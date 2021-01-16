Фактически первым русским царём был Иван III, при котором Русь избавилась от ордынского владычества (узнали об этом задним числом, поскольку дань не платилась уже давно). Юридически первым царём стал Иван IV, венчанный на царство 16 января 1547 года (до этого он 14 лет числился великим князем). Но царские амбиции были ещё у Владимира Святославича

Многие историки полагают, что для Руси был очень важен статус царя. Православный царь мог быть только один. В его отсутствие царские функции мог выполнять, например, хан Золотой Орды. Подчинённость последнему сравнивалась с «вавилонским пленом иудеев» и наступила, разумеется, в качестве воздаяния за грехи (это обычная летописная логика — универсальное объяснение на все случаи жизни). Все остальные правители были его вассалами. Потому высшие руководители Руси именовались князьями. Царское достоинство они приобрели после падения «второго Рима» (1453) и после избавления от ордынского владычества (фактически — 1480 год, но даже при Василии III уверенности в этом не было).

Между тем ещё при достаточном могуществе Византии на царский титул претендовал святой Владимир Креститель. Признаком того, что он полагал себя равным византийским василевсам, была первая на Руси золотая монета.

В нумизматике золотая монета Владимира Святославича называется «златник». Настоящее её название неизвестно — она не подписана и в документах не упоминается. По размерам и весу златник соответствует византийскому солиду (диаметр 19–24 мм, вес 4–4,4 г).

Первоначально златники (равно как и более ходовая монета — сребреники) считались сербскими или болгарскими подражаниями византийской чеканке, окончательно их русское происхождение было установлено в середине XIX века.

Тут надо отметить, что это именно подражание, а не копия — несколько стилизованное изображение князя на монете считается единственным прижизненным портретом Владимира Святославича, принадлежность обозначена надписью: «ВЛАДИМИРЪ НА СТОЛѢ» (ранний выпуск) или «ВЛАДИМИРЪ А СЕ ЕГО ЗЛАТО» (поздний выпуск). Для не умеющих читать рядом с портретом самодержца была помещена его семейная печать (пресловутый трезубец).

Кстати, самих златников выпущено было очень немного — на настоящий момент их известно 11 штук. Интересно, что это не были наградные знаки — монеты потёрты, как будто имели хождение. Правда, номинал их, скорее всего, был исключительно высок. Хотя бы потому, что они действительно делались из золота, в то время как в сребрениках Владимира содержание серебра очень небольшое.

Вообще само по себе появление золотых монет уже было определённой претензией на особый статус Киевского государства, но куда важнее оформление портрета киевского правителя.

Во-первых, голову князя покрывает специфический головной убор, который больше всего напоминает византийскую стемму (обруч с подвесками). Анна Комнина, дочь императора Алексея Комина, описывала её так: «Она со всех сторон украшена жемчугом и драгоценными камнями, из которых одни лежат на ней, а другие свешены, потому что на висках справа и слева спускаются нитки жемчуга и камней и ударяются о щёки. Это-то и есть отличие собственно царской одежды». Стемма была византийским аналогом европейской короны. В стемме Владимир изображён и на фреске Васнецова во Владимирском соборе.

Во-вторых, левая рука прижата к груди — тоже традиционный жест византийских императоров, отражённый на монетах.

На самом деле императоры держали в этой руке «акацию» — мешочек с «прахом земным» (или «прахом и землёй»), символизирующий бренность земной жизни (вспомним землю, которую таскали с собой русские богатыри). У византийских императоров мешочек большой, заметный, у Владимира его не видно, так что, может, его и вовсе нет. Но положение руки сохранилось.

В-третьих, специально показаны сапоги, придающие изображению князя несколько комический вид (кстати, на византийских монетах этой детали нет). Это, очевидно, намёк на византийские кампагии — пурпурные сапоги (туфли, сандалии, кеды, валенки), процесс одевания которых приравнивался ко вступлению на императорский пост. Их могли носить только императоры и даже наследник имел право носить только одну пурпурную туфлю.

Из всего этого можно сделать вывод, что Владимир Святославич, женившийся на порфирородной (признак членов императорской семьи — рождение в особой, «багряной» комнате царского дворца) византийской принцессе Анне, решил, что стал императором, равным византийским. И, в общем-то, имел для этого некоторые основания — императоры Василий II и Константин VIII сохранили трон только благодаря крещению Владимира, который предоставил им воинский отряд, позволивший подавить восстание Варды Фоки.

Наследники Владимира (Святополк Окаянный и Ярослав Мудрый) по каким-то причинам представления о себе как о царях не сохранили. Почему — вопрос открытый.

Вполне вероятно, что статус Владимира был определён именно родством с василевсами через жену и особыми заслугами перед Константинополем и не передавался по наследству.

Возможно также и то, что статус этот был утрачен в результате не вполне легитимного транзита власти после смерти Владимира — по информации немецкого хрониста Титмара Мерзебургского, и Святополк, и Ярослав были участниками заговоров против киевского князя, но заговоры были раскрыты, в результате чего Святополк был заключён в «поруб», а Ярослав поднял восстание (в смысле — отказался идти в оный же «поруб»).

Самый маловероятный вариант — Владимир своих претензий не озвучивал и сыновей в известность не ставил (особенно если он видел наследниками не Святополка или Ярослава, а, например, Бориса или Глеба).

В конце концов нельзя исключать и того, что монета была просто оформлена в византийских традициях и ничего особенного за этим не крылось. Поверить в это трудно — имеющаяся информация о Владимире Святославиче заставляет считать его действительно выдающимся политическим деятелем с очень большими амбициями.