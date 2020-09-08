8 сентября в Донецкой Народной Республике отмечают одну из главнейших дат истории - День освобождения Донбасса. Без особых преувеличений можно сказать, что для края угля и металла это наряду с Днем Победы и Новым годом один из любимейших праздников

Этот день мы приближали как могли

На освобождение Донбасса в сорок третьем понадобилось 25 дней, если считать с 13 августа, когда Юго-Западный и Южный фронты проводили большую часть своей Донбасской наступательной операции. 8 сентября 1943 года без особо упорных боев Красная армия выбила немцев из столицы края — города Сталино.

Оккупация нынешнего Донецка длилась с 21 октября 1941 года, то есть 687 дней. Ни в один из этих дней в Стране Советов не сомневались: Донбасс — это «сердце» России, всей союзной экономики — будет освобожден. Битва за Донбасс. Как освобождали край угля и железа © РИА Новости, Олег Кнорринг | Перейти в фотобанк

Ярким примером тому служит такой эпизод: в те дни, когда только разворачивался советский контрудар под Сталинградом, то есть в ноябре 1942 года, Всесоюзный институт проектирования металлургических заводов (Гипромез) получил государственное задание — создать проекты восстановления всех главных заводов этой индустрии — Сталинского, Макеевского, Енакиевского, Коммунарского, обоих Мариупольских. Надо ли говорить, что все они расположены в Донбассе.

Аналогичное задание, только куда более сложное — по шахтам, — получил всесоюзный Гипрошахт.

Вся целиком войсковая операция двух советских фронтов продолжалась с 13 августа по 22 сентября.

К последней дате наши войска вышли к Мелитополю в Запорожской и Новомосковску в Днепропетровской областях. Ошеломляющий разгром войск Манштейна, который собирался сидеть на южном фланге огромного фронта не менее полугода, говорит о многом: о выросшем в разы умении советских командиров высшего звена проводить стратегическое планирование и осуществлять операции, о боевом искусстве всей армии, о том, что экономика СССР в тяжелейшем из соревнований экономик — военном — одолела германскую.

Произошло, кстати говоря, то, чего так не хватило Российской империи в годы Первой мировой, — мобилизация сил и людских ресурсов достигла той концентрации, при которой дисциплина бьет класс.

Как русские Манштейна бивали

Особым шиком донбасской наступательной операции было быстрое и уверенное взятие невероятно укрепленной линии обороны немецкой группы армий «Юг», так называемого «Миус-фронта».

Ее немцы строили с осени 1941 года. Труднопроходимая местность, насыщенная до предела огневыми точками, мощные гарнизоны линии обороны, солидная авиационная поддержка и громадные минные поля — все это давало надежду Гитлеру, что юг устоит даже в случае провала операции «Цитадель» под Курском и Орлом. Что, собственно, и произошло.

Но в который раз за годы Второй мировой в Донбассе было доказано, и на этот раз снова на немецкой шкуре, что современная мобильная война не оставляет больших надежд самым мощным укрепрайонам и линиям обороны, пришедшим из истории Первой мировой, а то и вовсе из Средневековья. С третьей попытки: как освобождали Сумы © РИА Новости, Израиль Озерский | Перейти в фотобанк

Успех Донбасской наступательной операции Красной армии стал очередным позором для Манштейна как полководца.

Напомним, что слава этого, несомненно, способного гитлеровского генерала была значительно раздута после Великой Отечественной усилиями идеологов холодной войны.

Сначала летом 1941 года его войска были биты маршалом Климом Ворошиловым под Ленинградом (Манштейн со штабом едва ноги из окружения под Сольцами унес), потом его почти год возил носом по крымским известнякам генерал Иван Петров под Севастополем. И это притом что Севастополь дрался в полной блокаде как на суше, так и на море, при подавляющем превосходстве немецкой авиации и артиллерии. Манштейн не смог добиться успеха в операции «Зимняя гроза», которая была призвана деблокировать 6-ю армию Паулюса, попавшую в окружение в Сталинграде, кстати, во многом по вине именно Манштейна, командовавшего южным фасом гитлеровского фронта в СССР.

Забегая вперед, скажем, что он не только напрочь проиграл битву за Днепр в сорок третьем, но и весной 1944-го во время Проскурово-Черновицкой операции и вовсе угодил в «котел», потеряв до половины танков, а 1-я танковая армия была разбита. 1 апреля Манштейна сняли со всех должностей и отправили в отставку. Вот вам и «гений войны», как иногда его называют отечественные любители военной истории, некритично воспринимающие западные источники.

В Донбассе он и его подчиненные заслуженно получили по мордасам от двух советских генералов — Родиона Малиновского (командующий Юго-Западным фронтом) и Федора Толбухина (Южный фронт).

Сначала в июле в Миусской операции, которая стала подготовительным этапом Донбасской наступательной, они взломали «Миус-фронт» и сковали немецкие части, которые могли бы немцами использоваться под Курском.

Вместо этого Манштейн, разбитый Красной армией под Курском, вынужден был часть потрепанных танковых дивизий из-под Курска отправить в Донбасс. Не сделай он этого, немецкий фронт треснул бы на три недели раньше. «Скачок» на Гитлера: с Ворошиловградом, но без Харькова © РИА Новости, Израиль Озерский | Перейти в фотобанк

Кстати говоря, советские и российские военные историки утверждают, что в танковых боях в Донбассе немецкие танкисты понесли потери даже большие, чем под знаменитыми Прохоровкой и Понырями великой Курской битвы.

К началу Донбасской операции советские войска на двух фронтах выставили более миллиона солдат, более 20 тысяч орудий и минометов, 1200 танков и САУ, около 1400 самолетов.

У Манштейна в обороне «Миус-фронта» сидело более полумиллиона солдат, 5400 орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1100 самолетов. Как уже было сказано, ничего из этого ему не помогло. Советские войска, наступая на фронте длиной 450 километров, разгромили 13 дивизий противника (в том числе две танковые), за месяц продвинулись на запад до 300 километров, завершили освобождение Донбасса, вышли к Днепру.

Современный историк замечает: «В связи с отступлением на Левобережной Украине немецкая армия была вынуждена оставить Кубань. Потеря Донецкого угольного бассейна нанесла урон экономике Германии».

Немецкие тактики и русские стратеги

Миусская, Донбасская и другие крупные военные операции на советском фронте, показали, что таланты немецких военачальников ограничиваются исключительно тактическими успехами. Умея выиграть бой или серию боев, да и то при условии внезапного нападения, как это было в первый период войны, немецкий генерал не умел выиграть битвы. Главный день Харькова. От «огромного кладбища» к пуску метро © РИА Новости, Николай Максимов | Перейти в фотобанк

В стратегии советские военачальники били немца начиная с конца сорок второго года почти во всех случаях. А в оборонительных операциях, таких как героические обороны Одессы, Севастополя, Кавказа, превосходили немцев и в тактике. Конечно, немалую часть этих побед дал особый советский патриотизм и плановая экономика первого в мире социалистического государства.

Освобождение Донбасса показало всему миру, что умеют делать оккупанты на захваченной ими территории. Сотни уникальных заводов и шахт региона были или выведены из строя, или полностью уничтожены, множество людей угнано в рабство, сотни тысяч были убиты.

Советские солдаты, освободившие Донбасс, были потрясены зверствами оккупантов. В одной только донецкой шахте 4-4 были обнаружены останки 75 тысяч советских граждан.

Донбасс, вернувшийся в орбиту советской экономики, сумел дать первую продукцию фронту и стране уже через четыре месяца, а полностью его промышленность была восстановлена к 1947-1949 годам.

Помним, благодарим

Донбассовцы с благодарностью вспоминают героев, вернувших им свободу, подаривших жизнь. Война Петра Тодоровского. Как фронтовой опыт выковал классика советского кинематографа © РИА Новости, Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

Кстати говоря, в боях за город-спутник Донецка Моспино отличился лейтенант Владимир Этуш. Он был награжден за эти бои орденом Красного знамени. А 9 сентября 1943 года вместе со своим госпиталем в Сталино приехала совсем юная медсестра (ей всего 15-то и было) Элина Быстрицкая. Годом раньше чудом уцелел в боях под Луганском разведчик Михаил Пугонькин (псевдоним — Пуговкин), а под Славянском ранен сержант Анатолий Папанов.

Так судьбы будущих звезд советского кино соприкоснулись с судьбой Донбасса, о которой всегда переживала вся наша огромная страна — от Бреста и до Владивостока.

Все так и осталось по сей день — Донбасс знает и помнит имена добровольцев со всего бывшего СССР, которые, как и их деды-прадеды, без колебаний отдали свои жизни за свободу Донбасса.