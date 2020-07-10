80 лет назад Молдавия перестала быть провинцией Украины, но осталась вотчиной её коммунистических лидеров

28 июня 1940 г. Советский Союз овладел Бессарабией — бывшей российской губернией, насильственно отторгнутой Румынией в 1918 г. Как только Красная Армия перешла через Днестр, власть Бухареста в спорном регионе пала: города охватили массовые антирумынские выступления, силы королевской армии в регионе накрыла волна дезертирств, ряд местных чиновников перешли на сторону Советов.

Несмотря на отдельные вооружённые инциденты, советский контроль над Бессарабией был установлен мирно. 30 июня торжественно принимать регион под советскую власть прибыли два чиновника высшего уровня: народный комиссар обороны и уроженец Бессарабии, маршал Семён Тимошенко и лидер Компартии Украины, член Политбюро ЦК ВКП(б) Никита Хрущёв.

Визит фактического главы УССР в бессарабские Бендеры, Кишинёв, Килию по всей видимости имел не только символическое, но и вполне практическое значение. Ведь именно в первые июльские дни 1940 г. начался процесс подчинения Бессарабии Киеву. Важно заметить, что он затрагивал не только преимущественно славянские Хотинский, Аккерманский и Измаильский уезды, но молдавские уезды Центральной Бессарабии.

10 июля 1940 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли совместное решение поддержать предложение «молдавских организаций» по образованию Союзной Молдавской Республики. В политических реалиях Советского Союза это означало, что окончательное решение уже принято, и Верховному Совету СССР лишь оставалось легализовать решение о создании МССР, что он в начале августа того же года и сделал.

Под «молдавскими организациями» в сообщениях СМИ подразумевались Молдавский обком КП(б)У и СНК Молдавской автономии (со столицей в Тирасполе) в составе Украины. Положительное заключение по созданию Молдавской ССР дали также и высшие партийно-правительственные структуры УССР.

Новая республика основывалась на «воссоединении молдавского населения Бессарабии с молдавским населением Молдавской Автономной Республики». Именно такой вариант создания МССР и был реализован в конечном итоге.

Для Украины этот геополитический шаг означал серьёзные людские и территориальные потери: 2,5 млн человек и почти 34 тыс. квадратных километров.

Эти статистические данные объясняются тем, что до 10 июля под прямым управлением Киева находилась не только та часть Левобережного Приднестровья, что была передана в состав Молдавской ССР, но и центральная часть Бессарабии, с городами Кишинёв, Бендеры и Бельцы. За неделю до того на всей территории Бессарабии были созданы уездные комитеты Компартии Украины. В Киеве были сформированы и региональные администрации — уездные исполкомы советов трудящихся.

Кадры местных партийно-государственных органов в подавляющем большинстве были укомплектованы выходцами из УССР. Первым республиканским правительством Союзной Молдавии стал подчинённый Киеву тираспольский Совет Народных Комиссаров МАССР.

Если же почитать бессарабские репортажи советских газет до 10 июля 1940 г., то бросается в глаза замалчивание этнической специфики региона, преобладания в нём молдавского населения.

Вот, к примеру, как газета «Комсомольская правда» сообщала 3 июля о налаживании новой жизни в преимущественно молдавском городе Сороки на севере Бессарабии: «Жители проявляют огромный спрос на советские книги и газеты. С волнением читают они о свободной, счастливой жизни трудящихся Советской Украины и всего Советского Союза, в семью которых они влились всего несколько дней назад».

О преимущественно украинском населении Бессарабии говорилось в ультимативной ноте СССР румынскому правительству от 26 июня 1940 года. В ней королевство обвинялось в том, что, насильственно отторгнув территорию Бессарабии, оно нарушило «вековое единство Бессарабии… с Украинской советской республикой».

Принятие решения о создании на большей части Бессарабии Союзной Молдавской Республики было неожиданным для большинства советских граждан, незнакомых с этнической ситуацией в регионе. Таким же, видимо, оно стало и для украинского партийно-хозяйственного актива, направленного в первые июльские дни на работу в Бессарабию, как в новую провинцию Украины.

Тем не менее, государственно-территориальное размежевание Украины и Молдавии, произошедшее 10 июля — 2 августа 1940 г., не было полным. До начала 60-х годов Молдавская ССР, по сути, являлась подчинённой территорией Украины, вотчиной её партийных лидеров.

Подтверждением тому может быть ряд аргументов.

Аргумент первый: выходцы из регионов, включённых в УССР, занимали господствующее положение в высшем руководстве Молдавской ССР, вплоть до её передачи под контроль этнических молдаван в начале 60-х годов.

Это относится ко всем первым секретарям ЦК компартии Молдавии данного периода: Пётр Бородин происходил из Екатеринославской губернии, Никита Салогор — из Херсонской губернии, Николай Коваль — из Подольской губернии, Леонид Брежнев — из Екатеринославской губернии, Зиновий Сердюк — из Херсонской губернии. При этом Салогор и Коваль были уроженцами Левобережного Приднестровья, включённого в состав Молдавской автономии в 1924 г.

Украинцем был первый председатель Президиума Верховного Совета МССР Фёдор Бровко. Он родился в Приднестровской части Подольской губернии. Сменивший его Иван Кодица, хоть был и молдаванином, и уроженцем Бессарабии, но покинул родину в 1920 г., перейдя на советскую сторону Днестра. До 1944 г. Кодица проживал преимущественно в РСФСР. Последнее его место работы до избрания в Верховный Совет МССР — директор совхоза в Саратовской области.

Все четыре «премьер-министра» МССР в 40-60-х годах были родом из «украинских» регионов: Тихон Константинов — из Екатеринославской губернии, Николай Коваль и Герасим Рудь — из Подольской губернии, Александр Диордица — уроженец Херсонской губернии. При этом Совмин являлся и наиболее «приднестровской» властной институцией, поскольку все его главы, кроме Тихонова, родились на левом берегу Днестра. Все четверо «премьеров» до перехода на работу в Кишинёв делали карьеру в Молдавской АССР в составе Украины.

За исключением периода военного лихолетья и первые послевоенные годы (когда первыми секретарями были приднестровцы Салогор и Коваль) высшую партийную должность в МССР контролировали представители украинской партноменклатуры. Советские и правительственные органы занимали преимущественно уроженцы Левобережного Приднестровья, также выдвигавшиеся под влиянием украинских политических элит. Лишь двое представителей высшего республиканского руководства носили молдавские фамилии (Кодица и Диордица).

Данная диспозиция в высших эшелонах сказывалась на расстановке кадров на должностях пониже. Как вспоминал Иван Бодюл, первый этнический молдаванин, возглавивший КПМ, в начале 60-х на министерских и других руководящих должностях «не было ни одного бессарабца».

Аргумент второй: по меньшей мере полтора девятилетия после своего создания (за вычетом времени румынской оккупации) МССР находилась в правовом поле Украины.

В декабре 1940 г. Президиумом Верховного Совета СССР был издан указ, по которому на территории Молдавской ССР «временно» применялись кодексы УССР: уголовный, уголовно-процессуальный, гражданский, гражданско-процессуальный, кодекс законов о труде и кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния.

Такое «временное состояние» растянулось надолго. Действие Уголовного кодекса УССР в Молдавии было отменено в 1961 г. Первый Гражданский кодекс Молдавской Республики был принят в 1964 г., Кодекс о браке и семье в 1969 г., Кодекс законов о труде в 1973 г.

Представим себе сцены торжественных мероприятий в загсах Молдавской ССР, где ведущие церемоний бракосочетания объявляли о создании новых семей на основании Семейного кодекса соседней республики.

Аргумент третий: во время образования Молдавской ССР сложились отношения зависимости первого секретаря ЦК Компартии Молдавии от своего украинского коллеги.

Предпосылкой данного состояния стало отсутствие представительства молдавских коммунистов в ЦК КПСС, которое сохранялось до конца 50-х годов. Для сравнения, первые секретари компартий прибалтийских республик получили официальный статус «кандидата в члены ЦК» уже в 1940 г. Хотя эти республики были включены в состав Советского Союза позднее Молдавской ССР. Кроме Молдавии, в составе ЦК КПСС образца 1940-1941 годов не были представлены лишь азиатские республики: Киргизская, Туркменская и Таджикская.

Глава КПМ впервые стал членом ЦК КПСС в 1952 г., правда, ненадолго. Это был Леонид Брежнев. Поскольку на XIX съезде партии он был избран в Секретариат и перешёл туда на освобождённую работу, республика вновь осталась без официального лоббиста в высшем партийном органе. Вскоре, правда, Брежнев потерял этот статус.

Вопрос о вхождении молдавского партийного лидера в высшее коммунистическое руководство решился на XX съезде КПСС, когда в состав ЦК был избран Зиновий Сердюк — новый первый секретарь КПМ, человек близкий Никите Хрущёву.

Возвращаясь в 1940 г., отметим, что тогда возникла следующая властная конфигурация. Пётр Бородин — первый глава Компартии МССР не получил официальный статус при ЦК ВКП(б), но при этом он оставался членом ЦК КП(б)У до 1949 г.

Не имея партийного ранга союзного уровня, лидер КПМ входил в коммунистическую иерархию Украины. Очевидно, в соответствии с принципами демократического централизма, ответственность за выполнение решений руководящих органов КП(б)У с него не снималась.

Эта система привела к схватке за власть в руководстве молдавской Компартии, когда влияние КП(б)У на КПМ ослабело. В 1942 г. высшие руководители МССР находилось на территории РСФСР, в отрыве от Молдавии и Украины, возник кризис легитимности Бородина. В результате председатель Верховного Совета МССР Никита Салогор смог оттеснить того от лидерства в КПМ и занял должность исполняющего обязанности первого секретаря ЦК.

Салогор и сменивший его в 1946 г. Николай Коваль в руководящих органах КП(б)У не состояли. Неудивительно, что именно во время их руководства (до начала 50-х годов) Кишинёв выдвинул по крайней мере два проекта пересмотра молдавско-украинских границ в пользу МССР.

Избрание первым секретарём ЦК КПМ в 1950 г. Брежнева стало поворотным моментом, благодаря которому украинская партийная элита вернула себе контроль над МССР. Ведь до перехода в Молдавию он возглавлял Днепропетровский обком КП(б)У, а значит, входил в состав ЦК Компартии Украины.

Сама ознакомительная поездка Брежнева по районам Молдавской ССР ещё до официального назначения выглядела как инспекция со стороны КП(б)У, пусть и санкционированная союзным центром.

Тем не менее, именно Брежнев стал тем руководителем, которым передал контроль над МССР в руки этнических молдаван. Правда, это случилось уже в начале 60-х, во время его второго пришествия на советский политический олимп.

Когда бывший первый секретарь ЦК КПМ стал фактическим куратором Молдавии в Москве. И кто знает, произошёл бы этот сдвиг в политических верхах МССР, не случись стремительного карьерного взлёта Брежнева и не будь он известным молдаванофилом?

В этом плане знаменитые слова Иосифа Сталина в адрес молодого Брежнева «какой красивый молдаванин» можно считать пророческими.