В киевском Бабьем Яру в очередной раз разгромлен памятник коллаборационистам из ОУН (Мельника). Как обнаружил неутомимый глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, среди тех. кто по должности обязан заниматься увековечением памяти жертв, нашлись адвокаты палачей и подстрекателей.

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» на своей странице в социальной сети осудил «вандализм в отношении памятника членам ОУН» и заявил, что «Бабий Яр должен стать местом чествования памяти каждого, кто там погиб».

Эдуард Долинский решил поставить несколько вопросов к работникам мемориального центра:

«Вы точно уверены, что человек, который был бургомистром Киева во время уничтожения еврейского населения, должен быть увековечен?

Вы уверены, что коменданты и сотрудники украинской вспомогательной полиции, которые убивали евреев, должны иметь памятник в Бабьем Яре?

Должен ли иметь памятник Иван Рогач, писавший во время массового убийства евреев, что «главный враг народа — жид»? Или погромщики из Буковинского куреня?

И, вообще, кто вам сказал, что эти люди были убиты в Бабьем Яре? На какие документы вы опираетесь?

О каком памятнике убийцам женщин и детей, мародерам и погромщикам может идти речь? Как вы можете говорить о памятнике убийцам на могиле их невинных жертв?»

А теперь разберём каждый из поставленных Эдуардом вопросов и добавим несколько своих.

Итак, начнём с бургомистра Владимира Багазия. Этот сотрудник советского НИИ педагогики после захвата Киева немцами с удовольствием пошел на сотрудничество с оккупантами. Поначалу стал замом бургомистра Оглоблина, а затем сам с 29 октября 1941 по 19 февраля 1942 года был бургомистром города на Днепре.

Таким образом, во время массового уничтожения еврейского населения Киева он непосредственно отвечал не только за выселение евреев из их домов, но и за разграбление имущества погибших.

Историк-оуновец Владимир Косык дает такую версию обвинения Багазия:

«Во время немецкой оккупации он поддерживал связи с подпольной коммунистической партией, которой он предоставлял финансовую помощь продовольствием и поставкой материалов…

Городское управление Киева под его руководством стало оплотом украинского шовинизма. Компетентные члены нелегальной организации Бандеры сидели во всех отделах городского управления. В районных управлениях были выпущены нелегальные листовки против немцев. Багазий выдал большое количество свидетельств для освобождения от работы в Рейхе и выписал пропуска для выезда из г. Киева… Авторитетные сотрудники городского управления Киева были тайно приведены им к присяге Мельнику».

Однако, украинский исследователь Юрий Радченко полагает, что расстрелян Багазий был именно за попытки поживиться еврейским добром или, давайте говорить честно, за мародёрство. А за такое, особенно совершенное штатскими, наказывают при любых властях.

Заместитель и преемник Багазия на посту бургомистра Леонтий Форостовский уже в эмиграции утверждал, что его предшественник и начальник был казнен не за назначение на работу националистов, а за грабёж имущества расстрелянных евреев, махинации с их квартирами и прочее воровство.

А вот что об участии Багазия в актах геноцида свидетельствовал 11 марта 1945 г. на допросе в «СМЕРШе» бывший боец украинской полиции В. Покотило:

«После перевода меня работать в личную охрану Багазия, я вместе с ним стал ездить на расстрелы. Таких поездок было три. Первый раз было расстреляно 100 человек, куда входили евреи, военнопленные и партизаны. Расстрел производился в «Бабьем Яру», стреляли немцы из пулемета. Закапывали трупы, привезенные специально для этой цели военнопленные.

Второй раз я присутствовал с Багазия при расстреле более 200 человек советских граждан. Этот расстрел представлял ужасную картину. Когда расстреливали мужчин, то женщины и дети стояли в стороне и, наблюдая происходящее, падали без чувств. Когда подошла очередь расстреливать женщин, то у них стали отнимать детей, но они не отдавали. Тогда немец силой вырывал ребенка, расстреливал его, а затем стрелял в мать. Женщины долго кричали, молили о пощаде. После расстрела немец ходил по рву и достреливал из автомата, упавших раненными и от испуга.

Третий раз я присутствовал с Багазия на расстреле группы более 300 человек, среди которых были женщины, дети и мужчины. Женщины и дети были еврейской национальности. Расстреливали их также как и предыдущую группу.

Я на этих трех расстрелах личного участия не принимал, а, будучи в личной охране Багазия, вместе с ним наблюдал всю картину происходящего.

Соратники Покотило по украинской вспомогательной полиции также есть среди увековеченных на пострадавшем от рук неизвестных мемориале в Бабьем Яру.

К 29 сентября 1941 года свежесформированная украинская полиция была привлечена к антиеврейским акциям.

«Большинство историков сходятся на том, что функции украинской полиции и\или Киевского куреня носили вспомогательный характер: полицейские лично не участвовали в расстрелах, а только конвоировали евреев к месту казни, охраняли отобранные у них вещи и «следили за порядком проведения акции», хотя некоторые источники утверждают, что полицейские и\или члены Киевского куреня принимали непосредственное участие в казни», — пишет украинский сайт «Аргумент».

Теперь об Иване Рогаче.

С сентября по декабрь 1941 года он возглавлял редакцию газеты «Українське слово». Это издание публиковало главным образом антисемитские статьи в большом количестве.

2 октября 1941 года, когда в Бабьем Яру еще убивали евреев, эта газета вышла с редакционной статьей «Головний ворог України — жид» (стр. 3). Подписана она «Р.Р» (редактор Рогач) В ней, в частности, говорится: «Достаточно бросить один взгляд на любую фотографию «счастливого советского народа», чтобы узнать кому стало жить лучше… Очевидно, что «выбранном» народу — жидам. Советский Союз стал раем для евреев, он стал той «обетованною землею», про которую жидам рассказывали их раввины.

Но жиды просчитались, когда думали, что они уже «воспитали» ту пассивную, инертную массу рабов-автоматов, которой бы они могли завоевать себе власть над всеми народами Европы, а далее и всего мира. Нашлась сила, которая сорвала их планы, которая мести те гекатомбы жертв жидовского господства! Вся Европа борется теперь с этой опасностью. Жиды не имели милосердия. Пусть теперь и они не надеются на него». https://libraria.ua/numbers/425/18232/

А 9-го октября в газете поместили заметку, что «жиды, которые до сих пор еще есть в Киеве, маскируются под греков, армян, украинцев, русских, платят сотни тысяч рублей, чтобы сделать себе документы. Но украинские патриоты, которые хотят очистить родную землю приходят и сообщают об этом в маленький домик на бульваре Т. Шевченко».

Приложением к «Украинскому слову» был литературный альманах «Литавры», которым руководила Олэна Телига. Часто пытаются сказать, что это издание было аполитичным. а его начальница любила только Украину, мужа и Дмитрия Донцова.

Однако во втором номере в ее статье «Братство в народе» она тоже пишет о «жидах», которые вместе с русскими украинский народ грабили.

Кстати, ее имя не только на этом памятнике. Телиге в Бабьем Яру в 2017 году поставлен отдельный памятник, который, по слова киевского мэра Виталия Кличко. обошёлся в 8 млн. гривен (ок. 25 млн рублей). В довершение всего и сам Бабий Яр находится сегодня на ул. Телиги.

Вы можете себе представить, чтобы, скажем, юридическим адресом лагеря Дахау или Берген-Бельзен была бы улица Штрейхера? И я не могу. А в Киеве такое — в порядке вещей!

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» ни разу не озаботился требованием убрать оттуда этот образчик кощунства. И не только потому, что он оскорбляет память невинно убиенных, но и потому, что головорезы и их певцы там не расстреляны и зарыты совсем в другом месте.

Президент Еврейского совета Украины Илья Левитас неоднократно подчеркивал, что все арестованные националисты, включая Телигу, находились в застенках гестапо на Владимирской улице, где сейчас находится главное здание СБУ.

«Их расстреливали прямо в подвалах гестапо, а потом хоронили на Лукьяновском кладбище. Скорее всего, там и находится могила поэтессы», — подчеркивал Левитас, чей архив хранится в этом самом мемориальном центре.

5 ноября 2013 года в помещении информационного издания «Интерфакс-Украина» состоялся показ документального фильма «Бабий Яр. Последние свидетели», и там он в очередной раз об этом напомнил запамятовавшей публике…

Эта информация частично совпадает с показаниями бывшего бургомитстра Форостовского, который утверждал, что Елена Телига не дождалась казни, а сама перерезала себе вены в тюремной камере.

Согласно Акту Чрезвычайной государственной комиссии от 1943 г., на Лукьяновском кладбище действительно нашли братскую могилу, в которой похоронены 400 человек.

Однако Украинский институт национальной памяти упорно не желает к этому прислушиваться.

В своей справке он продолжает повторять домыслы самих оуновцев и сообщает: «Всего в Бабьем Яру погиб 621 украинский патриот. Здесь оборвалась жизнь украинской поэтессы, члена ОУН (м) Олэны Телиги».

Мемориальный центр заботит не то, что это кощунство до сих пор не убрано, а что кто-то посмел это сделать сам, не дожидаясь того, пока городские власти это совершат на абсолютно законных основаниях.

«Мемцентр должен убрать из своего названия слово Холокост — он его не достоин!» — пишет Эдуард Долинский. Я же со своей стороны предлагаю присвоить ему имя Ивана Рогача. Ведь его так заботит память об этом персонаже и ему подобных.