-дезертир или крестьянин-бедняк вместе с недоучившимся студентом, не желающим возвращаться в село или местечко, вдруг получают портфели и оказываются в обществе себе подобных, приехав в Харьков, Киев или Петроград.

Эти советы далеко не всегда кто-то избирал, часто они заявляли о себе сами. Просто потому, что стало можно, исчезла полиция.

А дальше левые партии стали бороться за то, кто в советах должен быть за главного. Большевики, меньшевики, эсеры, украинские националисты…

Последние создали над своими советами и общественными организациями Центральную Раду в Киеве, а все остальные собирали съезды советов в столице и губернских городах. Далеко не все советы, особенно в Харьковской, Екатеринославской и Херсонской губерниях, желали подчиняться киевским, как они были убеждены, самозванцам. «Он поставил пулемет, и теперь петлюровцы в аду». Кто и за что восстал в Киеве в январе 1918 года © AP, Efrem Lukatsky

Впрочем, кто больший самозванец — вопрос, скорее, философский.

Возникает соблазн заменить советами органы власти (Государственная Дума ушла в небытие), местное самоуправление (губернские земства не переизбрали, городские думы переизбрали летом 1917 года, и их состав во многом дублировал советы на тот момент) и просто бюрократию на всех уровнях.

И вот в октябре-ноябре 1917 года большевики свергают Временное правительство и формируют такой же переходный Совнарком. Как это отразилось на ситуации на местах?

О событиях в Харькове вспоминал старый большевик Алексей Селявкин:

«В ночь на 26 октября 1917 года Харьковский большевистский комитет получил телеграмму из Петрограда о победе вооруженного Октябрьского восстания.

Большевики Харькова восприняли это известие как сигнал к действиям. 30-й полк и отряды Красной гвардии под руководством С И. Петриковского и Н. А. Руднева заняли Южный и Балашовский вокзалы, Главный почтамт, телеграф, банки и другие важнейшие объекты. К утру 26 октября власть Временного правительства в городе была ликвидирована.

Однако предстояло еще преодолеть ожесточенное сопротивление меньшевистско-эсеровских и буржуазно-националистических сил, чтобы завоевать большинство в Советах и установить в Харькове Советскую власть. «Черносотенно-большевистские банды». Участвовали ли русские националисты в Январском восстании в Киеве © REUTERS, Gleb Garanich

В октябре 1917 года большевистская организация Харькова была одной из наиболее крупных, опытных организаций партии и насчитывала свыше 2,5 тысячи человек. Но в Харьковском Совете рабочих и солдатских депутатов из 350 мест большевикам принадлежало только 120. Они работали неутомимо и шаг за шагом укрепляли позиции Советской власти в городе».

Что значит «власть ликвидирована»?

Некоторые советы хотят подчиниться Центральной Раде, но далеко не все. Городская дума и управа на месте, милиция, состоящая из боевых отрядов левых партий, продолжает патрулировать улицы, Учредительное собрание в процессе избрания и скоро должно начать заседать. И тогда… А что тогда?

«Смело мы в бой пойдём за власть советов»

Итак, к началу 1918 года у советов и местных властей выбор стоял так: какая из двух советских властей правильная — большевистский ЦИК в Петрограде или украинская Центральная Рада в Киеве. Они взаимно не признали друг друга. Бой под Крутами: «Небесная сотня» для Центральной Рады © AP, Efrem Lukatsky

Когда «караул устал», и Учредительное собрание было разогнано, так и не приняв эпохальных решений, Рада провозгласила независимость Украины, советам на местах это решение понравилось не везде. И тогда большевики стали вытеснять Раду. Вот как это происходило.

Присутствие верных большевикам войск в Харьковской губернии и подготовка к боевым действиям против казаков в Донбассе и на Дону способствовали активизации на Украине сил, не принявших Центральную Раду, на милость которой сдались городские думы в Екатеринославе и Харькове.

24 декабря пленум Харьковского совета по предложению большевика Михаила Жакова принял решение о роспуске «реакционной» городской думы. Городская управа продолжала работать, хотя и считалось, что она находится в процессе ликвидации. Что делал исполком совета для налаживания жизни в городе — большой вопрос. Заседания думы не проводились до входа немецких войск в апреле 1918 года. До этих пор городская управа и исполком Совета работали параллельно.

26 декабря 1917 (8 января 1918) г. советская власть была установлена в Екатеринославе. Еще два дня там происходила ожесточённая вооружённая борьба между гайдамаками и советскими силами, закончившаяся победой Советов и прекращением работы думы до изгнания большевиков.

26-27 декабря (8-9 января) войска В. Антонова-Овсеенко захватили Луганск и Мариуполь. В ночь на 28 декабря (10 января) в Харькове местные красногвардейские формирования разоружили два полка, верные Центральной Раде. К 2 (15) января был занят Александровск, что позволило установить связь с Крымом.

Советская власть была установлена в Одессе со второй попытки. 13 (26) января 1918 года в Одессе началось восстание Румчерода (Совет солдатских депутатов от Румынского фронта, Черноморского Флота и Одессы), образовавшего военно-революционный комитет (ВРК), или «комитет пятнадцати» — по числу членов. К утру следующего дня восставшие овладели штабом Одесского военного округа, вокзалом, телефонной станцией, почтой, телеграфом и объявили об установлении советской власти. День в истории. 18 января: Провозглашена Одесская республика © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Однако в 6 часов утра 15 (28) января верные Центральной Раде воинские части и юнкера захватили вокзал, куда начали прибывать свежие украинизированные подразделения. Город разделился на две части, причём гайдамаки и юнкера вели наступление, методично выбивая восставших из центральных районов.

16 (29) января, когда на стороне ВРК в бой вступили корабли Черноморского флота — «Синоп», «Ростислав», крейсер «Алмаз», начавшие обстрел позиций гайдамаков и юнкеров. Со стороны станции «Одесса-Товарная» на гайдамаков наступал самоходный броневой вагон «Заамурец». 30 января юнкера и гайдамаки были вытеснены в район 16-й станции Большого Фонтана.

Вечером 18 (31) января ЦИК Румчерода избрал Совет народных комиссаров Одесской советской республики, который признал высшую власть в лице петроградского Совнаркома. Председателем Совнаркома ОСР (СНКОР) был избран Владимир Юдовский. Республика просуществовала до 13 марта.

В начале января 1918 г. были проведены перевыборы Николаевского совета рабочих и военных депутатов. В новом его составе большинство получили большевики и левые эсеры — 60 % мест. 14 января поименным голосованием (129 — за, 61 — против, 18 — воздержались) совет принял большевистскую резолюцию о переходе всей власти в руки совета рабочих и военных депутатов. Исполком совета рабочих и военных депутатов в своем обращении к трудящимся города сообщил, что отныне вся власть принадлежит совету и таки ему должны подчиняться все гражданские и военные учреждения и отдал приказ о разоружении гайдамаков.

В Херсоне местные силы сторонников Центральной Рады, опираясь на прибывшие из Одессы две сотни гайдамаков, также попытались захватить власть. При поддержке союза георгиевских кавалеров и юнкеров они овладели арсеналом, школой прапорщиков, продовольственным складом, расформировали большинство нелояльных Раде частей гарнизона.

2 (15) декабря 1917 г. на заседании совета рабочих и солдатских депутатов совместно с представителями фабзавкомов и ротных комитетов было одобрено предложение большевика В. В. Липшица о создании Военно-революционного комитета, ответственного перед Советом. Собрание приняло (351 — за при 3 воздержавшихся) большевистскую резолюцию о неотложном проведении в жизнь декретов второго Всероссийского съезда Советов. «Запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко». Жизнь и смерть украинского полководца Октябрьской революции © РИА Новости, Александр Поляков | Перейти в фотобанк

Ревком стал готовиться к установлению власти Совета рабочих и солдатских депутатов. Ему обещала поддержку команда минного заградителя «Ксения», прибывшего в начале января в Херсон из Севастополя. С помощью солдат 44-го запасного пехотного полка ревком вооружил отряды Красной гвардии, и на экстренном заседании исполкома Совета и ревкома 13 января был избран революционный штаб. В ночь на 18 (31) января 44-й запасной полк разоружил гайдамаков.

5 (18) января Антонов-Овсеенко издал директиву об общем наступлении советских войск против Центральной рады.

Главный удар наносился от Харькова на Полтаву при дальнейшем движении на Киев. 26 января (8 февраля) Киев был взят красными войсками. Вот как описывал картину, увиденную им на киевском вокзале, один из участников похода Н. Бушев:

«В восточной стороне станции лежало около 50 изуродованных петлюровцами трупов. Женщины и старики разыскивали среди них своих родственников. Происходившее в тот момент не поддается описанию. Жены и матери плакали, падали в обморок, были в отчаянии».

С переездом в Киев из Харькова украинского советского правительства войска под командованием Муравьёва были направлены в Одессу.

А вот как вспоминал этот день карикатурист Борис Ефимов: «Политический календарь не всегда совпадает с календарем общегражданским: Октябрь наступил в Киеве только в январе. Три месяца прошло с того дня, как в актовом зале Смольного Ленин провозгласил советскую власть. Первое боевое крещение киевлян!.. День в истории. 5 февраля начался штурм Киева красными войсками © zalizyaka.livejournal.com

Всякое движение в городе замерло. Артиллерийские снаряды с воем и грохотом ударяют в дома. Трудно понять, кто откуда наступает, куда бьют пушки. Но вот все стихло. Сражение окончилось. Жители выглядывают из ворот. Тяжелый пороховой дым оседает на окровавленный снег. По крутой улице заиндевевшие лошади тянут пушки-трехдюймовки, нестройной толпой идут солдаты».

В Елисаветграде новый состав совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 18 (31) января превратил свой исполком в Военно-революционный комитет, провозгласивший переход всей власти в руки совета. Красногвардейцы совместно с солдатами 657-го Прутского пехотного полка 9-й автороты выступили против националистических сил и 29 января(10 февраля) установили советскую власть.

12 февраля в Харькове была провозглашена Донецко-Криворожская республика.

И она не подчинялась ни Раде, ни советскому правительству УНР в Киеве.

Большая часть Киевской, Подольская и Волынская губернии в начале 1918 года большевиков так и не увидели. Там была своя советская власть — Центральной Рады.

«И как один умрём в борьбе за это»

Борьба между клювами двуглавой советско-радянской власти в какой-то момент перешла в соревнование между Петроградом и Киевом в уступках кайзеру Вильгельму II.

Оказалось, что только большевики Донецко-Криворожской республики и Херсона были последними, кто готов сражаться с немецкими оккупантами и, стало быть, отстаивать честь России в Великой войне. Но Антанта не желала видеть в упор таких союзников. И вскоре немцы развернули наступление. Они и изгнали большевиков оттуда, куда они успели «прошествовать».

А было ли триумфальное шествие? Как на самом деле в Харькове провозглашали украинскую советскую власть © cultural.avro.org.ua

Если открыть тогдашние газеты, то нигде мы не увидим сообщений о массовых манифестациях в поддержку большевиков, парадов красногвардейцев и верных советам воинских частей. Триумфы были в марте 1917 года и летом-осенью 1919 года, когда пришла Добровольческая армия. Киев еще видел нечто подобное при Петлюре. Большевики же везде заходили во власть с черного хода. Да и то не до конца.

Нигде к моменту прихода немцев старые городские и уездные земские управы не были демонтированы до конца, так что установление советской власти «всерьёз и надолго» не случилось. Схема одна и та же: силовая составляющая под радами и советами, опиравшимися на большевизированные или украинизированные тыловые воинские части бывший императорской армии, а реальная власть на местах у управ.

Кстати, на тот момент было всем видно, что Рада «веников не вяжет», то есть деньгами не располагает, а Ленин и Троцкий хоть пустили в оборот керенки больших номиналов, где ощипанный двуглавый орёл красуется на фоне свастики.

Возможно, где-то советская власть и прошествовала триумфально, но только не на большинстве территории современной Украины. В губерниях Юго-Западного Края она вовсе не успела установиться. Единственным крупным городом, где обошлось без серьезных боёв стал Харьков, а вот в Екатеринославе и Одессе были серьезные уличные бои.

И тем не менее победителями их них вышли именно большевики. Не было в Харьковской, Херсонской и Екатеринославской губерниях и никакой «украинской национальной революции».

Оставим эти формулировки на совести советских и украинских идеологов и будем внимательно изучать настоящую историю разгоравшейся в февральские дни 1918 г. Гражданской войны.